الإمارات العربية المتحدة، دبي: وقّعت بروڤن سولوشن، المزود المتخصص لحلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والمعزّز، مذكرة تفاهم مع مركز راشد لأصحاب الهمم. وتهدف مذكرة التفاهم إلى استخدام تطبيقات الواقع الافتراضي واستخدامها للتدريب على السيناريوهات ذات المخاطر المرتفعة عند التعامل مع الطلاب المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أو اضطراب طيف التوحد ممن هم فوق عمر الخامسة.

يذكر أن مركز راشد هو واحد من أقدم المؤسسات في دبي، حيث يختص بدعم الاحتياجات التعليمية للأطفال الذين يعانون من مختلف أنواع الصعوبات والإعاقات. وستعمل بروڤن سولوشن على استخدام حلول Focus Pocus و Advent VR للواقع الافتراضي بهدف تعزيز النمو والتعلم لدى الأطفال المصابين بالاضطرابات الإدراكية عبر التجارب المركّزة والغامرة.

في حديثه عن هذا التعاون قال باڤيل ماكاريفتش، نائب الرئيس لدى بروڤن سولوشن: "يجسد تعاوننا مع مركز راشد لأصحاب الهمم خطوة بارزة ومرحلة في غاية الأهمية ضمن مسيرتنا نحو تحسين مخرجات التعلم والعلاج من خلال الواقع الافتراضي. فهدفنا هو تحقيق تطور ملموس في التعليم والعلاج عبر تقديم البرامج التدريبية المبتكرة والمصممة خصيصًا لتناسب الأطفال من ذوي الاضطرابات الإدراكية، ونحيي مركز راشد على استخدامه المبتكر للتقنية بشكل يعزز مكانته كوجهة رائدة للتعليم في سياق الاحتياجات الخاصة بدبي. سنسعى معًا من أجل ضمان مستقبل أكثر إشراقًا وشمولية لكافة الأفراد في المجتمع."

وبدورها قالت شروتي سوريش، أخصائية التقنيات المساعدة في مركز راشد لأصحاب الهمم: "تسرنا الشراكة مع بروڤن سولوشن لدعم جهودنا الرامية إلى تحسين جودة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه واضطراب طيف التوحد، فنحن نؤمن بأن تلك الحلول ستعزز المخرجات التعليمية لدينا وتدعم التطور الإدراكي لدى طلابنا."

وخلال المشروع التجريبي، تقدم بروڤن سولوشن البرامج التدريبية للمعلمين والمعالجين على Focus Pocus و AdventVR كي يتمكنوا من استخدام تلك الحلول في خلق بيئية تعليمية غامرة للطلاب. ويتمثل الهدف الرئيسي من Focus Pocus في تحسين مدى الانتباه لدى الأطفال بينما يعتبر AdventAR أداة لتقييم المهارات الحياتية والوظيفية من خلال السيناريوهات التدريبية المركز على تعليم المهارات الوظيفية والتكيفية ومهارات مساعدة الذات. كما ستقوم بروڤن سولوشن بتحليل الآراء والملاحظات الواردة من الطلاب وأولياء الأمور والمعالجين لتقييم المخرجات.

يهدف كل من مركز راشد لأصحاب الهمم و بروڤن سولوشن إلى إطلاق إمكانات جديدة للمعالجين والطلاب عبر هذه المبادرة الرامية إلى الارتقاء بالمخرجات والأثر التعليمي إلى مستويات غير مسبوقة.

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