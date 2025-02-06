أبوظبي- أعلنت شركة بروميثيوس ميديكال انترناشيونال، الشركة الرائدة المتخصّصة في تدريب الطوارئ الطبية واستشارات المخاطر الطبية التابعة لريسبونس بلس ميديكال، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعايّة الطبيّة قبل دخول المستشفى، عن افتتاح مكتبها الجديد في أوسلو في سكولرِد بارك.

ومن خلال هذا التوسع في أوسلو، إلى جانب قاعدتها الحالية في ستافانجر، ستعمل شركة ريسبونس بلس ميديكال التي استحوذت على شركة بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال في عام 2024، على توسيع شبكة أعمالها في منطقة الشمال الأوروبي كجزء من خططها الاستراتيجية لدخول الأسواق العالمية. ومن الجدير بالذكر أن شركة ريسبونس بلس ميديكال، هي شركة تابعة لمجموعة ريسبونس القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتحت اشراف اثنين من الخبراء البارزين في مجال الطوارئ الطبية، مورتن باكيرود وبيورن توري لوفتانجين، سيعمل مكتب أوسلو الجديد على تعزيز قدرات بروميثيوس لتقديم التدريب الطبي للطوارئ واستشارات الحد من المخاطر في المنطقة، وتقديم مساهمات كبيرة في إنقاذ الأرواح وحماية المنظمات.

وعلق ستيفن واينز، الرئيس التنفيذي لشركة بروميثيوس ميديكال "تهدف بروميثيوس ميديكال إنترناشيونال لتعزيز مكانتها ونموها في النرويج من خلال مكتبنا الجديد في أوسلو، والذي سيعمل بدوره على توسيع شبكتنا العالمية وقدرتنا على حماية الأرواح والمنظمات، من خلال الحلول الطبية المتقدمة والفريق المحترف. ويعتبر هذا جزءاً من خطة التوسع العالمية لدينا، حيث نتطلع إلى مواصلة النمو للوصول إلى مناطق جديدة في المستقبل القريب."

وسيغطي مكتب النرويج مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الدفاع، والرعاية الصحية، والمستشفيات والطاقة، وطاقة الرياح، والهندسة، بالإضافة إلى تقديم خدمات إلى عملاء مثل القوات المسلحة النرويجية، وجوتن وورث، وبوست نورد، وNRK، ونورويجان إير شاتل، وأونينين.

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