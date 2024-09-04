دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بروف بوينت: وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، اليوم عن التوفر العام لعرض حوكمة الاتصالات الرقمية (DCG)، مما يعزز عروضها الحالية بما يتماشى مع حوكمة البيانات الحديثة المتطورة وسوق أرشفة المؤسسات. يساعد العرض الجديد المؤسسات على تبسيط إدارة بيانات الاتصالات، وتوفير رؤى أمنية عبر جميع القنوات الرقمية الرئيسية للتخفيف من المخاطر. ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي (AI) لعرض رؤى البيانات الرئيسية، فإن المنتج الجديد يقلل من النتائج غير الصحيحة مع اكتشاف المعلومات بكفاءة وفعالية وتسهيل عمليات المراجعة الإشرافية.

وقد خضع سوق حوكمة البيانات والامتثال اليوم لتطور كبير حيث انتقل من نهج يركز على الأرشيف والمستودعات إلى نهج يركز على إدارة عدد متزايد باستمرار من قنوات الاتصال الرقمية وأدوات التعاون. وقد خلق هذا تحديًا معقدًا للمؤسسات لاكتساب الرؤية والسياق عبر مصادر البيانات والتهديدات المتباينة أكثر من أي وقت مضى، كل ذلك أثناء الإشراف على سلوكيات الموظفين، وإنفاذ سياسات الشركة، وتلبية عدد متزايد من التفويضات التنظيمية (على سبيل المثال، FINRA، وFCA، وHIPAA واللائحة العامة لحماية البيانات.

يوفر عرض حوكمة الاتصالات الرقمية من بروف بوينت إدارة موحدة لمخاطر الأمان والامتثال التي تساعد المؤسسات على مركزية جميع محتويات الاتصالات، وفرض ضوابط البيانات الاستباقية والتكيفية، وتبسيط الاكتشاف الإلكتروني والإشراف. يستفيد عرض DCG من بروف بوينت من محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة لإنشاء رؤى سياقية تغطي كل قناة وجوانب من بيانات الاتصالات، مما يزيد من فعالية المراجعة بنسبة 84% أو أكثر عند مقارنتها بالبدائل.

وقال هاري لابانا، نائب الرئيس الأول والمدير العام للأرشفة: "مع الانتشار السريع لقنوات الاتصال الرقمية ومصادر البيانات المتباينة بشكل متزايد، يجب على المؤسسات التفكير في كيفية حل تحديات الأمان والامتثال بشكل فعال وبطريقة سريعة وعالية الكفاءة". حوكمة الاتصالات الرقمية في بروف بوينت "مع العواقب الوخيمة لعدم الامتثال، فإن عرض حوكمة الاتصالات الرقمية من بروف بوينت يمنح المؤسسات الرؤية الفورية والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التي تحتاجها لتبسيط تقديم بيئة حديثة وآمنة ومتوافقة حيث يعمل الموظفون ويتعاونون.

تشمل القدرات الرئيسية ومزايا العملاء ما يلي:

إدارة شاملة للبيانات عبر قنوات الاتصال الرئيسية عبر الاجتماعات والهواتف المحمولة والتعاون ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والصوت ومقاطع الفيديو والملفات:

الدقة الكاملة والتقاط البيانات المدركة للسياق عبر أكثر من 80 قناة بما في ذلك قنوات الهاتف المحمول مثل الرسائل القصيرة و WhatsApp و WeChat ، بالإضافة إلى القنوات الاجتماعية والتعاونية بما في ذلك Microsoft Teams و Zoom و WebEx و Slack و RingCentral و YouTube .

و ، بالإضافة إلى القنوات الاجتماعية والتعاونية بما في ذلك و و و و و . تجربة اتصالات ومراجعة بيانات بديهية وشبيهة بالتطبيقات الأصلية

تطبيق السياسة في الوقت الفعلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمنع الإضرار بالسمعة وانتهاكات الامتثال قبل حدوثها

بحث متقدم يضع أنواع البحث في سياقها مثل أحرف البدل والرموز التعبيرية

الاستجابة السريعة لمخاطر الامتثال في الوقت الفعلي من خلال المراجعة المسبقة والمراجعة اللاحقة لبيانات الاتصالات ومحتواها بمساعدة الذكاء الاصطناعي:

زيادة أهمية التنبيهات واكتشاف أكثر من 200 خطر مختلف "خارج الصندوق" باستخدام سيناريوهات منسقة في الصناعة لأي قناة اتصال

إجراء مراجعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي باستخدام نماذج تم تكوينها بسهولة

إنشاء نماذج مخصصة قائمة على السياسات ونشرها بسرعة

التي تعالج المخاطر الخاصة بالصناعة والشركات

سيتم عرض الحل في سلسلة فعاليات بروف بوينت القادمة "Protect"، والتي تبدأ في 10 سبتمبر 2024 في مدينة نيويورك. ويستند هذا الحل إلى الاعتراف الذي حظيت به بروف بوينت في مجال الامتثال والأرشفة، حيث اختارتها شركة Gartner® كمورد ممثل في دليل السوق لعام 2023 لحوكمة الاتصالات الرقمية من جارتنر.

لمزيد من المعلومات حول عرض حوكمة الاتصالات الرقمية من بروف بوينت ، يرجى زيارة https://www.proofpoint.com/us/solutions/enable-intelligent-compliance

جارتنر هي علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لشركة جارتنر، و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي ويتم استخدامها هنا بإذن. جميع الحقوق محفوظة.

لا تؤيد جارتنر أي بائع أو منتج أو خدمة موضحة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الذين لديهم أعلى التصنيفات أو أي تسمية أخرى فقط. تتكون منشورات جارتنر البحثية من آراء منظمة جارتنر البحثية ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات واقعية. تنفي جارتنر جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات للتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

نبذة عن بروف بوينت:

شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال تحمي أكبر أصول المؤسسات وأكبر المخاطر ألا وهي الأفراد. ومن خلال مجموعة متكاملة من الحلول المستندة إلى السحابة، تساعد بروف بوينت الشركات حول العالم على إيقاف التهديدات المستهدفة وحماية بياناتها وجعل مستخدميها أكثر مرونة ضد الهجمات الإلكترونية. تعتمد المؤسسات الرائدة من جميع الأحجام، بما في ذلك 75 % الشركات المدرجة في مجلة Fortune 100. وتعمل الشركة على إبجاد حلول الأمان والامتثال التي تركز على الأفراد والتي تخفف من المخاطر الأكثر أهمية عبر البريد الإلكتروني، والسحابة، والوسائط الاجتماعية، والويب.

لمعرفة المزيد عن الشركة يرجى الضغط على الرابط التالي www.proofpoint.com.

يمكنكم متابعة الشركة عبرة منصات التواصل الاجتماعي | X | LinkedIn | Facebook | YouTube

بروف بوينت هي علامة تجارية مسجلة أو اسم تجاري لشركة Proofpoint, Inc. في الولايات المتحدة و / أو البلدان الأخرى. كافة العلامات التجارية الأخرى الواردة هنا هي ملك لأصحابها.

-انتهى-

#بياناتشركات