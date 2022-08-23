أبوظبي: في خطوة تؤكد جهودها المستمرة لحماية البيئة وضمان غدٍ مستدام للأجيال القادمة، وقعت "بروفيس"، إحدى الشركات الرائدة والمتكاملة في مجال خدمات العقارات على مستوى المنطقة، مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء البيئة في دولة الإمارات، ستتعاونان بموجبها على إطلاق أجندة مشتركة لتشارك المعارف والتنسيق لإطلاق أنشطة وفعاليات تركز على التوعية البيئية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الوعي بالاستدامة البيئية لدى موظفي "بروفيس" وسكان المجمعات السكنية المدارة من قبلها، بالإضافة إلى تمكينهم بالمهارات اللازمة لنشر الوعي بين أوساط المجتمع الإماراتي بكل شرائحه.

وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة: "انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية البيئية المستدامة، سنواصل في جمعية أصدقاء البيئة دعم الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستدامة بما يحمي مستقبل الأجيال المقبلة. ومن جديد، تؤكد مثل هذه الشراكات على أهمية العمل المشترك في تثقيف المجتمع حول المسؤولية الاجتماعية والبيئية".

من جانبه، قال إتش بي إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة "بروفيس": "من باب حرصنا على تعزيز المسؤولية والشفافية البيئية، فإننا مدينون للأجيال المقبلة بحماية البيئة من حولنا والحفاظ على موارد الكرة الأرضية. وبفضل هذه الشراكة مع جمعية أصدقاء البيئة، سنكون قادرين على الارتقاء بمعارف فرق عملنا وقاطني المجمعات السكنية التي نديرها حول البيئة، ليقوموا بدورهم البارز في تعزيز الوعي المجتمعي حول البيئة وأهمية الحفاظ على النظم البيئية".

وأضاف قائلا: "لا شك أن مثل هذه الشراكات تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، وتؤكد جهودنا الرامية لتعزيز الاستدامة البيئية، وتشجيع قاطني مجمعاتنا السكنية على المشاركة في الأنشطة والفعاليات ذات الصلة، وبما يتماشى مع الرؤية البيئية 2030 في أبوظبي، والهادفة إلى الحفاظ على الإرث الطبيعي لإمارة أبوظبي وإثرائه؛ وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة؛ والمساهمة في ضمان مستوى معيشة أفضل للجميع. كما وتتماشى الشراكة مع مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050 التي تعكس التزام الدولة الراسخ بدعم العمل المناخي".

وعلى مدار السنوات الماضية، واصلت "بروفيس" طرح عدة ابتكارات تقنية ومستدامة لعبت دوراً هاماً في خفض بصمة الشركة الكربونية والتقليل من تأثيرها البيئي الشامل، وساهمت بتحسين البيئة والارتقاء بمستوى معيشة سكان المجمعات التي تديرها وفرق عملها. وانطلاقاً من مساعيها للحد من تأثيرات التغير المناخي وحماية الموائل الطبيعية في أبوظبي وكامتداد لشراكتها مع جمعية أصدقاء البيئة، نظمت "بروفيس" وبالتعاون مع الجمعية، مبادرة لزراعة أشجار القرم ضمن مجمع القرم السكني الذي تديره الشركة في إمارة أبوظبي. وفي وقت سابق من هذا العام، احتفلت "بروفيس" بساعة الأرض 2022 من خلال إطفاء جميع الأنوار غير الأساسية في المجمعات المدارة من قبلها، مما حقق وفورات قدرها 8000 كيلوواط ساعي من الطاقة الكهربائية وساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 4000 كيلوغرام. وعلاوة على ذلك، نظمت الشركة فعالية إفطار خيرية بعنوان "حملة بروفيس لإعادة الاستخدام والتدوير" Provis Reduce Reuse Drive أقيمت في مجمع البندر، حيث تسلمت أكثر من 350 كيلوغراماً من الملابس المستعملة التي تم تسليمها إلى جمعية أصدقاء البيئة، وذلك بالتعاون مع برنامج فزعة التطوعي وفنادق ياس بلازا.

كما تجدر الإشارة إلى نجاح "بروفيس" في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة وخدمات المرافق العامة بلغت قيمتها الإجمالية 2.4 مليون درهم في 13 مجمعاً سكنياً و3 وجهات تسوق تحت إدارتها خلال النصف الأول من عام 2022. ومن خلال مبادرات تحسين كفاءة استهلاك المياه المبردة والطاقة، نجحت الشركة في تقليص الانبعاثات الكربونية بما يزيد عن 5 آلاف طن والحفاظ على أكثر من 4 ملايين كيلوواط ساعي من الطاقة، وهي نسبة تكفي لتشغيل ما يقرب من 600 منزل ريفي لمدة ستة أشهر.

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نبذة عن "بروفيس":

تتمتع "بروفيس"، الشركة العقارية المتكاملة المملوكة من الدار للعقارات، بمعرفة واسعة وخبرة فنية عميقة في السوق، وتلتزم بتقديم الخدمة الاستثنائية عبر فريق متخصص يعمل على تقديم حلول متكاملة في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والتجزئة. وتتنوع هذه الحلول بين الإدارة والاستشارات العقارية، وخدمات الاستشارات والإدارة الخاصة باتحاد الملاّك، وإدارة عقارات التجزئة، وخدمات إدارة النوادي والمرافق الترفيهية، وخدمات البيع والتأجير للعقارات السكنية والتجارية، واستشارات البناء، وخدمات التقييم والاستشارات ومنح الامتيازات التجارية. وتعتمد "بروفيس" حلولاً مبتكرة وتستخدم أحدث التقنيات لإضافة قيمة حقيقة إلى العقارات التي تديرها في كل واحدة من مراحل عمر العقار.

وتدير "بروفيس" حالياً أكثر من 25,000 وحدة تتولاها إدارة العقارات، وما يقارب 38,000 وحدة تابعة لإدارة اتحاد الملاّك في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وعقارات تجارية تزيد مساحتها عن مليون متر مربع ضمن 23 عقاراً مرموقاً. وعلاوة على ذلك، تتولى الشركة اليوم إدارة محفظة عقارات تجزئة بمساحة تأجير إجمالية تزيد عن 600 ألف متر مربع عبر 4 مراكز تسوّق و26 وجهة من مجمعات التجزئة تضم أكثر من 1400 علامة تجارية.