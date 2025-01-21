تتيحان للعميل كسب نقاط "أورا" لغاية 8% واستبدالها لدى أكثر من 50 علامة تجارية عالمية تختص بالأزياء والتجميل والمطاعم وغيرها

العثمان: البطاقات الجديدة ثمرة 18 شهراً من الجهود مع شركائنا في مجموعة الشايع

- سعينا لتصميم منتج غير مسبوق يحقق أقصى استفادة ممكنة لعملائنا

هادن: فخورون بتطوير شراكتنا الإستراتيجية مع بنك الكويت الوطني وماستركارد لتعزيز تجربة العملاء من خلال برنامج أورا بدءًا من الكويت

في تعاون هو الأول من نوعه مع مجموعة الشايع، إحدى الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية في قطاع التجزئة، أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق بطاقة World Mastercard الوطني- أورا الائتمانية، وبطاقة Platinum Mastercard الوطني- أورا مسبقة الدفع.

جاء ذلك خلال احتفالية خاصة أقامها البنك في مقره الرئيسي، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، السيد/ صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في مجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد العثمان، والرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، السيد/ جون هادن، ومدير عام Mastercard للمنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد/ جهاد خليل، إضافة إلى مجموعة من القياديين في كل من "الوطني" و"الشايع" وMastercard.

ويأتي إطلاق هاتين البطاقتين، بعد توقيع "الوطني" مؤخراً اتفاقية شراكة حصرية مع مجموعة الشايع، يسعى من خلالها البنك إلى منح عملائه مزايا استثنائية ترسخ ريادته وأسبقيته في تقديم كل ما هو جديد ومميز لعملائه.

وتتيح البطاقتان الجديدتان لعملاء بنك الكويت الوطني كسب نقاط "أورا" لغاية 8% عند استخدامهما، ومن ثم استبدال هذه النقاط، عبر الحساب الخاص بالعميل في تطبيق أورا لدى أكثر من 50 علامة تجارية تختص في الأزياء والجمال والمطاعم وغيرها، مثل اتش آند ام، باث&بودي وركس، فوت لوكر، شيك شاك، ريزينج كينز، شارلوت تلبوري، وهارفي نيكلز. يمكن للعملاء عبر التطبيق اختيار طريقة استبدال النقاط، كما يمكن للعميل الدفع والشراء باستخدام النقاط التي حصل عليها من المحلات المشاركة في برنامج "أورا"، والتي تضم تشكيلة واسعة من العلامات التجارية العالمية التي تديرها وتشغلها مجموعة الشايع.

كما تقدم البطاقتان لحامليهما أيضاً مزايا Mastercard الخاصة مثل الدخول المجاني للعديد من المطارات حول العالم، وتأمين السفر المجاني، وخصومات السفر، وغيرها الكثير من المميزات.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في مجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ محمد العثمان: "سعيدون بأن نقطف اليوم ثمار 18 شهراً من الجهود المتواصلة مع شركائنا في مجموعة الشايع، لإطلاق هذه البطاقات الجديدة، حيث سعينا إلى تصميم منتج جديد يحقق أقصى استفادة ممكنة لعملاء البنك والمجموعة في آن واحد، وبالتعاون مع Mastercard".

ولفت العثمان إلى أن إطلاق هذه البطاقات يعد باكورة التعاون بين بنك الكويت الوطني ومجموعة الشايع بعد توقيع اتفاقية الشراكة الحصرية بين الطرفين مؤخراً، مؤكداً أن "الوطني" يسعى دائماً لإبرام الشراكات والاتفاقيات والاستفادة من علاقاته المميزة مع كبرى الشركات في مختلف القطاعات، لمكافأة عملائه بعروض ومزايا استثنائية لا تتماشى مع احتياجاتهم ومتطلباتهم فقط، بل تتجاوز توقعاتهم وتثري تجربتهم المصرفية مع "الوطني".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، جون هادن: "يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الجديدة اليوم مع بنك الكويت الوطني، الذي يعد شريكاً موثوقاً وقوياً لمجموعة الشايع خلال رحلتنا من النمو والتطور على مدار 40 عاماً".

وتابع: "يمثل هذا الإعلان التطور الطبيعي في هذه العلاقة الطويلة مع بنك الكويت الوطني، كما أنّه يؤشر إلى بدء تعاون جديد مع ماستركارد، مع تركيز مشترك على تحسين تجربة العملاء والخدمات المالية. نحن فخورون بشكل خاص بأن الكويت هي أول دولة تشهد إطلاق هذه الشراكة المبتكرة، التي تقوم على برنامج المكافآت الخاص بنا، "أورا"، والذي يضم حالياً 8.5 مليون عضو، من بينهم 1.6 مليون عضو في الكويت فقط".

ويحرص بنك الكويت الوطني دائماً، على تقديم العروض المجزية والمزايا الحصرية ذات القيمة المضافة لعملائه من كل الشرائح، ما يدعم موقعه الريادي في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً، فيما تدير مجموعة الشايع عدداً كبيراً من العلامات التجارية بجميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا، حيث تقدم أشهر العلامات التجارية في العالم لعملائها من خلال آلاف المتاجر والمطاعم والمقاهي والوجهات الترفيهية، وأكثر من 125 موقعاً للتجارة الإلكترونية والرقمية.

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