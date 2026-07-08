أستانا، كازاخستان - وقّعت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأنظمة الذكية، ووزارة النقل في جمهورية كازاخستان، مذكرة شروط أولية لاستكشاف تطوير منصة وطنية لبيانات التشغيل الذكية في قطاع النقل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي السيادي في تحسين رصد ومراقبة شبكة النقل في كازاخستان وإدارتها ورفع مستويات أدائها.

وستمكّن المنصة المقترحة من توفير رؤية تشغيلية فورية، و رؤى تنبؤية دقيقة، واتخاذ قرارات تعتمد على بيانات التشغيل الذكية، بما يساعد سلطات النقل على تعزيز السلامة على الطرق، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتحسين العمليات، وتعزيز مرونة منظومة النقل في البلاد.

وبموجب المذكرة، يعتزم الطرفان دراسة وتقييم تطوير منصة موحّدة لبيانات التشغيل الذكية، تدمج بين أنظمة مراقبة النقل الحالية، وأنظمة قياس أوزان المركبات أثناء الحركة، وقدرات تحليلات الفيديو، وغيرها من الحلول الرقمية، ضمن بيئة تشغيلية واحدة.

ومن المتوقع أن يسهم نشر القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين السلامة على الطرق، وتعزيز الرقابة التنظيمية، وزيادة القدرة على رصد المخالفات المرتبطة بقطاع النقل، وحماية البنية التحتية للطرق، وتمكين عمليات نقل أكثر كفاءة على مستوى الدولة، مستندة إلى بيانات التشغيل الذكية.

وقال نورلان ساورانباييف، وزير النقل في جمهورية كازاخستان: "لضمان تشغيل منظومة نقل حديثة بفعالية، يجب تبنّي التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وستسهم مبادرات من هذا النوع في تعزيز السلامة على الطرق، وضمان مستويات أعلى من الشفافية في عمليات النقل، والارتقاء بإدارة قطاع النقل في كازاخستان إلى مستوى جديد كلياً".

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "أظهرت كازاخستان طموحاً واضحاً نحو تمكين بنية تحتية وطنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وانطلاقاً من خبراتنا في دعم مسيرة التحول الرقمي في البلاد، نتطلع إلى استكشاف دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في ترسيخ شبكة نقل أكثر أماناً وكفاءةً ومرونةً في كازاخستان، بالاعتماد على بيانات التشغيل الذكية الفورية واتخاذ القرارات القائمة على البيانات".

وتُعد كازاخستان سوقاً استراتيجية للنموّ بالنسبة إلى بريسايت، ونموذجاً مهماً لالتزام الشركة بتمكين أنظمة بيانات تشغيل ذكية على المستوى الوطني من خلال الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

وجدير بالذكر أن بريسايت قد أنجزت عدة مبادرات بارزة في أنحاء كازاخستان، بالتعاون مع الشركاء في الحكومة والمؤسسات، بما في ذلك مشروع أستانا للمدينة الذكية، وأول حاسوب فائق وطني للذكاء الاصطناعي في كازاخستان، والذي احتل المركز الـ86 عالمياً ضمن قائمة "أفضل 500" لأجهزة الحاسوب الفائقة، إلى جانب إنشاء مختبر مخصص للبحث والتطوير في المركز الدولي للذكاء الاصطناعي Alem.AI في العاصمة أستانا.

وفي الآونة الأخيرة، وقع الاختيار على بريسايت لدعم تطوير البنية التحتية للمدن الذكية في ألماتي، بما يعزز مساهمتها في مستقبل كازاخستان الرقمي. وتُسهم هذه المبادرات مجتمعةً في تعزيز قدرات كازاخستان في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي، وتسريع تبنّي أنظمة الاستخبارات في القطاعات الحيوية، وإرساء أسس موثوقة للنمو طويل الأمد على المستوى الوطني.

ويعكس التعاون مع وزارة النقل في جمهورية كازاخستان طموحاً مشتركاً لترسيخ أهمية بيانات التشغيل الذكية ضمن أحد أهم الأنظمة الوطنية الحيوية في كازاخستان، بما يساعد سلطات النقل على الانتقال من البيانات المجزأة إلى العمل المنسّق، ومن الرؤى العامة نحو تمكين الحصول على نتائج قابلة للقياس.

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نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت شركة رائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

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