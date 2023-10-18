أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– وقّعت "بريسايت"، الشركة الرائدة إقليمياً في تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم مع شركة "أنظمة الأمن الذكية" (ISS)، الشركة العالمية الرائدة في تطوير نظم تحليلات الفيديو، ومقرّها نيوجيرسي، بهدف توحيد جهودهما لتعزيز قدرات تحليلات الفيديو وتمكينها، والمساهمة في تطوير مشاريع تحويلية في مجالات مبادرات المدن الذكية والمدن الآمنة.

ويشكّل هذا التعاون الاستراتيجي الذي تمّ توقيعه على منصّة "بريسايت" في معرض جيتكس العالمي في دبي، خطوة مهمة نحو جمع إمكانيات اثنين من أهمّ رواد هذه الصناعة، ما يمهد الطريق أمام الجهات الأخرى ذات الصلة لتوحيد جهودها في هذا الإطار.

ومن خلال الجمع بين خبرة "بريسايت" في تكنولوجيا الأمان المتطورة والسجل الحافل بالنجاحات لشركة "أنظمة الأمن الذكية" في تحليلات الفيديو في الأمريكتين، يُتوقَّع أن تُحدِث هذه الشراكة ثورةً في مشهد الحلول الأمنية، وأن تسهم في تمكين جهات القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى أيضاً من تحقيق نتائج أفضل واتخاذ قرارات فاعلة من أجل سلامة ورفاهية مواطنيها وعملائها.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية قال ريتشارد بيرنز رئيس مجلس إدارة شركة "أنظمة الأمن الذكية" (ISS): "يسعدنا أن نبرم هذه الشراكة مع شركة "بريسايت" وأن نتعاون في فتح سوق جديدة بما يلبّي تطلّعات عملائنا الراغبين بالحصول على حلول الذكاء الاصطناعي في مجال البيانات والتصوّر، فقد وجدنا أنّ "بريسايت" هي الشريك المثالي في هذا المجال".

من جانبه قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت": "تلتزم "بريسايت" بدفع حدود الابتكار في صناعة الأمن، وتأتي شراكتنا مع (ISS) تأكيداً على هذا الالتزام، حيث إنّ تعاوننا مع علامة عالمية بارزة سيفتح أمامنا آفاقاً وإمكانيات جديدة في مجالات مشاريع المدن الذكية والآمنة. ونحن نهدف من خلال هذه الشراكة التكنولوجية إلى إنشاء حلول توفر أعلى مستويات السلامة العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملائنا".

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نبذة عن "بريسايت":

بريسايت، شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك شركة جي 42 ومقرها أبوظبي معظم أسهمها ، وبريسايت هي الشركة الرائدة في المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع وعلى كل نطاق لخلق فرص للأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز ومنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة كمحرك لها، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات بعلم لتشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة.