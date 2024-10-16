أعلنت شركة بريد الإمارات، المشغل البريدي الرسمي في دولة الإمارات، والذراع البريدي لمجموعة سفن إكس "7X"، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مدينة الفجيرة للإبداع، إحدى أبرز المناطق الحرة في دولة الإمارات، بهدف تقديم خدمات "صندوق بريد الشركات" لقاعدة متعاملي مدينة الفجيرة للإبداع. وفي هذا الإطار، سيحظى متعاملو بريد الإمارات بفرصة الاختيار من مجموعة متنوعة من حزم "تأسيس الأعمال" التي تقدمها مدينة الفجيرة للإبداع.

ووقع الاتفاقية كل من أيوب أهلي، المدير العام لبريد الإمارات، وسالم علي مرشود الحفيتي، مدير عام المنطقة الإعلامية الحرة – مدينة الفجيرة للإبداع، وذلك خلال حفل توقيع أقيم في معرض "جيتكس جلوبال 2024". وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من التزام الطرفين بالعمل نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وتمكين الشركات من مختلف القطاعات.

وتعدّ باقة "خدمات صندوق بريد الشركات" من بريد الإمارات خدمة صندوق بريد جديدة للشركات تمّ تصميمها لتسهيل المهام الإدارية وتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة للشركات العاملة في دولة الإمارات، حيث يتيح للشركات من كافة الأنواع، بما في ذلك الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى وشركات المناطق الحرة وحاضنات الأعمال، مجموعة من المزايا الحصرية.

وقال أهلي: "يسعدنا أن نتعاون مع مدينة الفجيرة للإبداع لتقديم باقة "خدمات صندوق بريد الشركات" المبتكرة إلى قاعدة جديدة من المتعاملين. ويمثل هذا التعاون انعكاساً لالتزامنا بتقديم حلول ذكية تتيح للشركات إمكانية تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تبسيط العمليات وتقليل التكاليف. كما نؤكد استمرارنا بتقديم الخدمات المتميزة لتمكين الشركات من مختلف الأحجام ومساعدتهم على تعزيز حضورهم في ظل المناسبة الكبيرة ضمن القطاع، مما سيساهم بتعزيز بيئة أعمال مستدامة ومزدهرة على مستوى الدولة".

وبدوره، قال الحفيتي: "نثق أن تعاوننا مع بريد الإمارات سيوفّر المزيد من الإمكانيات المتاحة أمام شركات المنطقة الحرة لمدينة الفجيرة للإبداع لتحقيق الازدهار والنمو، وذلك من خلال الربط بين عملية الاستثمار والابتكار في ظل بيئة العمل الديناميكية التي نشهدها حالياً، مؤكدين حرصنا على تمكين الشركات بالموارد اللازمة لتحقيق النجاح المستدام ودفع نموها. ونسعى، من خلال هذا التعاون، إلى فتح الأبواب أمام فرص وفيرة لنمو الأعمال في المنطقة الحرة لمدينة الفجيرة الابداعية وتمكين الشركات من تحقيق النجاح عبر توفير كافة الموارد والدعم الضروريين".

وسيستفيد متعاملو بريد الإمارات من خلال هذا التعاون من الحصول على عروض حصرية على حزم "تأسيس الأعمال". كما ستحصل الشركات داخل مدينة الفجيرة للإبداع على خصومات حصرية من بريد الإمارات والشركات الشقيقة والشركاء، من ضمنها خدمات الشحن الدولي والمهام الإدارية مثل الفهرسة والطباعة واستشارات روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعلى خدمات التسجيل بنظام حماية الأجور وتحويلات الأموال وغيرها. كما ستحظى هذه الشركات بإمكانية الوصول إلى برنامج الولاء الذي سيتم إطلاقه قريبًا مع أكثر من 280 بائع شريك. وسيعمل البريد مع مدينة الإبداع لتوليد متعاملين محتملين من خلال نموذج إحالة عبر فروعها في كافة أنحاء الدولة، مما يضمن فوائد لكلا الطرفين.

وتلتزم شركة بريد الإمارات بتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للأعمال في دولة الإمارات، من خلال دعم نمو الشركات بالخدمات والباقات الشاملة.

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