دبي - شاركت "بريجستون أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا" (Bridgestone EMIA)، إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الإطارات وتوفير حلول التنقل المستدام، في فعاليات معرض "أوتوميكانيكا دبي 2023". وأكدت الشركة التزامها الراسخ برسم ملامح مستقبلٍ مستدام لقطاع التنقل من خلال مجموعةٍ من الجلسات الحوارية خلال هذا الحدث الرائد في مجال التنقل، والذي أقيم مؤخراً بمشاركة أبرز أقطاب القطاع، وأتاح منصةً لمناقشة أحدث اتجاهات وتطورات قطاعي السيارات وخدماتها.

وقدم غورهان سيفيكيل، رئيس قسم التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "بريجستون"، عرضاً تقديمياً رئيسياً بعنوان "رسم ملامح مستقبلٍ مستدام للتنقل"، سلط خلاله الضوء على رؤية الشركة والتزامها تجاه حلول التنقل المستدام. وأكد سيفيكيل حرص الشركة على تعزيز استدامة العمليات ودفع عجلة الابتكار والتنقل الأخضر حول العالم.

من جانبه، شارك غوراف مالهوترا، رئيس قسم المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "بريجستون"، كمتحدثٍ رئيسي في جلسةٍ تحت عنوان "دفع عجلة تحوُّل سوق ما بعد البيع للسيارات". وتخلل الجلسة مناقشة مجموعة واسع من المحاور، من ضمنها التكنولوجيا التحوليَّة والنهج المتمحور حول العملاء، والاستدامة والارتقاء بكفاءة سلاسل الإمداد. وعكست مشاركة مالهوترا أهداف الشركة بعيدة الأمد على صعيد تعزيز استدامة قطاع ما بعد البيع للسيارات، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وقال جاك فوري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا": "نتشرف بمشاركتنا في معرض أوتوميكانيكا دبي 2023 الذي أتاح منصةً للتواصل مع أقطاب وخبراء قطاع السيارات. وتجسد مشاركاتنا التزامنا بمواصلة تطوير الحلول المتقدمة والمستدامة والإسهام في بناء مستقبلٍ مستدام لقطاع التنقل. ونفخر برعاية جوائز أوتوميكانيكا التي تحتفي بالتميُّز في سوق ما بعد البيع للسيارات".

وأضاف فوري: "نؤكد في بريجستون التزامنا بلعب دورٍ محوري في تعزيز وتطوير الحلول المبتكرة والمستدامة، لا سيما وأننا نترقب انطلاقة مؤتمر الدول الأطراف (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات. وتأتي مشاركتنا في معرض أوتوميكانيكا دبي 2023 تماشياً مع التزاماتنا المؤسسية الثمانية(E8) ، وتتيح لنا المضي قُدُماً في تحقيق رؤيتنا المؤسسية بأن نصبح شركةً رائدة في تطوير حلول التنقل المستدامة والمتقدمة".

بدورها، شاركت كاثرين إيزاك، رئيس قسم الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "بريجستون"، في الجلسة النقاشية "تسريع وتيرة التغيير: تمكين المرأة في صناعة السيارات". واحتفت الجلسة بإسهامات المرأة في قطاع السيارات، وسلطت الضوء على إنجازات ومبادرات دعم وتمكين المرأة في هذا القطاع الحيوي. وجسدت الجلسة التزام بريجستون بالتنوع والاستدامة، وتوفير بيئةٍ حاضنة للمواهب والكفاءات.

أسهمت مشاركة بريجستون في معرض "أوتوميكانيكا دبي 2023" بترسيخ مكانة الشركة الرائدة في ابتكارات السيارات، وعكست التزامها بالتمكين والابتكار والاستدامة، وأبرزت دورها في تعزيز النمو وتمهيد الطريق أمام مستقبلٍ نظيف بيئياً لقطاع التنقل.

#بياناتشركات

- انتهى -