أعلنت "بريسايت"، الشركة التابعة لمجموعة جي 42 والرائدة على مستوى المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة "توتم تكنولوجيز" العالمية الرائدة في إدارة الهوية والبيانات البيومترية، عن خططهما لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى تطوير ونشر تقنياتهما المشتركة.

ويعدّ هذا المشروع خطوة مهمة لترسيخ التعاون الوثيق بين الشركة المزودة لحلول التكنولوجيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والشركة المختصة بتوفير البيانات البيومترية ومزود حلول الهوية الرقمية المدرجة في بورصة سنغافورة، حيث ستنشئ الاتفاقية بين الشركتين شركة تستفيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة من "بريسايت" لتمكين النشر الموسع لمنتجات وحلول الهوية الرقمية الخاصة بـ "توتم" عبر الحوسبة السحابية وعند الطلب، ما يتيح للجهات الحكومية والمؤسسات تحويل البنية التحتية ذات الطبيعة الحساسة من خلال حلول جديدة ذكية تعتمد على البيانات، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للعمل والتشغيل وممارسة الأعمال التجارية باستخدام الهوية الرقمية المعتمدة على البيانات البيومترية.

وتتيح الشركة المشتركة بين "بريسايت" و"توتم" فرصة متميزة للجهات الحكومية المحلية التي تسعى للانتقال إلى برامج الهوية الرقمية الوطنية أو تتطلع إلى تنفيذها لكنها غير راضية عن عمليات التنفيذ القديمة والمكلفة، حيث تقدّم الشركة الجديدة نهجاً يجمع بين القطاعين العام والخاص لتحويل الهوية الرقمية الوطنية من مركز مكلف إلى مركز ربحي بما يسهم في دفع جهود التحوّل الرقمي المدرّ للدخل على مستوى الدولة.

وتأتي الشركة الجديدة بحلول رائدة بعيداً عن الخيارات المكلفة التي تؤدي إلى تقييد البائعين، وتكاليف الصيانة الباهظة التي تعيق إمكانية التشغيل البيني، حيث تعطي الشركة الأولوية للمعايير المفتوحة والتقنيات الجاهزة لإنشاء أساس موائم للمستقبل، ودفع التحول الرقمي الوطني على مستوى الدولة وخاصة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.ويشمل ذلك إحداث تغيير جذري في الصناعات التقليدية من خلال الاستفادة من مصادقة "اعرف عميلك إلكترونياً" "eKYC" بدون أجهزة، وبناء أنظمة وأطر عمل رقمية جديدة قد لا تتطلب اتصالاً بالإنترنت لنشر المصادقة البيومترية بدون تلامس، ما يسهم في إطلاق العنان لقوة الهوية الرقمية المؤمّنة بالحيوية في الوقت الفعلي والمدعومة بالتصنيف العمري.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت": "نحن سعداء جداً لإبرام الشراكة مع شركة "توتم" لتطوير ودمج ونشر حلول الذكاء الاصطناعي البيومترية في قطاعات السلامة العامة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية في المنطقة. ونتطلع إلى ما ستسهم به هذه الشراكة في إطار دعم عملائنا والمنطقة بشكل عام في رحلات التحول الرقمي، ورفع مستوى المنظومة الرقمية لتقديم قيمة طويلة الأمد ومستدامة من خلال تقنياتنا المدمجة".

وأضاف: "تعدّ منصة الهوية الرقمية القوية والديناميكية حجر الزاوية الرئيس لتطوير مجتمع رقمي أقوى وأكثر شمولاً وأماناً ومرونة. ونحن نقدّر عالياً مساهمة "توتم" في تعزيز ميزات شركتنا وإضافة خبرة تنفيذية قوية ومنصات تقنية رائدة لإدارة الهوية والبيانات البيومترية، ونتطلع بحماس إلى شراكتنا المستقبلية".

من جانبه قال بيير برونييه الرئيس التنفيذي لشركة "توتم تكنولوجيز": "نحن فخورون بالإعلان عن هذا المشروع المشترك مع "بريسايت" الذي يعدّ إنجازاً بارزاً ومهمّاً في رحلة "توتم" التي تتبنّى نهجاً فريداً يسهم في تسهيل انتقال الدول إلى أنظمة الهوية الوطنية الرقمية الأولى من خلال اعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويأتي المشروع المشترك في هذا السياق ليسمح لنا بمعالجة التحدّيات الناشئة عن البنية القديمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعدادنا بشكل أفضل لاعتماد التكنولوجيات الناشئة والضرورات الاجتماعية والتكيف معها، كما سيمكننا هذا المشروع من التنفيذ والتشغيل الفعالين من حيث التكلفة، وسيسهم في توسيع نطاق الهويات التأسيسية وفوائدها لتوفير قيمة متزايدة للجهات الحكومية والمستخدمين على حد سواء".

وأضاف برونييه: "ستعتمد التقنيات التي نسعى إلى تطويرها بالاشتراك مع "بريسايت" على بنية معيارية تسمح بالتكامل السلس بين الوزارات، وهي تعتمد على الحوسبة السحابية وواجهة برمجة التطبيقات (API). ومن خلال هذا النهج، يمكن المضيّ بالتنفيذ الأوّلي للمشروع بسرعة نسبية وبتكلفة معقولة، من أجل تعزيز منصة أساسية قوية تدعو إلى قابلية التوسع المعيارية وزيادة الوظائف والاتصال، ما يسهم في ترسيخ الأساس لمنظومة قوية لخدمات المواطنين الإلكترونية وحلول المؤسسات الرقمية".

للمزيد من المعلومات حول مشروع "بريسايت" و"توتم تكنولوجيز" للذكاء الاصطناعي البيومتري وحلول الهوية الرقمية، تفضّل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://presight.ai/totm-solution/

#بياناتشركات

- انتهى -

