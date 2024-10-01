أعلنت "بريجستون" (Bridgestone)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الإطارات وحلول التنقل المستدام، عن شراكتها مع "مجموعة الجوادين"، واحدة من كبرى المجموعات المتخصصة بتجارة الإطارات في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، لإحداث تحوّل في حلول السيارات والتنقل في المنطقة. وتم إبرام الشراكة رسمياً خلال حفل توقيع عُقد في فندق "سو أبتاون دبي"، لتشكل بذلك خطوةً نوعية ضمن مساعي "بريجستون" للتوسع في الشرق الأوسط.

وتكتسب هذه الشراكة أهمية كبيرة بالنسبة للجانبين، حيث تفضي إلى الجمع بين حصة "مجموعة الجوادين" الكبيرة في السوق العراقي وتقنية الإطارات المتطورة وخدمات التنقل المبتكرة من "بريجستون". وفي هذا الإطار، أكد الجانبان التزامهما بإحداث تحوّل في قطاع السيارات والتنقل من خلال توفير حلولٍ مبتكرة ومستدامة تعزز الكفاءة والموثوقية. وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزامات "بريجستون" المؤسسية الثمانية "E8 Commitment"، التي تركز على تعزيز حلول التنقل المستدامة والقائمة على البيانات.

وقال جاك فوري، رئيس شركة "بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا": "يتيح لنا تعاوننا مع «مجموعة الجوادين» المضي قُدُماً في تحقيق هدفنا المتمثل بالارتقاء بحلول التنقل في العراق. ومن خلال توظيف وتضافر خبراتهما الواسعة، تمكنت الشركتان اليوم من تعزيز قدراتهما في تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء وتعزز الابتكار والنمو. ونتطلع في «بريجستون» بثقة حيال الآفاق الواعدة لهذه الشراكة وتأثيرها على خططنا التوسعية الاستراتيجية ومستقبل التنقل في المنطقة".

من جانبه، قال أحمد الخماسي، المدير العام لــ"مجموعة الجوادين": "تقّدم لنا هذه الشراكة مع «بريجستون» فرصاً واعدة للارتقاء بقطاع السيارات والتنقل في العراق. وسنعمل معاً على تقديم أدوات وتقنيات متطورة تفوق توقعات العملاء، وتهدف إلى تحسين مستويات السلامة والكفاءة التي نتيحها لقاعدة عملائنا".

وترسخ هذه الشراكة مكانة "بريجستون" الرائدة في السوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما تعكس التزامها بتوفير مجموعة واسعة من حلول التنقل المتقدمة. وتنعكس هذه الخطوة إيجاباً على قطاع السيارات والتنقل وتسهم في ضمان النمو المستدام بالمنطقة.

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