دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن بريد الإمارات، المزوّد الرسمي للخدمات البريدية في دولة الإمارات، والذراع البريدية لسفن إكس (7X)، عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع شركة فيديكس، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، وذلك بهدف إتاحة خدمات فيديكس الدولية في فروع بريد الإمارات. ويعكس هذا التعاون الرؤية الجديدة للفروع البريدية، والتي تهدف إلى تعزيز وتقديم محفظة متنوعة من خدمات الشحن الدولي لمتعاملي الفروع البريدية.

ووقع على مذكرة التفاهم أيوب أهلي، المدير العام لبريد الإمارات، ونيتين تاتيوالا، نائب الرئيس لشؤون التسويق وشبكة النقل الجوي في فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، وذلك خلال حفل استضافته سفن إكس (7X) ضمن مقرها الرئيسي في إمارة دبي، بحضور ممثلين عن كلا الجانبين. كما وضع الجانبان خطّة عمل للمباشرة بتوفير خدمات فيديكس في الفروع البريدية، لتصبح متاحة مع بداية الربع الثاني من عام 2025.

وقال أيوب أهلي: "يمثّل التعاون مع فيديكس جزءاً حيوياً من تطبيق رؤيتنا الشاملة نحو تطوير الفروع البريدية ورفدها بالمزيد من الخدمات المحلية والدولية لتصبح مراكز متكاملة لخدمة المجتمع في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الحلول المبتكرة والقائمة على تحقيق رضا المتعاملين من خلال تلبية الاحتياجات الفردية ومتطلبات الأعمال على حد سواء. ونأمل أن تساهم هذه الخطوة الجديدة بتعزيز المكانة التي تحتلها الفروع البريدية كأحد الركائز الحيوية في النسيج المجتمعي، فضلاً عن تعزيز التواصل وتمكين المجتمعات على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة."

من جانبه، صرّح نيتن تايتوالا: "إننا في فيديكس نحرص على تقديم تجارب استثنائية من خلال تعزيز سبل الراحة وفرص الوصول إلى عملائنا. ويؤدي تعاوننا مع بريد الإمارات إلى توسيع حضورنا المحلي من خلال شبكته الواسعة، الأمر الذي يظهر مدى التزامنا المشترك إزاء توفير خدمات لوجستية سريعة وموثوقة وفعالة. وبهذه الطريقة، نعمل معاً على تعزيز خيارات ربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالأسواق العالمية، إلى جانب تلبية الاحتياجات المتطورة للمجتمعات المحلية".

ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تعزيز تجربة المتعاملين وتنويع الخيارات المتاحة لهم بما يتوافق مع المتطلبات المختلفة في السوق، كما يساعد على مواكبة المتغيرات السريعة في قطاع الخدمات البريدية والنقل السريع.

نبذة عن "بريد الإمارات"

بريد الإمارات، المزوّد الرسمي للخدمات البريدية في دولة الإمارات والذراع البريدية لسفن إكس (7X)، يُقدّم حلول البريد والشحن الموثوقة للأفراد والشركات، مدعوماً بشبكة واسعة من مراكز الخدمة في كافة أنحاء الدولة، ما يعكس التزام البريد الراسخ بتحقيق أعلى معايير الخدمة لجميع متعامليه.

نبذة عن "فيدرال إكسبريس كوربوريشن"

تعتبر شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس) أكبر شركة نقل سريع في العالم، حيث تقدم خدمات توصيل سريعة وموثوقة لأكثر من 220 دولة ومنطقة. وتستخدم الشركة شبكة جوية وأرضية عالمية لتسريع توصيل الشحنات الحساسة للوقت في الوقت والتاريخ المحددين.

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