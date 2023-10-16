الاتفاقيتان تضيفان وظائف مراقبة الفيضانات والزلازل المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى منصتها لإدارة الاستجابة للطوارئ

[أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة] – خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، أعلنت "بريسايت"، الشركة الرائدة إقليمياً في تحليل البيانات الكبيرة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن التوصل إلى اتفاقيتين مع شركة "إن إي سي" اليابانية، وشركة "ديب تك إنجينيرينغ"، لدمج قدراتهما للكشف والمراقبة في منصة "بريسايت" لإدارة الاستجابة للطوارئ. تم التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر "إن إي سي" نظامها الخاص للمراقبة والإنذار من الفيضانات، والذي يستخدم رادار المراقبة بالتصوير(SAR) وأجهزة الاستشعار الأرضية، للمراقبة اللحظية للمسطحات المائية، واستخدام التحليلات للتنبؤ بمخاطر الفيضانات وتقييمها.

وبدورها، ستوفر شركة "ديب تك إنجينيرينغ" أحد الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لرصد النشاط الزلزالي والإنذار المبكر، مثل الكشف عن الزلازل. ومن خلال إضافة هذه القدرات إلى منصة "بريسايت"، سيتم تزويد بعض العملاء، مثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، ورفع مستوى استعدادها لمواجهة الكوارث الطبيعية لحماية السكان في الإمارات.

وكانت "بريسايت" قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن منصتها لإدارة الاستجابة للطوارئ والمعززة بالذكاء الاصطناعي، وتعد هذه المنصة أول حل عالمي تم تطويره باستخدام خبرة "بريسايت" في مجالات المدن الذكية والخدمات العامة، بهدف تطوير حل قيادة مركزي يساعد في إدارة الحوادث بطرق ذكية. وتجمع المنصة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأدوات الجغرافية المكانية، مثل التوأم الرقمي المتكامل مع أنظمة الاتصالات والمراقبة. ويساعد هذا النهج في توفير المعلومات لحظياً، وتحقيق الاستجابات المؤتمتة، إلى جانب القدرات الأخرى لتنسيق الخدمات الإنسانية والطبية وجهود الطوارئ، وغيرها من الخدمات الموجهة للمواطنين عند وقوع حوادث طارئة، والإسهام في زيادة مرونة المدن وقدرتها على التعافي بشكل عام. ويمكن الاستفادة من الفوائد العميقة للمنصة في الدول والمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، كما يتاح استنساخها ونشرها في أي مكان حول العالم.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة "بريسايت": "لقد عملنا في "بريسايت" مع عملاء مرموقين، مثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، من أجل تطوير حل قوي وفريد من نوعه للاستعداد لحالات الطوارئ والحوادث والاستجابة لها على مستوى المدن. وبعد أن تمت إضافة أفضل القدرات من "إن إي سي" و "ديب تك إنجينيرينغ"، سنضيف وظائف مراقبة وتحليل الفيضانات والزلازل لمهام المنصة. إننا نرحب بشريكينا الجديدين في توسيع المنصة، الأمر الذي سيمكننا من تعزيز الحماية وضمان الطمأنينة لعملائنا ومواطنيهم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية".

وقال المهندس مازن جابر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ "ديب تك": "يسرنا في "ديب تك إنجينيرينغ" التوصل إلى علاقة تعاون مع "بريسايت" لتوفير حل الذكاء الاصطناعي للنشاط الزلزالي لتقديم الإنذارات المبكرة، مثل الكشف عن الزلازل. وستؤدي إضافة هذه القدرات إلى منصة "بريسايت" إلى تزويد العملاء بمستوى متقدم من الاستعدادات ضد الكوارث الطبيعية لتوفير الحماية الأفضل للناس في حالة وقوع حالات طارئة".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "بريسايت":

بريسايت، شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك شركة جي 42 ومقرها أبوظبي معظم أسهمها ، وبريسايت هي الشركة الرائدة في المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع وعلى كل نطاق لخلق فرص للأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز ومنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة كمحرك لها، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات بعلم لتشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة.