القاهرة: أعلنت اليوم شركة بلتون القابضة ("بلتون") عن حصولها على جائزة أفضل شركة عن فئة التنوع والشمول في ريادة الاستدامة من منظمة العمل الدولية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد الأوروبي، وذلك تقديرًا للجهود المبذولة خلال برنامج "التدريب من أجل الاستدامة"، الذي قامت بلتون من خلاله بتدريب 20 فرد من المصابين بمتلازمة داون وذوي الهمم وتوظيفهم بدوام كامل، مما يعد خطوة محورية في سبيل تحقيق أهداف الشركة فيما يخص الدمج والشمول.

ومن جانبها، صرحت شيري بشارة، رئيس قطاعي الموارد البشرية والاستدامة في بلتون القابضة، أن هذه الجائزة تعزز جهود الشركة المتواصلة لتحقيق مبدأ الشمول وتعكس ريادتها في مجال الاستدامة وتفانيها في توفير بيئة عمل تتسم بالتنوع والمساواة، حيث قامت الشركة بتقديم دورات تدريبية بمعايير عالمية للموظفين من ذوي الهمم ومصابي متلازمة داون وتعيينهم بدوام كامل، مما يمثل حجر الأساس لمسيرتهم المهنية ومساعدتهم على بناء حياة مستدامة. وأكدت بشارة على استمرار بلتون في التوسع ببرنامج "التدريب من أجل الاستدامة" وتوسيع نطاق أنشطته من خلال تحضير ملتقى توظيفي سيتم من خلاله دعوة مجموعة من كبرى الشركات لدراسة البرنامج والتطرق إلى سبل تطبيقه لخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل المتنوعة لذوي الهمم والمصابين بمتلازمة داون.

وفي هذا السياق، أعربت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة عن اعتزاز الشركة بالحصول على هذه الجائزة المرموقة والتي تعكس التزامها المتواصل بتطبيق ممارسات الشمول والاستدامة، مشيرة إلى إيمان الشركة الراسخ بأهمية التنوع لتوفير فرص عمل متساوية لجميع فئات المجتمع. كما أضافت خورشيد أن برنامج "التدريب من أجل الاستدامة" يعد بمثابة شهادة على التزام الشركة بتوفير بيئة عمل تمكن جميع الموظفين، بغض النظر عن قدراتهم المختلفة، من النمو والمساهمة في تحقيق النجاح المنشود. بالإضافة إلى ذلك، أعربت خورشيد عن اعتزازها بتكريم منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد الأوروبي لمبادرات الشركة، وهو ما سيعزز جهودها لمواصلة بناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.

ويجسد برنامج "التدريب من أجل الاستدامة" الذي دشنته الشركة مثالًا ناجحًا على قدرة الشركات لدمج ممارسات الاستدامة في أنشطتها اليومية، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الشركة لدفع عجلة النمو والابتكار على المدى الطويل وليس مجرد شعار. ويأتي هذا التكريم المشرف من هيئة دولية كبرى كمنظمة العمل الدولية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد الأوروبي ليكون بمثابة شهادة على توافق بلتون مع أعلى المعايير الدولية للاستدامة.

عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

عن التدريب من أجل الاستدامة

أطلقت بلتون - بالشراكة مع مؤسسة ويانا - مبادرة التدريب من أجل الاستدامة، وهي عبارة عن برنامج يهدف لإحداث تغيير جذري من خلال تدريب وتوظيف تسعة أفراد من ذوي متلازمة داون. وكجزء من التزامنا بتمكين الأشخاص على اختلاف قدراتهم في مكان العمل، تزود هذه المبادرة المرشحين بالأدوات اللازمة للنجاح في عالم الشركات. ولدعم هذا البرنامج وتوسيع نطاق الدعم المقدم للأفراد ذوي الإعاقة، نخطط لتنظيم معرض توظيف، حيث سيتيح هذا الحدث للأفراد المدربين من ذوي الإعاقة الفرصة لعرض قدراتهم لمختلف الشركات. ومن خلال تعزيز تكافؤ فرص النجاح المهني، فإن معرض التوظيف لا يعود بالنفع على الأفراد فحسب، بل يعزز أيضًا تنوع القوى العاملة، مما يعزز المهارات العامة للقوى العاملة.

-انتهى-

#بياناتشركات