[عجمان - الإمارات العربية المتحدة] - أعلن برنامج واجهات ساعات هواوي الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (Huawei Watch Face MEA) عن إبرام شراكة استراتيجية مع جامعة عجمان، تهدف إلى إطلاق مبادرة رائدة لاستقطاب وتأهيل جيل جديد من المصممين الرقميين، وتوسيع آفاق الفرص المتاحة للمبدعين ضمن المنظومة المتكاملة لأجهزة هواوي القابلة للارتداء في المنطقة.

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال جلسة تفاعلية موسعة استضافها حرم جامعة عجمان في 13 مايو الفائت، والتي شهدت إقبالاً لافتاً تمثل في تسجيل أكثر من 200 طالب وطالبة رغبتهم في الانضمام إلى مجتمع هواوي للمصممين، والمشاركة في المشاريع الإبداعية والمسابقات والأنشطة المستقبلية التي تحتضنها المنظومة الرقمية للشركة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الدؤوبة التي تبذلها هواوي لبناء قاعدة متنامية من المواهب الإبداعية في المنطقة، وتمكين المصممين الطموحين من صقل مهاراتهم وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى فرص استثمارية وتجارية ملموسة، تماشياً مع الطفرة المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وتقنيات الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

وشهدت الجلسة التفاعلية حضوراً متميزاً من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في التخصصات الأكاديمية ذات الصلة بالتصميم؛ حيث تم إطلاعهم على ماهية برنامج واجهات ساعات هواوي الذكية، وآليات ومسارات المشاركة فيه، إلى جانب استعراض معايير التصميم المعتمدة وشروط تقديم الأعمال، وحجم الفرص الواعدة التي تتيحها منصة هواوي العالمية في هذا الصدد.

وتعرّف الحضور عن كثب على مسار تطوير واجهات الساعات الرقمية وآليات نشرها وتوزيعها عبر متجر برنامج واجهات ساعات هواوي الذكية الشهير، مما يفتح أمام المبدعين الناشئين نافذة استثنائية لاكتساب خبرات عملية حقيقية من خلال العمل على مشاريع ذات طابع تجاري، فضلاً عن بناء ملفات أعمال (Portfolios) احترافية تؤهلهم للوصول إلى قاعدة جماهيرية عريضة من المستخدمين في أسواق متعددة. يُذكر أن منظومة واجهات ساعات هواوي تضم حالياً ما يزيد على 100 ألف تصميم فريد حول العالم.

وتقديراً لابتكاراتهم، سيحظى المصممون الذين تنجح أعمالهم في التأهل والإطلاق على المنصة بشهادات اعتماد رسمية من شركة هواوي، تقديراً لقدراتهم الإبداعية والتقنية. علاوة على ذلك، سيتم توجيه الدعوة للمبدعين المتميزين للمشاركة في فعاليات هواوي الكبرى، ومعارض المصممين، وأنشطة المطورين، ما يوفر لهم منصة مثالية للتواصل مع أبرز خبراء ورواد هذا القطاع وتعزيز حضورهم في المشهد الرقمي.

وستحظى التصاميم المختارة بفرصة تسليط الضوء عليها عبر منصات هواوي الرئيسية، وتقديمها كخيارات موصى بها للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية، مما يمنح المواهب الواعدة فرصة استعراض قدراتها الابتكارية أمام جمهور عالمي واسع.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال ويليام هو المدير العام لتطوير وتشغيل منظومة خدمات السحابة لمجموعة أعمال المستهلكين في شركة هواوي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن مستقبل التجارب الرقمية بات يُصاغ بأيدي المواهب الإبداعية التي تمتلك فهماً عميقاً لخصوصية وثقافة المجتمعات المحلية. ومن خلال مبادراتنا المستمرة مثل برنامج واجهات ساعات هواوي الذكية، نسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام المصممين الناشئين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتحويل شغفهم الإبداعي إلى منتجات رقمية ذات جدوى تجارية عالية، والوصول بها إلى أسواق أوسع مع اكتساب خبرات مهنية لا تقدر بثمن".

