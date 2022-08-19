دبي: أعلنت "بلايتو" Plaeto، العلامة التجارية الأولى في الهند المتخصصة في مجال صناعة الأحذية التي تركز على صحة القدم للأطفال، عن توسعها العالمي عبر دخولها سوق الإمارات العربية المتحدة اليوم. وقد أبرمت الشركة التي تتخذ من بانغالور مقراً، اتفاقية شراكة مع "ثريدز" Threads، كبرى شركات البيع بالتجزئة لمنتجات الزي الموحد للمدارس والأحذية والاكسسوارات في دولة الإمارات.

وعلى مدار الأشهر المقبلة، تتطلع "بلايتو" إلى تعزيز نموها في دولة الإمارات، حيث تخطط لاستشكاف فرص عقد شراكات في قطاعي البيع بالتجزئة والتوزيع لمجموعتها المتنامية من الأحذية المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 15 عاماً.

وتعقيباً على التوسع العالمي، قال "رافي كالاييل"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بلايتو": "نحن متحمسون لدخول السوق الإماراتية. حيث سنعمل على تلبية متطلبات جميع المناطق الرئيسية على امتداد الدولة من خلال منافذ "ثريدز" للبيع بالتجزئة ومتجرها الالكتروني. وانطلاقاً من مكانة "ثريدز" كشركة رائدة ضمن قطاع التجزئة في السوق، ولا سيما في مجال الزي الموحد للمدارس والأحذية، فإننا نعتبر أنفسنا محظوظين بالفعل لإيجاد علامة تجارية تتمتع بسمعة مرموقة في مرحلة مبكرة من رحلة توسعنا العالمية. نحن في "بلايتو" نؤمن بأن "اللعب" و"حياة المدرسة" يشكلان جزءاً لا يتجزأ من نمو الأطفال في أي مكان حول العالم، ويسعدنا أن نتعاون مع "ثريدز" لخدمة الأطفال في دولة الإمارات".

وتعتبر "ثريدز" واحدة من أكبر المصنّعين والموزعين لمنتجات الزي الموحد للمدارس والمؤسسات في دولة الإمارات، حيث تقدم خدماتها لما يقارب 90 مدرسة، ولديها 200 ألف عميل على امتداد سلسلتها المتنوعة من الشركات ضمن قطاعات الأمن والنقل والفنادق والمطاعم. وتقدم الشركة أيضاً خدمات متكاملة في مجالات التصميم والتصنيع والتوزيع والتجزئة.

وبدوره، قال "جاكيس ريدر"، الرئيس التنفيذي لشركة "ثريدز": "على مدار الأعوام الـ 12 الماضية، عملت ثريدز على تلبية متطلبات المؤسسات التعليمية بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط. ونحن سعداء بالتعاون مع بلايتو، العلامة التجارية الهندية، التي تصمم أحذية ذات مواصفات عالمية للأطفال، بالاستفادة من الخبرة الجماعية لبعض من أفضل فرق تصميم الأحذية القادمين من علامات تجارية مثل "نايك" و"أديداس". يتمثل شعارنا في ثريدز بـ"إلباس قادة العالم المستقبليين" ونحن نؤمن بأن أحذية بلايتو هي الخيار المثالي للأطفال في الإمارات".

وكانت "بلايتو"، التي تأسست في العام 2021، أجرت بحثاً معمقاً لفهم الرابط بين أحذية الأطفال وأثرها على الميل نحو اللعب، وتأثيراتها اللاحقة على صحتهم ورفاههم.

ولا تقتصر مزايا أحذية "بلايتو" على توفير الحماية للأقدام المتنامية فحسب، بل وأيضاً مراعاتها للبيئة، فالانبعاثات الكربونية الصادرة عنها تعادل 6.5 كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل زوج من الأحذية، أي بنسبة أقل بـ 50 % تقريباً من الأحذية الرياضية الأخرى. ومن منطلق حرصها على توسيع أهداف الاستدامة لديها لتشمل التغليف أيضاً، تأتي الأحذية بكيس نسيجي قابل لإعادة الاستخدام، بدلاً من الصناديق الكرتونية ذات الاستخدام الواحد. ويعد هدف علامة "بلايتو" ومنهجها الواعي تجاه قضايا الاستدامة، من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ما تشهده من صدى واسع وقاعدة عملاء متنامية باستمرار منذ انطلاقها في أكتوبر 2021.

ويضم الفريق المؤسس للعلامة التجارية التي تتخذ من بانغالور مقراً لها نخبة من كبار التنفيذيين من شركات "نايك" و"أديداس" و"أبل". وخلال العام الماضي، أعلنت "بلايتو" عن تعيين "راهول برافيد"، أيقونة الرياضة ومدّرب الكريكيت الهندي، سفيراً لعلامتها التجارية ومستشاراً استراتيجياً في مهمتها لمساعدة الأطفال على اكتشاف متعة اللعب في حياتهم. ويعمل "برافيد" على الترويج لفكرة منح الطلبة أحذية رائعة لدعم كافة احتياجاتهم النشطة، بما يؤدي لتمتعهم بنمو شامل ومتكامل.

ويتطلع فريق "بلايتو"، من خلال الشراكة مع "ثريدز"، إلى تكريس مبادئ العلامة التجارية الجوهرية في خدمة أقدام أكثر من مليون طالب وطالبة على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز متعة اللعب في حياتهم.

وتتوفر أحذية المدارس من "بلايتو" باللونين الأسود والأبيض عبر متاجر "ثريدز" في "تايمز سكوير مول" و"سيتي مول" بدبي. وستتواجد العلامة التجارية قريباً في برجمان مول، وفي كل من أبوظبي ورأس الخمية والشارقة والفجيرة. كذلك ستتوافر الأحذية للشراء عبر الموقع الإلكتروني: www.threadsme.com.

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نبذة عن "بلايتو":

"بلايتو" هي شركة ناشئة ذات هدف محدد تعمل في مجال تصميم وتوفير أحذية بمواصفات عالمية للأطفال الهنود بتكلفة ميسرة. تأسست في مارس 2020 على أيدي "رافي كالاييل" و"بافين كاريتي"، تتميز الشركة التي تتخذ من بانغالور مقرا لها، بتطوير أول "أحذية للأقدام المتنامية" تركز على صحة القدم، تم تصميمها بشكل خاص للأطفال الهنود. وكواحدة من أوائل الشركات التي نقلت الاستدامة إلى الجمهور في صناعة الأحذية العالمية، تتمتع أحذية "بلايتو" ببصمة كربونية أقل بنسبة 50 % مقارنة بالحذاء الرياضي العادي (وفقاً لشركة Simreka للاستشارات، هولندا). وتستخدم "بلايتو" أيضاً حلول تغليف مستدامة تم ابتكارها بالشراكة مع "فيركرافت كرياشنز"، وهي مجموعة مساعدة ذاتية نسائية غير ربحية في منطقة "كارناتاكا" الريفية. وكشركة رائدة في تطوير الأحذية بناء على أسس علمية للأطفال الهنود، تخطط "بلايتو" لتوسيع نطاق عملياتها للأسواق العالمية، مثل أفريقيا، حيث يشكل الوصول إلى الأحذية الجيدة تحدياً.