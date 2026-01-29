أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: حصل "بريدج"، المركز التابع لمجموعة ايدج والمتخصص في تطوير المهارات المتقدمة وتقديم حلول قائمة على التكنولوجيا لتعزيز التميّز والابتكار في قطاع التصنيع، على شهادة الأيزو 21001:2025 ISO من شركة TÜV SÜD.

ويأتي هذا الاعتماد تقديراً لالتزام المركز بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في أنظمة إدارة المؤسسات التعليمية. وتحدد هذه الشهادة المتطلبات الخاصة بكيفية التخطيط الفعّال لخدمات التعليم والتدريب، وآليات تقديمها وتقييمها، إضافة إلى تعزيز التحسين المستمر لجودة المخرجات التعليمية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية لدى مجموعة بريدج، كأول جهة تحصل على اعتماد TÜV SÜD وفق معيار ISO 21001:2025، مما يعزز دورها في تطوير القدرات ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية ودعم النمو المستدام للمهارات ضمن منظومة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة و الحلول المتقدمة الاخرى.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة edgegroup.com

-انتهى-

#بياناتشركات