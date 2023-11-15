روبوت المحادثة باللغة العربية يتميز بقدرته على تحويل خدمة العملاء في الدول المتحدثة بالعربية

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت بروڤن سولوشن، المزود الرائد لحلول التقنيات المتطورة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والواقع المعزز، عن إطلاق روبوت المحادثة المبتكر باللغة العربية هابوت، والذي يتميز باعتماده على الذكاء الاصطناعي وعدم الحاجة إلى البرمجة، حيث سيعزز خدمات العملاء في الأسواق المتحدثة باللغة العربية. تم تصميم هابوت بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصة سهلة لا تحتاج للبرمجة، مع قدرات المعالجة اللغوية الطبيعية، ليتيح للشركات بناء واستخدام روبوتات المحادثة الخاصة بهم دون أي خبرة مسبقة في مجال البرمجة.

وفي هذا السياق قال أحمد صبري، مدير الذكاء الاصطناعي لدى بروڤن سولوشن: "في الوقت الذي يشهد طفرة في حلول الروبوتات على الصعيد العالمي، لاحظنا فجوة واضحة في الأدوات المهيأة للتعامل باللغة العربية بمختلف لهجاتها. ونظرًا لأننا في بروڤن سولوشن نعمل انطلاقًا من جذورنا العربية الراسخة وخبرتنا الواسعة في التعامل مع المتحدثين باللغة العربية. انصبّ تركيزنا الأساسي أثناء تطوير هابوت على تلبية متطلبات المتحدثين باللغة العربية في دول الخليج العربية والمنطقة بأكملها، ليكون ثمرة التزامنا تجاه تقديم التقنيات المتطورة سهلة الاستخدام والتي تتناسب تمامًا مع الأسواق العربية. وسيساعد الروبوت الشركات في التواصل مع العملاء بمزيد من الفعالية، كما سيتيح لنا تحقيق قيمة ملموسة لشركائنا المحليين."

وانطلاقًا من فهمها للطلب المتزايد على الحلول المناسبة في المنطقة، طوّرت بروڤن هابوت كروبوت فريد للمحادثة مع إعطاء الأولوية لتوفير تجارب استثنائية للعملاء المتحدثين باللغة العربية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الشركات على توسعة نطاق تواجدها في الشرق الأوسط وتسعى للحصول على الحلول المعرّبة أكثر من أي وقت مضى.

يتمتع هابوت بمزايا فريدة حيث يمكن تنفيذه دون الحاجة للبرمجة، إلى جانب إمكانية تكامله مع قنوات خدمة العملاء بسهولة مما يقلل الزمن اللازم لتطبيقه. كما إنه مصمم خصيصًا للتعامل مع الجوانب الدقيقة في اللهجات العربية ليضمن دقة وفعالية التواصل مع العملاء بالمنطقة، ويتمتع بقابلية التوسع وإضافة المزايا الخاصة التي تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والكبيرة على السواء – ما يعني توفير حلول مرنة يمكن تصميمها بما يتناسب مع متطلبات الأعمال الدقيقة.

ويمكن دمج منصة هابوت مع العديد من البرامج ومنصات التراسل مثل تطبيق واتساب وفيسبوك مسنجر ولاين وتليجرام وغيرها، ويمكن تطبيقه بسهولة في مختلف القطاعات. كما إنه يدعم المؤسسات في استقطاب العملاء وفي أعمال المبيعات وأتمتة دعم العملاء وأتمتة شؤون الموارد البشرية، ويمكن استخدامه في البنية السحابية أو في مقر المؤسسة، ليسمح بالتالي بتأمين كافة البيانات ضمن البنية التحتية للمؤسسة.

من الجدير بالذكر أن هابوت صمم بشكل آمن ومرن ودقيق، ويمكن استخدامه في مختلف القطاعات مثل الخدمات المالية والمصرفية والتأمين، وقطاع التجزئة، والرعاية الصحية، والخدمات المؤسسية، والسفر والضيافة. وتمكّن منصة روبوتات المحادثة الشركات من تحقيق مستويات استثنائية من خدمة العملاء وأتمت المهام وتعزيز النمو. ويتوفر هابوت في السعودية وفي دول الخليج العربية الأخرى.

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