دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت شركة "بروكور"، المزود العالمي الرائد لبرمجيات إدارة البناء، على الأهمية المتزايدة للتطوّرات التكنولوجية في قطاع البناء ودورها في تعزيز نمو قطاع البناء وسدّ أبرز الفجوات في الإنتاجية. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "جونز لانج لاسال" (JLL)، وهي وكالة عالمية رائدة في تقديم خدمات إدارة العقارات والاستثمارات، تتصدر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أسواق البناء في الشرق الأوسط بمشاريع قيد الإنجاز بقيمة 1.5 تريليون دولار أمريكي و590 مليار دولار أمريكي على التوالي. وفي ضوء هذه التوجّهات، يؤدي تسخير تقنيات مثل الرقمنة والتحليلات التنبؤية دوراً جوهرياً في تمكين الأطراف المعنية من تبسيط العمليات واتخاذ قرارات مدروسة وتحسين عملية تخصيص الموارد.

وفي حدثٍ رائد عُقد مؤخراً، اجتمع القادة القطاع وأصحاب المشاريع والمطورون والمقاولون والاستشاريون وشركات التكنولوجيا لتبادل الأفكار والرؤى المكتسبة على مدى أعوامٍ من الخبرة، إلى جانب منهجيات وممارسات العمل المبتكرة. ويُشار إلى أنّ استخدام التقنيات المتطورة قد أفضى إلى تحسينات ملحوظة في الإنتاجية والقدرة التنافسية والربحية والاستدامة.

وشارك توني هاربور، رئيس شركات التكنولوجيا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "بروكور"، أفكاره حول الفوائد الملموسة للتحول الرقمي لجميع المعنيين وأصحاب المصلحة في قطاع البناء. وقدّم هاربور أمثلة على النتائج المتوقعة لاستخدام التقنيات في قطاع البناء، بما في ذلك تسريع عمليات صنع القرار وتفسير البيانات، والحصول على رؤى أفضل والتحكم في الإنتاجية والربحية بكفاءةٍ أعلى.

وناقش هاربور أيضاً استخدام التحليلات التنبؤية، التي تُمكّن الشركات من إجراء تنبؤات دقيقة، وإسناد المهام للمقاولين بناءً على البيانات المسجّلة مُسبقاً، وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسريع إكمال المهام والاستفسارات، والحصول على المعلومات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الأداء التشغيلي.

وخلال المؤتمر، سلّط عدد من قادة القطاع الضوء على القيمة المضافة للتكنولوجيا في أعمالهم، وأشادوا بشركة "بروكور" باعتبارها أحد أكبر مزودي الحلول البرمجية تقدماً في قطاع البناء. وأكّد روجر وال، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا لدى مجموعة "إنوفو"، على التأثير التحوُّلي لبرمجيات "بروكور"، لا سيما بيئة البيانات المتصلة ودورها في تحسين إدارة المشاريع، والاتصالات، والشفافية، وعمليات صنع القرار القائمة على البيانات، والتكيّف مع تقلبات القطاع. بالإضافة إلى ذلك، استعرض فائق حدادين، المدير الأول للمشاريع لدى شركة "إعمار"، أهم فوائد دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأوضح دورها في تعزيز الشفافية بين العميل والمقاول والاستشاري، بما يضمن نجاح المشاريع.

وتؤكّد "بروكور" التزامها بريادة التقدم التكنولوجي والرقمنة، ولا سيما في ظلّ التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع البناء. ومن خلال حلولها المبتكرة، تمضي "بروكور" قُدُماً في تعزيز تكامل تكنولوجيا البناء وتسريع وتيرته، ومشاركة الرؤى الكفيلة بإحداث تغيير جذري في طريقة بناء المدن مُستقبلاً.

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حول "بروكور"

تعد "بروكور" مزوداً عالمياً بارزاً لتكنولوجيا إدارة البناء بفضل خبرتها الواسعة التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن في تطوير وتقديم الحلول التي تهدف إلى ربط أعضاء فريق البناء على جميع المستويات، وتمكينهم من الوصول إلى الأشخاص والبيانات اللازمة لتحقيق النجاح.

وتُستخدم برمجياتنا لإدارة البناء في أكثر من 150 دولة بوصفها منصة واحدة تمكّن فِرَقَ المشروع من إنجاز المهام في الوقت المناسب وبحدود الميزانية المناسبة وعلى أعلى مستويات الجودة والسلامة. وتُتيح "بروكور" الوصول إلى المعلومات الأساسية سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، لتدعم بذلك كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع. وصُممت "بروكور"

خصيصاً لقطاع البناء على يد العاملين فيه، بهدف تمكين قادة القطاع من تحسين الربحية وتعزيز الكفاءة والتعاون ودعم استراتيجية تطوير الموظفين.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.procore.com.