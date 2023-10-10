"بروج" ستزود حلول تغليف الأنابيب الفولاذية لعدة مشاريع حيوية في قطاعي البنية التحتية والطاقة المحليين

الحلول المبتكرة والمتميزة التي توفرها "بروج" تدعم نمو وتطورأ عمال التكرير والبتروكيماويات والاستكشاف والتطوير والإنتاج في الدولة من خلال تعزيز مرونة شبكات خطوط الأنابيب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة بروج بي ال سي ("بروج" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225) شركة البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "الإنشاءات البترولية الوطنية" (NPCC)الرائدة في مجال الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

وتشمل الاتفاقية التي تستمر لعامين عقد بيع تبلغ قيمته نحو 60 مليون درهم، تقوم "بروج" بموجبه بتزويد شركة "الإنشاءات البترولية الوطنية"(NPCC) بحلول تغليف الأنابيب الفولاذية لاستخدامها في مشاريع البنية التحتية والطاقة. ووفقاً للاتفاقية ستقوم "بروج" بتوريد مواد رئيسية لدعم مشاريع الطاقة الرئيسية في دولة الإمارات بما في ذلك مشروع بروج 4، وبرنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات "استدامة" التابع لشركة "أدنوك للغاز"، ومشروع تسريع استرداد وتسييل غاز الإيثان "ميرام"، ومشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" للغاز التابع لشركة "أدنوك"، ومشروع تطوير حقل "أم اللولو التابع لشركة "أدنوك البحرية".

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "يساهم التعاون مع شركة (NPCC) في دعم أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات في دولة الإمارات. وتلعب حلولنا المخصصة لتغليف الأنابيب الفولاذية دوراً حيوياً في ضمان مرونة شبكات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومرافق التكرير وتعزيز قدرتها على التحمل والتكيف. وتستند هذه الاتفاقية إلى شراكتنا طويلة الأجل مع شركة (NPCC) وهي شهادة على سجلنا الحافل بالنجاح في المساهمة في إنجاز العديد من المشاريع العملاقة محلياً ودولياً".

تساهم حلول تغليف الأنابيب الفولاذية ثلاثية الطبقات من البولي إيثيلين التي تنتجها "بروج" في حماية خطوط الأنابيب في المشاريع البرية والبحرية مثل أنابيب الغاز والنفط في أعماق البحار التي تتعرض لظروف صعبة تشمل التآكل والتأثير الميكانيكي والمواد الكيماوية في التربة والبيئة المحيطة بالأنابيب، والعوامل الخارجية مثل التعرض للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس أثناء التخزين الخارجي في ظروف درجات الحرارة القصوى والعوامل البيئية الأخرى.

من جهته، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: "نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع ’بروج‘ التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن. إن تعاوننا الأخير يستند إلى خبرتنا المشتركة القوية في توفير حلول لخط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد في منطقة الظفرة، وهو مشروع وطني مهم يتطلب مواداً فائقة الجودة وابتكاراً على مستوى عالمي. ونحن نتطلع إلى مواصلة البناء على سجلنا القوي من التميز والاستفادة من حلول بروج المبتكرة والمستدامة والمتينة من البولي أوليفينات لاستخدامها في إنجاز المزيد من مشاريع البنية التحتية المهمة".

يُذكر أن شركة "بروج" وشركة "الإنشاءات البترولية الوطنية" وقعتا سابقاً شراكة لتوفير حلول تغليف الأنابيب الفولاذية لأكثر من 15 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب للعديد من مشاريع البنية التحتية المحلية.

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نبذة عن بروج

تمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بنسبة 54% في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%، وتعتبر شركة بروج المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "BOROUGE" / ورمز التعريف الدولي "AEE01072B225" شركة بتروكيماويات رائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة لقطاعات البنية التحتية والطاقة والسيارات والزراعة والرعاية الصحية والتغليف المطور. لمعرفة المزيد حول بروج، يرجى زيارة borouge.com