وأضاف: "مع تجاوز حجم شحنات أجهزة هواوي القابلة للارتداء حاجز الـ 200 مليون وحدة عالمياً، يمتلك المبدعون اليوم فرصة غير مسبوقة للوصول إلى المستخدمين على نطاق واسع. ومن خلال اتخاذ التصاميم المستوحاة من ثقافة الشرق الأوسط بنقوشها وعناصرها التراثية الأصيلة نقطة انطلاق ومزجها بلغة التصميم المعاصر، فإننا نهدف إلى تقديم تعبيرات بصرية إقليمية متميزة وفريدة للمستخدمين حول العالم، مما يساهم في تعزيز حضور الثقافة المحلية والاحتفاء بها عالمياً. ويعكس هذا التفاعل الاستثنائي من طلبة جامعة عجمان بوضوح تام الشغف المتنامي بالتصميم الرقمي والابتكار لدى الجيل القادم من المبدعين".

من جانبه، صرّح الأستاذ الدكتور محمد عزمي البيطار، الأستاذ في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عجمان، قائلاً: "تمنح هذه الشراكة الاستراتيجية فرصة ثمينة لطلبتنا للاطلاع المباشر على أفضل الممارسات المهنية في قطاع التكنولوجيا، والتعرف على متطلبات التصميم التجاري الفعلي. ليس هذا فحسب، بل إنها تتيح لهم تطبيق طاقاتهم الإبداعية في بيئات عمل واقعية، واستكشاف مسارات مهنية واعدة وحيوية في صلب الاقتصاد الرقمي. إننا نعرب عن سعادتنا للعمل جنباً إلى جنب مع شركة رائدة بحجم هواوي، لابتكار فرص نوعية تدعم مسيرة التطوير الأكاديمي والمهني لطلبتنا وترسخ ثقافة الابتكار".

وبموجب هذه الشراكة، ستواصل جامعة عجمان تقديم دعمها الكامل للأنشطة المستقبلية ذات الصلة بالبرنامج، بما يشمل مبادرات التفاعل الطلابي، وفرص التعاون المشترك في المشاريع، وبرامج صقل المواهب. كما يتطلع الطرفان إلى استكشاف قنوات إضافية للتعاون البنّاء في مجالات التصميم، والتكنولوجيا الحديثة، والتعليم التجريبي القائم على الممارسة.

وستساهم الرؤى والمخرجات المستخلصة من هذه المبادرة في صياغة وتوجيه المسابقات وورش العمل والأنشطة المجتمعية المقبلة التي تعتزم هواوي تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يساهم في تمكين المنظومة الإقليمية للمبدعين التابعة للشركة، وتأكيد التزامها الراسخ برعاية الكفاءات المحلية وتنميتها.

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول برنامج واجهات ساعات هواوي الذكية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: watchfacemea@huawei.com

نبذة عن هواوي

تُعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين رائدة في مجال الحياة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف السيناريوهات، حيث تشمل محفظتها الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب الشخصية والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة النطاق العريض المتنقلة، والأجهزة المنزلية، والخدمات السحابية. وتلتزم هواوي بتقديم أحدث التقنيات للمستهلكين وتمكينهم من الاستفادة من ثمار الابتكار، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم اليومية. وتتمثل رسالة الشركة في إتاحة التقنيات الرقمية لكل فرد ومنزل ومؤسسة، لبناء عالم ذكي ومترابط بشكل كامل.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسست جامعة عجمان عام 1988، وهي أول جامعة خاصة في منطقة الخليج العربي وأول جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة تستقبل الطلبة الوافدين من الجنسين. وبصفتها مؤسسة رائدة في مجالي الشمول والابتكار، كانت الجامعة من أوائل المؤسسات التعليمية عالمياً التي حصلت على الاعتماد المؤسسي الدولي من وكالة ضمان الجودة البريطانية (QAA)، كما نالت اعتماد لجنة الكليات والجامعات الغربية في الولايات المتحدة (WSCUC)، لتصبح أول جامعة خاصة غير ربحية في العالم العربي تحقق هذا الإنجاز.

ووفقاً لتصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026، تحتل جامعة عجمان المرتبة 440 عالمياً والمرتبة السادسة على مستوى دولة الإمارات. كما جاءت في المرتبة الأولى في الدولة من حيث نسبة الطلبة الدوليين، والثالثة في سمعة أصحاب العمل، وحصلت على تصنيف خمس نجوم من QS، إضافة إلى خمس نجوم في ثماني فئات متخصصة.

وتطرح الجامعة 46 برنامجاً أكاديمياً معتمداً على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتضم شبكة خريجين عالمية تزيد على 38,000 خريج وخريجة. وتتبنى الجامعة شعار «نجعلها تحدث» (Make it Happen)، الذي يجسد التزامها بدمج الابتكار بروح المسؤولية الإنسانية والتعاطف.

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