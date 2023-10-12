بهدف تأسيس مشروع مشترك لتسريع التحول الرقمي في كازاخستان

يعد "سامروك-كازينا" واحدٌ من أفضل صناديق الثروة السيادية في العالم ويمتلك أصولًا بأكثر من 70 مليار دولار أمريكي

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بريسايت" الشركة الرائدة بتحليل البيانات الضخمة والمدعّمة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع صندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني "سامروك-كازينا"، "، بهدف تأسيس مشروع مشترك لتسريع التحول الرقمي في البلاد، وذلك على هامش منتدى Digital Bridge 2023 الذي يعقد في عاصمة كازاخستان، أستانا.

وبموجب الاتفاقية، وبعد إقرارهِا من قِبل رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، ستتعاون شركة "بريسايت" مع صندوق الرعاية الوطنية "سامروك-كازينا" على مشروعٍ مشترك يهدف إلى تسريع التحول الرقمي من خلال الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المُقدَّمة من شركة "بريسايت".

وحضر توقيع الاتفاقية فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان، وبجدات موسين، وزير التنمية الرقمية في كازاخستان، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، ونورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني "سامروك-كازينا".

وتستهدف هذه الاتفاقية تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليص خسائر الإنتاج، فضلًا عن تطوير الكفاءات ,واليد العاملة البشرية عبر شركات “سامروك-كازينا" وقطاعات رئيسية أخرى في كازاخستان، بما يشمل الطاقة والاتصالات والنقل والحكومة والخدمات العامة، ما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حدٍ سواء.

وفي هذا السياق قال نولان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني "سامروك-كازينا": «يُعتبر التحول الرقمي أولوية أساسية بصفتنا مديرًا استراتيجيًا لأصول البلاد. ونتطلع إلى التعاون مع شركة "بريسايت" لتعزيز الشراكة بين بلدينا وللمساهمة في إنشاء مجتمع رقمي واحد».

ومن جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت": «فخورون بتوحيد جهودنا مع صندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني "سامروك-كازينا" تحت هذه المبادرة التي أقرها الرئيس في كازاخستان. حيث توفر لنا هذه الشراكة فرصة مميزة للمساهمة بخبراتنا في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ليس فقط لتسريع التحول الرقمي، ولكن لتعزيز الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لشعب كازاخستان أيضًا».

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لمحة عن شركة "بريسايت":

بريسايت، شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك شركة جي 42 ومقرها أبوظبي معظم أسهمها ، وبريسايت هي الشركة الرائدة في المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع وعلى كل نطاق لخلق فرص للأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز ومنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة كمحرك لها، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات بعلم لتشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة.

نبذة عن سامروك-كازينا:

يُعد صندوق الرعاية الوطنية الكازاخستاني "سامروك-كازينا" واحدًا من أكبر 30 صندوقًا للثروة السيادية في العالم، حيث يبلغ مجموع أصوله أكثر من 78 مليار دولار أمريكي. يلعب الصندوق دورًا مهمًا في تنمية اقتصاد كازاخستان، حيث يرتكز على أصولٍ استراتيجية في محفظته في قطاعات النفط والغاز والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة، والصناعة النووية ومجمع التعدين والمعادن.