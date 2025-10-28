دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة بروكورال﻿ ذ.م.م، الرائدة في حلول المشتريات بين الشركات (B2B) ومقرها في مملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الشركة العالمية كابيتال نامبرز﻿، الحائزة على جوائز في مجال التحول الرقمي، والتي تتخذ من الهند مقرًا لها وتسعى إلى توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

وقد جرى توقيع هذه الشراكة خلال فعاليات معرض GITEX Global 2025 في جناح مملكة البحرين الذي نظمه صندوق العمل "تمكين" ، لتُشكل بداية لمرحلة طويلة في مسيرة التحول الرقمي لقطاع المشتريات بالمنطقة. ويركز التعاون على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن النظام، وتعزيز الأداء وقابلية التوسع، مع التركيز على تبسيط تجربة المستخدم وتسريع استفادة العملاء من المنصة.

وبموجب الاتفاقية، ستصبح كابيتال نامبرز﻿ الشريك التكنولوجي الإستراتيجي لـبروكورال﻿، حيث تقدم خبراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والعمليات التلقائية﻿، والتحول إلى الحوسبة السحابية، وتصميم وهندسة المنتجات الرقمية. ويهدف التعاون إلى تطوير خصائص متقدمة ضمن النظام، تسهم في تحسين إدارة المورِّدين﻿ وتيسير العمل، بالإضافة إلى توفير حلول مبتكرة لدعم المؤسسات في تقليل التعقيدات والتكاليف ضمن عمليات المشتريات.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد عزير عثمان﻿، الرئيس التنفيذي لشركة بروكورال﻿: "من المؤمّل أن تشكّل هذه الشراكة نقطة تحول جوهرية في مسيرة عملنا في بروكورال نحو تطوير نظام عالي الأداء يستند إلى الذكاء الاصطناعي بالكامل. كما نثمن دعم صندوق العمل "تمكين﻿ "المتواصل، الذي يعكس المكانة المتنامية لمملكة البحرين كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال."

بدوره، صرح السيد أنيديا موخرجي﻿، مدير العمليات في كابيتال نامبرز﻿: "يسعدنا التعاون مع بروكورال﻿ ونقل خبراتنا العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وهندسة المنتجات الرقمية إلى هذا المشروع الحيوي. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تزويد بروكورال﻿ بتقنيات ذكية وقابلة للتوسع تعيد تشكيل تجارب المشتريات الرقمية وتعزز منظومة الابتكار في البحرين."

وتُشكل هذه الشراكة الإستراتيجية بداية لمرحلة مستقبلية من الابتكار المشترك، حيث تجمع بين مكانة بروكورال﻿ الريادية في مجال المشتريات وكفاءة كابيتال نامبرز﻿ الهندسية وقدراتها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع معايير جديدة للتحول الرقمي في قطاع المشتريات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

نبذة عن بروكورال﻿ ذ.م.م.

تُقدم بروكورال﻿ حلولاً رائدة للمشتريات بين الشركات (B2B) في مملكة البحرين، وتوفر نظامًا سحابيًا يربط بين المشترين والمورِّدون﻿ عبر مختلف القطاعات. ويقوم النظام برقمنة عمليات الشراء وجعلها تلقائية لتبسيط الإجراءات، وتزويد المؤسسات برؤى تحليلية دقيقة، وتحقيق كفاءات مالية ملموسة. وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية لتيسير العمليات﻿، تساعد بروكورال﻿ المشترين على تحسين عمليات الشراء وتتيح للموردون﻿ قناةً فعالةً لتوليد العملاء المحتملين.

نبذة عن كابيتال نامبرز﻿

تُعتبر كابيتال نامبرز﻿ شركة عالمية حائزة على جوائز، متخصصة في مجالات التحول الرقمي، وهندسة المنتجات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والعمليات التلقائية﻿، والتحول السحابي، وتجارب العملاء، وإدارة علاقات العملاء (CRM﻿). يقع مقرها الرئيسي في الهند، وهي مدرجة في بورصة بومباي (BSE﻿)، وتضم أكثر من 1000 خبير تقني، وتخدم عملاء في أكثر من 30 دولة حول العالم. ومع التوسع الإقليمي السريع في الشرق الأوسط، تلتزم الشركة بمساعدة المؤسسات على تسريع نموها الرقمي وتحقيق نجاح مستدام قائم على التكنولوجيا.

