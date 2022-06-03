في إشارة على تزايد طلب المستثمرين على الاكتتاب في الشركات الإماراتية

شركة البتروكيماويات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها تنجز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي العالمي اليوم، نجاح الاكتتاب العام الأولي لشركة "بروج" في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). وقد أنجزت الشركة المسجلة سوق أبوظبي العالمي، أكبر إدراج حتى اليوم في تاريخ أبوظبي، مما عزز نمو أسواق رأس المال.

ويمثل إدراج "بروج" علامة فارقة في أسواق رأس المال في أبوظبي، كما يعزز مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة. وقد يشهد سوق أبوظبي العالمي زيادة كبيرة في أعداد الشركات التي تتوجه نحو التسجيل على قوائمه واستكشاف إمكانية إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية ADX لجذب المستثمرين الدوليين، وذلك بفضل بيئة أعماله الداعمة التي ينظمها إطار تشريعي رائد وفق القانون العام الإنجليزي.

ويعد سوق أبوظبي للأوراق المالية واحدًا من أفضل البورصات أداًء على مستوى العالم في عام 2021، وقد شهد زيادة في أعداد الشركات المستثمرة بنسبة 77% إلى 708 شركات في عام 2021، بالإضافة إلى إدراج تسع شركات جديدة العام الماضي، من بينها "أدنوك للحفر" و"فرتيجلوب"، الرائدة في إنتاج وتوزيع الأسمدة النيتروجينية والأمونيا. وفي عام 2022، واصل سوق أبوظبي للأرواق المالية الزخم، حيث نفذت مجموعة موانئ أبوظبي طرح إصدارها الأولي في فبراير 2022 واستقطبت رأس مال بلغت قيمته 1,1 مليارات دولار لأغراض النمو وعمليات الاستحواذ.

وقد شهد الاكتتاب العام الأولي لشركة "بروج" اقبالًا هو الأكبر من قبل مستثمري التجزئة الإماراتيين بالمقارنة مع أي اكتتاب عام آخر تم تنفيذه على مستوى دولة الإمارات منذ ما يقرب من عقدين. كما شهد الاكتتاب طلبًا كبيرًا من طرف الشركات المستثمرة المحلية والدولية، مما رفع فائض الاكتتاب بمقدار 42 مرة. وتم تخصيص 88% للشركات المستثمرة الذين قدموا أوامر شراء بقيمة وصلت إلى نحو 65,5 مليار دولار، من أصل 10% من إجمالي رأس المال المشترك المصدر والمطروح كجزء من التعويم.

وحول النجاح التاريخي لاكتتاب شركة "بروج"، قال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي": "نهنئ شركة "بروج" على هذا الإنجاز المهم، والاقبال الكبير الذي شهده اكتتابها الأولى من جميع أنحاء العالم. فعلى الرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، إلا أن الاهتمام الكبير للمستثمرين في الاكتتاب في "بروج" قد أوضح بجلاء الإمكانات الكامنة والقيمة الكبيرة للشركات الإماراتية التي تحظى بها لدى المستثمرين المحليين والعالميين. لقد كانت لحظات حاسمة بالنسبة لأسواق رأس المال والأسواق التنظيمية في دولة الإمارات. وبصفتنا مركزًا ماليًا عالميًا، فقد شهدنا زيادة كبيرة في نمو قائمة الشركات المسجلة لدينا في سوق أبوظبي العالمي الذين يحرصون على استكشاف عمليات الإدراج في دولة الإمارات، للاستفادة من الطلب الكبير للمستثمرين المحليين والدوليين على شركاتنا الإماراتية. وسيواصل سوق أبوظبي العالمي دعم المؤسسات في جميع أنحاء أبوظبي لتحقيق طموحاتها حيث يعد وجهة مفضلة لمساعدة ومساندة الشركات على تحقيق المزيد من النمو والازدهار."

وبموجب اكتمال اكتتابها العام، أصبحت "بروج" الآن جزءًا من مجتمع سوق أبوظبي العالمي سريع النمو والذي يضم أكثر من 4700 كيان مسجل، من بينها مؤسسات مالية وبنوك محلية ودولية عالمية المستوى وشركات استثمار وشركات إدارة أموال وثروات وخزانة وشركات طاقة وتقنيات وشركات ناشئة في مجال التقنيات والخدمات المهنية وغيرها.

تأسست "بروج" في عام 1998 كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"بورياليس" النمساوية. وتعد "بروج" شركة رائدة في مجال البتروكيماويات وتوفير الحلول البلاستيكية المبتكرة ذات الجودة العالية، لقطاعات الزراعة والبنية التحتية والطاقة والتغليف المتقدم والنقل والرعاية الصحية.

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

افتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر 2015. وتأسّس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصلٍ استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار (14.1 كلم مربع).

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

* المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

للاستفسارات: media@adgm.com