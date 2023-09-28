سيكست تستثمر بعدة ملايين يورو في بلاك لين وتصبح أحد أبرز المساهمين في الشركة

الشركتان تسعيان إلى تعزيز نموهما الدولي بدءاً في التركيز على أمريكا الشمالية

التعاون يشمل دمج خدمات بلاك لين في تطبيق سيكست ويتيح للأولى الوصول إلى أسطول سيكست وخدماتها المتصلة

استثمار سيكست يمثل الإغلاق الثاني لجولة التمويل من السلسلة F التي أطلقتها بلاك لين ويدعم الاستثمارات السابقة من قبل مرسيدس بنز موبيليتي ومجموعة قرقاش

دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت بلاك لين، الشركة العالمية المتخصصة في خدمة تأجير السيارات مع سائق، اليوم عن توقيع شراكة مع سيكست، المزود الرائد لخدمات التنقل الدولية عالية الجودة، تنضم من خلالها الأخيرة إلى قائمة المساهمين الرئيسيين في بلاك لين. وتسعى الشركتان من خلال هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق حضورهما المستقبلي في الأسواق الدولية، لا سيما تركيزاً في البداية على أمريكا الشمالية التي تحمل فرص نمو هائلة بالنسبة إليهما.

ستكون خدمات بلاك لين متاحة عبر تطبيق سيكست في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الدولية في عام 2024. وتنص الشراكة على إدراج خدمات بلاك لين لتأجير السيارات مع سائق في تطبيق سيكست، حيث يمكن للثنائي تحقيق فوائد هائلة من خلال توظيف إمكانيات أسطول سيكست من السيارات والخدمات المتصلة، مما يتيح للعملاء وفريق السائقين المعتمد خيارات أوسع على مستوى المركبات والخدمات المقدمة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نيكو جابرييل، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى سيكست: "نواصل اليوم التزامنا بتقديم أفضل الحلول في مجال تأجير السيارات وخدمات مشاركة السيارات والتنقل حسب الطب. كما اننا نرحب بـ بلاك لين كشريك قيّم إضافي لنا في نظامنا البيئي للنقل، ويسرنا التعاون سوياً من اجل تدوين فصلٍ جديد على طريق العمل المشترك وتطوير الأعمال لدينا وتحقيق المزيد من هذه الشراكة."

وبدوره، صرّح الدكتور جينز وولتورف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في بلاك لين: "يسعدنا العمل مع سيكست بوصفها شريكنا الجديد ومستثمراً رئيسياً في هذا الجولة التمويلية، فخبراتها الواسعة في مجال السفر والنقل البري تتكامل مع تجاربنا المميزة على مستوى تأجير السيارات مع سائق. وتمنحنا هذه الخطوة قوّةً مشتركةً تدفع بالشركتين نحو آفاق جديدة من الابتكار والنمو العالمي، وترسّخ مكانتنا ضمن أبرز الجهات الرائدة في القطاع".

ومن جانبه، قال نيكولاس سوكايل، المدير العام لشركة بلاك لين في دولة الإمارات: "يسعدنا التعاون مع سيكست بوصفها شريكاً ومستثمراً. ولقد نجحت بلاك لين في تقديم خدماتها المميزة لمئات آلاف العملاء في منطقة الشرق الأوسط على مدار السنوات الخمس الماضية من خلال توفير خدمات نقل متقدمة للضيوف. ونفخر بتقديم أول أسطول سيارات كهربائية بالكامل في جميع أقسام الشركة، لنرتقي بمستويات الفخامة في عالم السيارات بالشرق الأوسط. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى الاستمرار في تقديم التجارب الاستثنائية الفاخرة، والتي تتماشى مع جهودنا لتقليل بصمتنا الكربونية والحد من تأثير تغير المناخ على المنطقة".

