القاضي: "تسعى مؤسسة بلاستيك بنك إلى عقد شراكات جديدة لتحسين الظروف المعيشية لجامعي المخلفات البلاستيكية، بالإضافة إلى الحد من التلوث البلاستيكي في مصر، وهو ما يتماشىى مع توجه الدولة العام للاهتمام بالمجالات الخضراء.”

عبدالله: "يسرنا أن نكون طرفًا في هذا التعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك لأنها تشاركنا الرؤية نفسها في تبني ممارسات سليمة من أجل الوصول للاستدامة البيئية"

القاهرة – يونيو، 2022:

أعلنت مؤسسة بلاستيك بنك الاجتماعية عن عقد شراكة جديدة مع مؤسسة لورنز سناك وورلد – مصر، وذلك بهدف الحد من وصول المخلفات البلاستيكية للبحار والأنهار. ويأتي هذا التعاون إيمانًا من الطرفين بأهمية مد سبل التعاون للتخلص من التلوث البلاستيكي الذي يلقي بآثاره الجسيمة على البيئة.

بموجب هذه الشراكة، ستعمل مؤسسة لورنز سناك وورلد-مصر على الحد من وصول 20 ألف كيلو جرام من المخلفات البلاستيكية (ما يعادل مليون زجاجة بلاستيكية) للمسطحات المائية في عام 2022، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك الاجتماعية، وهو ما سيساهم في تحسين الظروف البيئية للعديد من المجتمعات الساحلية.

صرح عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا لمؤسسة بلاستيك بنك، قائلاً: "تسعى مؤسسة بلاستيك بنك إلى عقد شراكات جديدة مع كيانات مرموقة للمساهمة في حل العديد من المشكلات الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية لجامعي المخلفات البلاستيكية، بالإضافة إلى الحد من التلوث البلاستيكي في مصر، وهو ما يتماشىى مع توجه الدولة العام للاهتمام بالمجالات الخضراء."

هذا وأضاف عمرو القاضي قائلاً: " يسعدنا التعاون مع مؤسسة لورنز سناك وورلد-مصر، واحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الغذائية في العالم، والتي تشاركنا أهدافنا لتحقيق الاستدامة البيئية والتنمية الاجتماعية بما يساهم في تعزيز أهداف الاقتصاد الدائري في مصر."

ومن جانبه، صرح عبدالله عزت، المدير العام والمدير المالي في لورنز سناك وورلد-مصر، قائلا: "يسرنا أن نكون طرفًا في هذا التعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك لأنها تشاركنا الرؤية نفسها في تبني ممارسات سليمة من أجل الوصول للاستدامة البيئية، خاصة وأنهم أول من قدم النظام البيئي الشامل في مصر ، حيث تمكنت من تحقيق نجاح غير مسبوق في فترة وجيزة."

كما أضاف عزت: "ستعمل مؤسسة لورنز سناك وورلد-مصر على توفير الاحتياجات الأساسية لجامعي المخلفات في مصر، من البقالة، ووقود الطهي، والتأمينات الصحية بالتعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك، سعيًا لتحقيق التنمية المجتمعية وتعزيز فرص الاستدامة البيئية."

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نَبْذَة عن مؤسسة بلاستيك بنك:

بلاستيك بنك® هي مؤسسة مجتمعية تهدف لخلق مجتمع قائم على تجدد الموارد عن طريق خلق فرص عمل ومصادر دخل من خلال جمع المخلفات البلاستيكية. تساعد شركة بلاستيك بنك العالم على إيقاف وصول البلاستيك مع تحسين ظروف حياة جامعي المخلفات البلاستيكية؛ كما تبني أنظمة بيئية أخلاقية لإعادة التدوير في المجتمعات الساحلية وتعيد معالجة المواد لإعادة إدخالها في سلسلة التوريد التصنيعية العالمية. كما يحصل جامعي المخلفات البلاستيكية على نقود أو سلع أو خدمات مقابل المواد التي يجمعونها لتعينهم على المعيشة الكريمة. كما تعمل بلاستيك بنك على مكافحة تشغيل الأطفال وتحويل القطاع الغير رسمي إلى قطاع رسمي وتطوير أماكن العمل لتصبح موائمة مع مقاييس الصحة والسلامة والبيئة وتحفيز تعليم الأطفال وتحسين الظروف المعيشية لجامعي المخلفات البلاستيكية.

نبذة عن لورنز سناك وورلد – مصر

لورنز سناك وورلد- مصر هي واحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الغذائية في أوروبا. تأسست الشركة في عام 1899، وتضم مايزيد عن 3000 عامل في مختلف أنحاء العالم. تمتد خبرة الشركة في المجال إلى نحو 130 عامًا، وتقوم بتصدير منتجات مختلفة من بينها: شرائح البطاطس، والرقائق المملحة، والمقرمشات، والمكسرات إلى ما يزيد عن 80 دولة حول العالم. ومنذ تأسيسها، تهتم لونز سناك وورلد-مصر بجودة منتجاتها، كما تضع الاستدامة الإقتصادية والتنمية لأعمالها على رأس أهدافها.