القاهرة، مصر: وقعت شركة "كابيتال جروب بروبرتيز"، "CGP”، الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة، بروتوكول تعاون مع شركة "بي تك" – إحدى أكبر الشركات المتخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية-، لتزويد احد مراحل الوحدات السكنية كاملة التشطيب بمشروع (البروچ) بأحدث الأجهزة المنزلية المتطورة.

شهد مراسم التوقيع عبد الله النقراشي، الرئيس التنفيذي لشركة "كابيتال جروب بروبرتيز، والدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بي تك".

وصرح الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بي تك" قائلاً: "فخورون بالشراكة مع شركة كابيتال جروب بروبرتيز، وهي واحدة من كبرى الشركات العقارية في المنطقة العربية، وتعد هذه الشراكة تأكيداً على خطتنا الطموحة التي تستهدف مساهمة الشركة في التطور والتحول التكنولوجي في مصر حالياً، ودعم الاقتصاد المصري والقطاعات الاقتصادية المختلفة بالأجهزة الكهربائية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة، بما فيها توفير تقنيات المنازل الذكية لعملائنا في قطاع العقارات، كما تلتزم بي تك بتقديم ضمان ضد عيوب الصناعة، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع، وهو ما يعزز ثقة عملائنا".

من جانبه أكد عبد الله النقراشي، الرئيس التنفيذي لشركة "كابيتال جروب بروبرتيز"، "CGP"، أن البروتوكول يأتي تنفيذا لإستراتيجية الشركة الهادفة إلى تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة، تتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية، وفي نفس الوقت تلبي كافة احتياجات ورغبات العملاء.

وأوضح النقراشي أن "CGP" تسعى دائما لعقد شراكات إستراتيجية محددة المهام، وبروتوكولات تعاون مع أكبر الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء، وكذلك الشركات الداعمة والمعاونة لهذا القطاع الحيوي، ومنها شركة "بي تك" التي تم إسناد أعمال تزويد احد مراحل الوحدات كاملة التشطيب بمشروع "البروچ" لها، بعد مناقصة عامة تقدمت لها كبرى شركات إنتاج وتوزيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية، وفازت بها "بي تك" كأفضل شركة تقدمت بعروض تنافسية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات بأعلى مستويات الجودة.

وقال النقراشي أن البروتوكول يشمل تزويد 118 وحدة سكنية تتضمن فيلات مستقلة وتوين، و تاون هاوس، بأحدث الأجهزة الكهربائية، دون أي أعباء مالية لعملاء مشروع "البروچ" بشرق القاهرة والذي يقع بين العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس،على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ويتم تنفيذه على مساحة 5 ملايين متر مربع وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 47مليار جنيه، ويضم 15,000 وحدة سكنية متنوعة.

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