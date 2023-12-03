دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بريسايت القابضة لحلول الذكاء الاصطناعي، الشركة الرائدة في تحليل البيانات الضخمة وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة إلى جانب صندوق الثروة السيادية الكازاخستاني "سامروك كازينا" اليوم عن مشروعهما المشترك على هامش مؤتمر الأطراف كوب 28 لعام 2023 ، بحضور رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف . ويهدف المشروع إلى تأسيس شركة لتسريع التحول الرقمي في كازاخستان من خلال نشر حلول وتقنيات "بريسايت" المتطورة.

وخلال اجتماع عقد بين رجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ناقش رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أولى مشاريع المشروع المشترك مع توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت"، والتي تتعلق بجهتين رائدتين في كازاخستان، "قازق غاز"، شركز الغاز الوطنية في كازاخستان، وKTZ Express شركة السكك الحديدية، اللتان ستنشران حلول الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات بهدف تعزيز الكفاءة وتحديث سير العمليات في القطاعات الرئيسية.

وقع اتفاقية المشروع المشترك توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت" ونورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الكازاخستاني "سامروك كازينا".

وستقوم "بريسايت" و"سامروك كازينا" بموجب هذه الاتفاقية بتأسيس شركة في كازاخستان لتكريس حلول تحليلات البيانات الضخمة التي تقدمها "بريسايت" في دعم القطاعات الرئيسية وتشمل الطاقة والخدمات العامة والنقل وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

ستقوم الجهتان أيضاً باستكشاف مجالات تطوير قدرات الحوسبة عالية الأداء في كازاخستان وإمكانية تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات وتشمل المحول التوليدي مسبق التدريب (GPT) ونموذج اللغة الكازاخستاني الكبير (LLM).

سيعمل المشروع المشترك أيضاً على تطوير إمكانات المراقبة الذكية للمعدات وحماية العمال وحلول السلامة الصناعية لدى شركة Alatau Zharyk مشغل شبكة الكهرباء في كازاخستان، بالإضافة إلى معالجة البيانات الضخمة وحلول تسييل إيرادات المنتجات لدى شركة Kazpost الوطنية للبريد.

ويمثل هذا المشروع المشترك خطوة محورية في مجال التكنولوجيا والنمو الاقتصادي، حيث يجمع بين خبرة "بريسايت" التقنية والرؤية الاستراتيجية لصندوق كازاخستان السيادي "سامروك كازينا" في تعاون غير مسبوق. وستسهم هذه الشراكة بتعزيز الكفاءة والإنتاجية للشركات بالإضافة إلى أنها ستحسّن النتائج التجارية. ويعتبر هذا التعاون المهم تأكيداً على الالتزام المشترك بتطوير المشهد التقني في البلاد.

قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "يعد تأسيس المشروع المشترك الجديد شهادة على التزام سامروك كازينا في ريادة التحول الرقمي ورؤية جمهورية كازاخستان من خلال قيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومختلف التقنيات عبر مختلف القطاعات الوطنية الرئيسية. يسر بريسايت منحها الفرصة لمشاركة خبراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة والإمكانات التحويلية لتحليلات البيانات القائمة على تقنيا الذكاء الاصطناعي للصناعات والقطاعات الوطنية الرئيسية. سنقوم بالعمل على بناء القدرات كي نتمكن من تعزيز مكانة كازاخستان في الساحة العالمية، وتعزيز الرخاء الاقتصادي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

وعلّق نورلان جاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق كازاخستان السيادي سامروك كازينا: "نعمل اليوم على الارتقاء بمستوى التقدم التقني في شركات محفظتنا ونستكشف آفاقاً جديدة في قدرات المعالجة الحاسوبية العالية وأحدث حلول الذكاء الاصطناعي، لنجعل كازاخستان مركزاً للابتكار والتحول الرقمي، مما سيدفع بدوره النمو الاقتصادي ويضمن استمرارية النجاح في بلادنا".

المشاريع التجريبية للتحول الرقمي في كازاخستان

كجزء من التعاون في المشروع المشترك، وقعت "بريسايت" اتفاقية تعاونية مع "قازق غاز" QazaqGaz لاستكشاف الفرص عبر تنفيذ أحدث التقنيات في إدارة توازن الغاز في كازاخستان.

وستقوم شركة "بريسايت" بموجب هذه الاتفاقية بإجراء تحليلات شاملة للأنظمة الحالية لدى "قازق غاز" وستمهّد الطريق لتنفيذ المشروع الكامل والذي سيتضمن مرحلة تجريبية في منشآت غاز مختارة ولإطلاق نظام فوترة جديد في الشركة. ومن المقرر أن يتوسع المشروع في جميع أنحاء البلاد عند الانتهاء من المرحلة التجريبية بنجاح.

وقع الاتفاقية توماس براموتيدهام والرئيس التنفيذي لشركة "قازق غاز" سانزار زاركيشوف.

قال سانزار زاركيشوف، الرئيس التنفيذي لشركة "قازق غاز": "يُعد هذا التعاون شهادة على التزامنا المشترك بتطوير البنية التحتية للطاقة في كازاخستان وتخفيض الأثر البيئي وتعزيز إمكانات المواهب المحلية في مجالات تحليل البيانات والتحول الرقمي. ولا يقتصر هدفنا من هذه المبادرة على تعزيز مكانة "قازق غاز" في سوق الطاقة الوطني أو الإقليمي أو حتى العالمي فحسب، بل سيسهم أيضاً في تحقيق الرخاء وأمن الطاقة على المدى الطويل لكازاخستان ومواطنيها".

تم توقيع اتفاقية تعاونية أخرى من قبل توماس براموتيدهام ودامير كوزاخميتوف، الرئيس التنفيذي لشركة KTZ Express الكازاخستانية لتشغيل السكك الحديدية بهدف استكشاف الفرص المتاحة لدمج الحلول الرقمية في عمليات الشركة.

وستقوم "بريسايت" بموجب هذه الاتفاقية بإجراء تحليلات معمقة لأنظمة المعلومات الحالية في KZT Express استعداداً لتنفيذ المشروع بالكامل والذي سيتضمن حلولاً لإدارة مسارات السكك الحديدية والتحكم التفاعلي في حركة القطارات ونشر الحلول الرقمية في المجالات التجارية، فضلاً عن نظام متكامل للمحاسبة والإدارية المالية الدقيقة.

وقال دامير كوزهامتوف، نائب الرئيس التنفيذي لشركة KTZ Express: "يتماشى هذا التعاون مع الهدف الوطني المتمثل في جعل كازاخستان مركزاً إقليمياً للنقل والمساهمة في تنميتها الاقتصادية وتعزيز مكانتها العالمية. ونهدف من خلال العمل مع بريسايت إلى تعزيز القدرة التنافسية لشركتنا في سوق الخدمات اللوجستية والمساهمة أيضاً بتعزيز ازدهار واتصال كازاخستان ودورها في التجارة الدولية".

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نبذة عن "بريسايت"

بريسايت، شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك شركة جي 42 ومقرها أبوظبي معظم أسهمها ، وبريسايت هي الشركة الرائدة في المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع وعلى كل نطاق لخلق فرص للأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز ومنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة كمحرك لها، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات بعلم لتشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة.