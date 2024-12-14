أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع مكتب خدمات شارع بكين المالي على هامش أسبوع أبوظبي المالي 2024. ومن المرتقب أن ترسخ هذه الاتفاقية الاستراتيجية التزام الطرفين بتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات، ولا سيما في مجالات التنمية الدولية والنهوض بالقطاع المالي، ومواصلة العمل على تطوير شارع بكين المالي وأبوظبي العالمي (ADGM).

توقيع مذكرة التفاهم، الذي أُعلن عنه رسميًا من قِبَل سعادة السيد تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سلط الضوء على دور الإمارات كمركز رئيسي للشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وعلى الاتجاه المتزايد للتعاون الثنائي. وأكد سعادة السفير تشانغ على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التبادلات الثنائية وتقوية الروابط بين النظامين الماليين في أبوظبي وبكين.

وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية امتداداً لمذكرة التفاهم الأولية التي وقّعها مكتب خدمات شارع بكين المالي وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) في سبتمبر 2018. وقد ترأس ليو دونغ وي، عمدة منطقة شيتشنغ في بكين، في أغسطس 2024، وفداً صينياً في زيارته إلى أبوظبي، والتي أثمرت عن توافق الأطراف على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي معرض تعليقه على الشراكة الجديدة، قال لو ووكسينج، مدير مكتب خدمات شارع بكين المالي: "سيستفيد هذا التعاون من نقاط القوة الفريدة لدى الطرفين، حيث نسعى من خلال المنصات المؤثرة وفعاليات القطاع الرائدة مثل منتدى الشارع المالي وأسبوع أبوظبي المالي، إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في القطاع المالي، وتشجيع إقامة شركات ومشاريع مشتركة بين البلدين، ودفع الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة بكين المتميزة كمركز وطني لإدارة الشؤون المالية وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً دولياً رائداً".

وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي: "تعكس مذكرة التفاهم رؤيتنا المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الهادف والمؤثر، تمهيداً لبناء علاقات أقوى واغتنام المزيد من الفرص الجديدة بين المنظومات المالية في أبوظبي وبكين. كما تؤكد هذه الخطوة التزام أبوظبي العالمي (ADGM) بتوطيد الشراكات العالمية وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي دولي رائد".

بدوره قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي في دولة الإمارات العربية المتحدة لبنك HSBC الشرق الأوسط: "يسعدنا أن نكون قد ساهمنا في تسهيل هذه الشراكة بين أبوظبي العالمي (ADGM) ومكتب خدمات الشارع المالي ببكين، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تدفقات الاستثمار بين المركزين الماليين. ومع وجود قوي لنا في كل من الإمارات والصين، وشبكتنا العالمية الواسعة، يتمتع بنك HSBC بموقع مثالي لدفع عجلة النمو من خلال ربط الشركات والمؤسسات بالفرص الناشئة في هذه الأسواق المتطورة."

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

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