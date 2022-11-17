لتعزيز أداء الرياضيين بالاعتماد على التقنيات المتقدمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي، التابعة لمجموعة جي 42، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الرائدة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها،عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أسارين" المحدودة والرائدة في دراسة بيانات الحمض النووي، بهدف عقد شراكة استراتيجية لتطوير وتعزيز الدراسات والتحليلات المعنية بأداء الرياضيين.

وتأتي هذه المذكرة لتطوير منصة تحليلات رياضية مميزة تضمن تعزيز أداء الرياضيين بالاستفادة من كم البيانات الضخمة المتوفرة، إلى جانب التعاون مع أبرز الشركات الرياضية على مستوى العالم، هذا وتجمع هذه الشراكة بين حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة التي توفرها شركة "بريسايت" مع علوم المعلوماتية الحيوية التي توفرها "شركة أسارين"، وتستند هذه الشراكة الاستراتيجية على توقعات بوصول قيمة سوق تحليلات البيانات الرياضية على مستوى العالم إلى 12.6 مليار دولار بحلول عام 2029، ما يتيح للطرفين فرصة الاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في القطاع ومنح الرياضيين بيانات قابلة للتطبيق ومخصصة لتلبية احتياجاتهم.

ووقع مذكرة التفاهم توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت"، وألويسيوس ليانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أسارين"، وذلك خلال قمة B20 في إندونيسيا والتي أقيمت على هامش فعاليات مؤتمر مجموعة العشرين.

وحضر مراسم توقيع الشراكة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية والسيد بودي جونادي ساديكين وزير الصحة الأندونيسي وشينتا كامداني نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة الإندونيسية ورئيسة مجموعة العشرين وكارميليتا هارتوتو رئيسة الجمعية الوطنية الأندونيسية لمُلاك السفن وأنينديا بكري رئيسة المجلس الاستشاري في غرفة الصناعة والتجارة الإندونيسية وأرسجاد راسجيد رئيس غرفة الصناعة والتجارة الإندونيسية وتشارلز أونوريس رئيس غرفة التجارة للصحة الإندونيسية وأشيش كوشي الرئيس التنفيذي لـ42 للرعاية الصحية.

كما ناقش الطرفان مذكرة التفاهم وتبادلاها خلال منتدى الأعمال الإماراتي في بالي، بحضور سعادة عبدالله سالم عبيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى إندونيسيا و الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال توماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت"،: "يسرنا التعاون مع شركة أسارين لنتمكن معاص من الارتقاء بعلوم البيانات التي تركز على الأداء الرياضي ووضع منهجيات مبتكرة بالاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية، ما يضمن تعزيز أداء الفرق واللاعبين في مختلف الرياضات".

وأضاف براموتيدهام: "تمتلك شركة "بريسانت" خبرةً واسعةً في مجال التحليلات الرياضية من خلال استخدام بيانات تنبؤية وقابلة للتطبيق لتحسين أداء اللاعبين. وتتيح هذه الشراكة اليوم الفرصة لشركة "بريسايت" لتوسيع إمكاناتها بالاستفادة من أبحاث المعلوماتية الحيوية والجينوم والأجهزة القابلة للارتداء وإمكانية تسجيل مجموعات بيانات المستخدمين على المدى الطويل، ما يضمن تعزيز أداء اللاعبين والرياضيين على جميع المستويات. كما نسعى إلى تطوير علوم الرياضة لتمكين الفرق واللاعبين من وضع خطط واستراتيجيات تدريب تناسب احتياجاتهم الخاصة وتعزز أداءهم".

ومن جانبه، قال ألويسيوس ليانج المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أسارين": "تتيح لنا الشراكة الجديدة مع شركة "بريسايت" الفرصة لمواصلة تطوير الابتكارات التكنولوجية وتعزيز القيمة، من خلال جمع قدرات الشركتين لتطوير منظومة تحليلات رياضية شاملة، ولا سيما مع خبرة "بريسايت" الواسعة في قطاع التحليلات والتي تضمن قيمةً كبيرة لهذا التعاون".

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لمحة عن شركة "بريسايت":

تعمل شركة بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي كجزء من مجموعة جي 42 شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الرائدة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتركز الشركة على دعم التحول الرقمي على امتداد المدن والشركات والقطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى. وتمتلك الشركة خبرةً واسعةً في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الشركات في أسواق هذه المنطقة.

وتدعم شركة "بريسايت" الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لاتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على تحليلات دقيقة، كما تسهم حلولها في تسريع التحول الرقمي ومعالجة التحديات التي يواجهها عملاء الشركة في العديد من القطاعات، بما فيها الحكومات الرقمية والأمن الوطني والسحابة الوطنية والرعاية الصحية، إلى جانب القطاعات المالية والبنية التحتية وغيرها.

تأسست الشركة عام 2020، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي في دولة الإمارات، وتركز على تطوير منتجات/حلول مبتكرة تضمن لعملائها ميزةً تنافسية عند تحولهم الرقمي، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات العميقة.

وتضم الشركة أكثر من 190 موظفاً، بمن فيهم متخصصين وخبراء العمليات التشغيلية وعلماء البيانات ومهندسي الحلول ومطوري البرمجيات والمهندسين ومحللي البيانات من جميع أنحاء العالم.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://presight.ai/.

لمحة عن شركة "أسارين":

أسارين شركة رائدة في دراسة بيانات الحمض النووي للعملاء في جنوب شرق آسيا، وتوفر منصةً متكاملة لتحديد الأنماط الجينية، بدءاً من الخدمات المخبرية التجريبية حتى المعلوماتية الحيوية، لعدد من أبرز مجموعات المستشفيات والعيادات وشركات الرعاية الصحية. وتسعى الشركة، من خلال نموذج أعمالها المرن، إلى توفير تجربة متكاملة للعملاء من خلال مجموعة حلول تكنولوجية تتيح لهم تحليل وإدارة بياناتهم الصحية، بالاعتماد على مجموعة بيانات طولية تشمل بصمتهم الجينية وأنماطهم الظاهرية ومعلوماتهم الطبية، لوضع خطط رعاية صحية مصممة حسب الطلب.

وتؤكد شركة "أسارين" على أهمية جمع البيانات الصحية وتطوير البنية التحتية اللازمة للبيانات، مع إجراء تحليلات موسعة حول الحالات الصحية للسكان. وتسعى الشركة إلى المساهمة في قطاع البيانات الصحية والتعاون مع أبرز الشركاء الاستراتيجيين الذي يتشاركون رؤيتها نحو تقديم رعاية صحية أكثر تخصيصاً وفق أعلى المستويات، كما تطمح إلى إنشاء أضخم بنك حيوي على مستوى العالم.

وللمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الالكتروني / https://asaren.ai

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غنوة الأحمد

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