ويأتي التعاون في ظل الإغلاق الثاني لجولة التمويل التي أطلقتها بلاك لين من السلسلة F، والتي أتاحت لها تأمين استثمارٍ بقيمة عدة ملايين يورو، أي ما يزيد بنسبة 50% تقريباً عن جولتها السابقة في عام 2020. وشهدت جولة التمويل الأولى من السلسلة F للشركة دعماً ملفتاً من قبل اثنين من المستثمرين البارزين، هما مرسيدس بنز موبيليتي ومجموعة قرقاش، في خطوة عززت نمو بلاك لين في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جهته، قال السيد شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: "نتميز في مجموعة قرقاش بإرثنا القائم على الثقة والتميز في الخدمات ونهج التفكير المستقبلي، حيث تنسجم الشراكة بين بلاك لين وسيكست مع رسالتنا. كما تعكس طموحاتهم في الارتقاء بقطاع التنقل من خلال الخدمات الرائدة والمستدامة بقيمنا الخاصة. بصفتنا مستثمرين طويلي الأمد في بلاك لين، نتطلع بشوق إلى النجاحات العالمية التي يتعهد بها هذا التعاون."

ومع إتمام جولتها التمويلية، تستعدّ بلاك لين لتعزيز موقعها الرائد عالمياً في مجال خدمات النقل البري الفاخرة، حيث نجحت الشركة في زيادة إيراداتها بواقع أربعة أضعاف على أساس سنوي في عام 2022، وتخطط الآن لتسريع وتيرة نموها من خلال الاستثمار في خدمات جديدة، مثل برنامجها المخصص للنقل من مدينة إلى مدينة، والذي يربط أبرز المناطق المدنية عبر 127 مساراً في 11 دولة. ومن المتوقع أن تساهم جولة التمويل أيضاً في زيادة عدد موظفي بلاك لين على مستوى ألمانيا والعالم بواقع 300 موظفاً، مما يدعم نمو الشركة ويعزز حضورها في السوق المحلية والدولية.

تدعم جولة التمويل جهود بلاك لين في مجال الاستدامة، بالاستفادة من تطوير الحلول المبتكرة في مجال التنقل، حيث تسعى الشركة إلى زيادة مساهمة المركبات الكهربائية في رحلاتها وصولاً إلى 15% بحلول نهاية 2023 و50% في عام 2025، كما تلتزم بلاك لين بتطبيق منهج تعويض الكربون في جميع رحلاتها منذ تأسيسها عام 2011.

ويأتي انضمام سيكست إلى قائمة مستثمري بلاك لين البارزين، التي تضم مرسيدس بنز موبيليتي ومجموعة الفهيم ومجموعة قرقاش وبي تو فنتشر وألستين كابيتال، تأكيداً على الثقة العالية التي يتمتع بها نموذج أعمال الشركة ورؤيتها الطموحة للنمو.

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لمحة حول بلاك لين

تُعدّ بلاك لين من أبرز مقدمي الخدمات العالمية الفاخرة في مجال تأجير السيارات مع سائق. وتتمثل مهمة الشركة في منح عملائها المميزين حول العالم تجارب نقل استثنائية تساهم في بناء مستقبلٍ أفضل للجميع. وتقدم بلاك لين خدمات النقل من وإلى المطارات، ورحلات بين المدن، وخيارات النقل داخل المدينة، إضافة إلى خدمات السائق في أكثر من 50 دولة حول العالم، حيث يتم احتسابها بالساعة وتتوفر عن طريق الحجز المسبق أو الطلب الفوري. وتضمن بلاك لين أفضل خدمات النقل لجميع عملائها، سواء كانوا في رحلات عمل أو استجمام، بالاعتماد على فريقها المكون من 300 موظف وآلاف السائقين المعتمدين لديها. ونجحت الشركة في الارتقاء بتجارب النقل وإتاحة فرص جديدة للسائقين لديها، كما أرست معايير مبتكرة وغير مسبوقة لحماية البيئة في قطاع السفر. ويمكن حجر خدمات الشركة عن طريق الموقع الإلكتروني https://www.blacklane.com/en/dubai/ أو من خلال تنزيل تطبيق بلاك لين.