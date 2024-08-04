** «مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي الخيرية» تجهّز بموجب البروتوكول غرفتان داخل المستشفى لدعم وكفالة ورعاية ضحايا الحروق

** الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: المصرف يسعى من خلال مؤسسته الخيرية إلى عقد شراكات مع المؤسسات الكبرى المختصة بالعمل الإنساني

** مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى "حروق أهل مصر" تشكر مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» ومؤسسته الخيرية على دعمه المستمر للمستشفى وتُثمن دوره الاجتماعي

القاهرة: 4 أغسطس 2024- بهدف تعزيز مسيرته الخيرية ودعم مسؤوليته المجتمعية في مصر؛ أعلن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، ممثلًا في «مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر الخيرية»، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى "حروق أهل مصر"، أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي بدأ تشغيله الفعلي وافتتاحه بشكل رسمي خلال شهر مارس الماضي، وذلك بحضور السيد محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر الخيرية»، والدكتورة/ هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى "حروق أهل مصر"، ومروة مراد المدير التنفيذي لـ«مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر الخيرية»، وغادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية.

قام بتوقيع البروتوكول السيد/ محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، ورئيس مجلس أمناء «مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر الخيرية» والدكتورة/ هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى "حروق أهل مصر"، حيث يدشن التوقيع شراكة بين الجانبين، إذ تقوم «مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر الخيرية» بموجب البروتوكول بتجهيز غرفتين باسم المؤسسة داخل المستشفى، وتقديم الدعم للمستشفى عبر التكفل برعاية مرضى الحروق بشكل خاص، وخدمة المجتمع في مجال الصحة بشكل عام.



من جانبه، أكد السيد/ محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، الذي يؤكد دعم المصرف من خلال مؤسسته الخيرية لفئة مصابي حوادث الحروق بالتعاون مع مستشفى "حروق أهل مصر"، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية التي تعد أحد أهم ركائز مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، ورؤيته للاستدامة الهادفة إلى لعب دور رئيسي في تحسين المجتمعات المحلية، تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية.

وأضاف: «مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر الخيرية» لبروتوكول التعاون مع مستشفى "حروق أهل مصر"، هذا الصرح الطبي الكبير الذي ساهم في رفع المعاناة عن مرضى الحروق، ليؤكد سعي المصرف من خلال مؤسسته الخيرية إلى عقد شراكات بشكل أكبر مع المؤسسات الكبرى المختصة بالعمل الإنساني والجمعيات الخيرية والمستشفيات، وتبني مبادرات خيرية خاصة بالمصرف، نتعاون فيها مع العديد من الشركاء، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الضرورية للفئات المحتاجة، وتحقيق الرعاية الاجتماعية بشكل مستدام".

وأكد "علي" أن المصرف يحرص دائما على دعم ومساندة المؤسسات والمستشفيات الرائدة لدعم المواطن مثل مستشفى "حروق أهل مصر"، التي تقوم بدور رائد في هذا الشأن، الأمر الذي دفع المصرف للتعاون مع المستشفى لتقديم الرعاية اللازمة لجميع مرضى الحروق مجانًا.

بدورها، توجهت الدكتورة/ هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى "حروق أهل مصر"، بالشكر إلى مصرف «أبوظبي الاسلامي- مصر ADIB-Egypt» ومؤسسة «مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر الخيرية»، على دعمهما المستمر للمستشفى على مدار السنوات الماضية، مُثمنة الدور الاجتماعي الذي يقومان به في دعم المستشفى وفئة مرضى الحروق، لافتة إلى أهمية البروتوكول المُوقع بين الجانبين، والذي يعكس إيمان المصرف الكبير بدور المستشفى، والتفاعل مع مجال اهتمامها، في ظل وجود أعداد كبيرة تتعرض للحروق سنويًا.

من جانبها، أشارت مروة مراد، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر الخيرية»، إلى أن توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى "حروق أهل مصر"، يأتي استكمالًا لأعمال الخير التي يقدمها مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» عن طريق «مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر الخيرية»، وهي مؤسسة غير هادفة للربح تعمل على تعزيز عمل المصرف في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتوسع في تنفيذ المشروعات والمبادرات المجتمعية والتنموية التي تخدم المجتمع.

وأضافت "مراد" أن مرضى الحروق من أكثر الفئات التي قد تكون محرومة من الدعم المجتمعي بشكل كبير، رغم خطورة الإصابة التي قد تؤدي للوفاة، والآثار النفسية على المصاب في حالة إسعافه، لذلك حرصنا على تقديم الدعم اللازم لها.

يذكر أن «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» أطلق «مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر الخيرية»، بهدف إحداث فارق إيجابي في دعم المجتمع وأفراده، من خلال الخدمات والمشروعات التي تقدمها. وتسعى المؤسسة إلى تقديم العديد من الأعمال الخيرية وبرامج الدعم التي تخدم جميع الفئات من عمر 16 حتى 70 سنة، في قطاعات مهمة ومؤثرة في مقدمتها الصحة والتعليم ودعم المرأة والشباب.

يشار إلى أن مستشفى "حروق أهل مصر" بالقاهرة الجديدة، يعد الأولى والأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، تأسس على مساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 200 سرير، لتقديم خدمات الرعاية الشاملة وإعادة التأهيل لمرضى الحروق الحادة والمزمنة، وساهم المستشفى منذ افتتاحه في مارس الماضي في إنقاذ حياة أكثر من 2500 مريض حروق، خاصة خلال الساعات الأولى من انتقالهم للمستشفى حيث يمثل ذلك عنصرًا حاسمًا لإنقاذ حياة المصابين. كما قامت مؤسسة "أهل مصر للتنمية" الغير هادفة للربح بعلاج الآلاف من مرضى الحروق منذ إنشائها في عام 2013، وحرصت على تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات الطبية والعلمية، لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضى الحروق في مصر ودول المنطقة.

نبذة عن مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"

مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على "البنك الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام 2007.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ 70 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل من ذوي الكفاءات، كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء، حيث يعمل دائما على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية و تقديم كافة المنتجات و الخدمات انشاء مصرف ابوظبي الإسلامي شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال مصرADI Capital" " الذراع المصرفية الاستثمارية ، وشركة "أدي فاينانس للتأجير التمويلي ADIFinance"، و شركة، ADI Consumer Finance وADI Microfinance، وذلك لتقديم الخدمات المالية الغير مصرفية و استجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية.

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