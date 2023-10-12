بمجموعة مبتكرة من الحلول التحليلية المدّعمة بالذكاء الاصطناعي

"بريسايت" ستعرض حل "Vitruvian Omni-Analytics" على منصة جيتكس

تقديم عروض تفاعلية واستضافة حوارات جانبية مع قادة الصناعة

عرض حلول التحليلات التوليدية المدعّمة بالذكاء الاصطناعي للخدمات العامة والمالية والرياضة

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: – أعلنت "بريسايت"، الشركة الرائدة بتحليل البيانات الضخمة والمدعّمة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، عن مشاركتها للمرة الأولى في معرض جيتكس العالمي، الحدث التكنولوجي الأكبر لهذا العام، حيث ستقدم حلولاً للمشكلات المعقّدة، وستعرض قدرتها على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في النظر إلى الأمور بشكل مختلف.

وتَعِد "بريسايت" بتقديم تركيبات مبتكرة وشاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر تعاونها مع الشركة الأم "G42" والشركات الشقيقة مثل "AIQ" و"بيانات" و"Core42"، إلى جانب عقد محادثات جانبية مع المتخصّصين في الذكاء الاصطناعي وقادة الصناعة، والإعلان عن الشراكات المتميزة ومجالات التعاون مع الجهات ذات الصلة.

وستقوم "بريسايت" خلال الحدث بعرض مجموعة حلول "Vitruvian Omni-Analytics Solutions" التي تَعِد عند إطلاقها بتوفير نهجٍ تحويليّ لتحليل بيانات المؤسسات، وإعادة النظر بتعريف العلاقة بين الإنسان والآلة.

كما ستتيح "بريسايت" لزوار جناحها تجربة كيفية تحويل الحلول البشرية الرقمية لـ"GPT" إلى أمر واقع، حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، والاطلاع على كيفية عمل منصة الاستجابة لحالات الطوارئ والحالات الإنسانية والطبية والأزمات، بالإضافة إلى مقابلة "Benji" الكلب الروبوتي الذي سيقود زوّار المعرض باتجاه فتحات مكبرات الصوت الخاصة بالشركة والعروض التوضيحية الغامرة.

وتعليقاً على هذه المشاركة، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت": "يعدّ جيتكس جلوبال أكبر حدث تكنولوجي في العالم، وتأتي مشاركتنا في الوقت المناسب نظراً لموضوع المعرض "عام تخيّل الذكاء الاصطناعي في كل شيء"".

وأضاف: "تعمل "بريسايت" على تزويد صناع القرار الرئيسيين والمؤثّرين بالأدوات المناسبة والمعلومات المهمة في الوقت المناسب، من خلال تسخير إمكانياتها والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتنامي بشكل متسارع، ما يسهم في تحويلهم إلى قادة محركات حلول العصر الجديد التي تخلق تأثيراً واسع النطاق على المدى الطويل".

وتعمل "بريسايت" في عدد من القطاعات الأساسية، ويسهم تطبيق حلولها التحليلية للبيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم الجهات والمؤسسات المتخصّصة في الخدمات العامة والمالية والرياضة، فضلاً عن القطاعات ذات الأولوية مثل المناخ والمرافق والتعليم. كما تعمل الشركة من خلال الجمع بين قوة البيانات الضخمة والتحليلات والذكاء الاصطناعي، على تحفيز المعلومات وتوليد رؤى غير مسبوقة تمكّن كل قطاع من مختلف المجالات من مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، وإيجاد حلول تسهم في تحويلها إلى فرص لتمكين التقدّم البشري.

"بريسايت" تدعو الزوار لاستشراف المستقبل من خلال النظر عبر عدستها في معرض جيتكس جلوبال 2023، حيث ستتبوأ شركة تحليل البيانات الضخمة الرائدة في المنطقة والمدعومة بمجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية، مكانتها الرائدة بوصفها واحدة من الركائز الأساسية ضمن عائلة "G42"، وستستقبل "بريسايت زوّارها في القاعة 6- الجناح "H6 A20"، لتقدّم لهم منظوراً جديداً حول الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للحلول المبتكر.

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لمحة عن شركة "بريسايت":

بريسايت، شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك شركة جي 42 ومقرها أبوظبي معظم أسهمها ، وبريسايت هي الشركة الرائدة في المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع وعلى كل نطاق لخلق فرص للأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز ومنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة كمحرك لها، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات بعلم لتشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة.