أستانا، كازاخستان: أعلنت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، عن تأسيس أول مختبر أبحاث وتطوير إقليمي لها في آسيا الوسطى، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وفخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، إلى المركز الدولي للذكاء الاصطناعي Alem.ai في العاصمة أستانا.

وجاء الإعلان على لسان ماجزان كينيسباي، الرئيس التنفيذي للنمو في بريسايت، الذي سلّط الضوء على مساهمة الشركة المتنامية في دعم التحوّل الرقمي وبناء منظومة الذكاء الاصطناعي في كازاخستان.

وسيركّز المختبر الجديد على تطوير وتوطين الحلول المتقدّمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والإدارة الرقمية، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية الهادفة إلى تعزيز السيادة التقنية ودفع النمو القائم على الابتكار.

وخلال كلمته، استعرض كينيسباي مستجدات مشروع "المدينة الذكية - أستانا"، وهو شراكة واسعة النطاق بين بريسايت وبلدية أستانا، و الذي يُعدّ مكوّناً أساسياً في مسيرة التحوّل الرقمي للمدينة من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية لإدارة شؤونها الحضرية.

وقال كينيسباي: "تُرسّخ كازاخستان مكانتها بسرعة كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدّمة. ومن خلال مختبر الأبحاث والتطوير ومشاريعنا واسعة النطاق مثل ’المدينة الذكية - أستانا‘، تسعى بريسايت إلى تعزيز الابتكار التقني، وتمكين الكفاءات المحلية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأكثر تأثيراً".

من جانبه، رحّب جاسلان ماديف، نائب رئيس الوزراء - وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في جمهورية كازاخستان، بإطلاق مختبر الأبحاث والتطوير التابع لبريسايت في Alem.ai، مؤكداً أهميته في دعم أجندة الابتكار الوطنية، وقال: "يُشكّل إطلاق مختبر الأبحاث والتطوير من بريسايت محطة مهمة في مسيرة تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في كازاخستان، إذ سيسهم في بناء الخبرات المحلية، وتيسير نقل التكنولوجيا، وتسريع وتيرة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع تركيز خاص على تطوير حلول المدن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُعزّز إدارة المدن والنقل والسلامة والتنمية المستدامة".

كما أدّت بريسايت دوراً محورياً في تطوير أول مركز قيادة وتحكّم للتحليلات الحكومية واتخاذ القرار في كازاخستان، وهو أحد العناصر الرئيسة لرؤية "الحكومة المدعومة بالذكاء الاصطناعي" التي قدّمها الوزير ماديف لرئيسي الدولتين. يُتيح هذا النظام رصد العمليات الوطنية والبلدية وتحليلها وإدارتها في الوقت الفعلي، في خطوة متقدّمة نحو تعزيز الحوكمة القائمة على البيانات.

وخارج حدود كازاخستان، أشار كينيسباي إلى التعاون المثمر بين بريسايت وحكومة أذربيجان، حيث تُنفّذ الشركة حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي لصالح وزارة العلوم والتعليم ووزارة التنمية الرقمية والنقل، بما يدعم تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية والبنى التحتية الرقمية في كلا البلدين.

وأضاف قائلاً: "تتوافق المبادرات التي تقودها كازاخستان وأذربيجان تماماً مع التوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من مراكز البيانات الوطنية وصولاً إلى النماذج اللغوية الضخمة والمنصّات الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونحن في بريسايت نفخر بأن نكون جزءاً من هذا النجاح المشترك".

وخلال زيارتهما إلى مركز Alem.ai، اطّلع رئيسا كازاخستان وأذربيجان على التطبيقات العملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإدارة الحكومية وإدارة المدن والبنية التحتية الرقمية الوطنية.

وتعكس توسعات بريسايت المتسارعة في كازاخستان وأذربيجان استراتيجيتها الأوسع لترسيخ مكانتها كشريك مفضّل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي في آسيا الوسطى، مستفيدةً من خبراتها العالمية لتوطين الحلول الذكية وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة والشاملة في المنطقة.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت شركة رائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

-انتهى-

#بياناتشركات