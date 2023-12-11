يمكن للباحثين والطلاب الذين يسعون إلى إحداث فرق إيجابي التسجيل في البرنامج حتى تاريخ 18 ديسمبر

الإمارات العربية المتحدة، دبي: حصد برنامج مشروع الزراعة المتجددة، الذي أطلقته مؤسسة غومبوك المجتمعية بالشراكة مع بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود وساب (البنك السعودي الأول)، وبدعم من المعهد الأوروبي للابتكار والتكنولوجيا (EIT) للأغذية، استجابة قوية من مختلف البلدان، مما سلط الضوء على الجهد الجماعي المبذول لمعالجة التحديات الملحّة المتعلقة بالمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

حظي البرنامج بترحيب واسع النطاق في العديد من المناطق منذ إطلاقه، وكانت أعلى نسب التسجيل فيه من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 34.1%، تلتها مصر بنسبة 24%، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 20% وتركيا بنسبة 4%.

ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الطلبات والذي تم تحديده بتاريخ 18 ديسمبر 2023، فإن برنامج مشروع الزراعة المتجددة يبرز كفرصة محورية لتمكين الباحثين والطلاب الذي يكرسون جهودهم لمواجهة التحديات البيئة المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا كي يطوروا من مهاراتهم ويرتقوا بحلولهم المُقترحة إلى المستوى الذي يمكن تطبيقه بشكل عملي.

يمثل هذا البرنامج رحلة تحوّلية تدفع الأفراد إلى اتخاذ خطوات كبيرة في مواجهة التحديات الزراعية الملحّة المختلفة مثل الجوع، التغذية وعوامل تغير المناخ. فإلى جانب الاستكشاف النظري، فهو يقدم مساراً مميزاً للباحثين يمكنهم من خلاله تحويل حلولهم المؤثرة إلى البيئات العملية، تماماً حيث تشتد الحاجة إليها. يقدم البرنامج فرصة فريدة لأصحاب الرؤى النيرة لتلقي الدعم اللازم لتحويل حلولهم القائمة على الأبحاث إلى تطبيقات ملموسة وواقعية.

سيكون أمام المشاركين فرصة الاستفادة من مجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى منصة رقمية، مجموعة من الدورات التدريبية الذاتية عبر الإنترنت، محادثات مع الخبراء، ورش عمل، إرشاد عالمي، التواصل على المستوى الإقليمي، تمويل محتمل، فرص لتنمية المهارات والفوز. وسيحصل رواد المبادرة على واحدة من ثلاث منح مادية بقيمة 10,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى الدعم الإضافي اللازم لتوسيع نطاق حلولهم المؤثرة.

تؤكد تاتيانا أنتونيلي أبيلا، المؤسسة والمديرة الإدارية لشركة غومبوك قائلة: "نشهد منذ إطلاق البرنامج واستلامنا للطلبات مجموعة متنوعة من المشاركين المتحمسين والمبتكرين الأمر الذي يُبرز الاهتمام الكبير بإمكانات برنامجنا للتأثير الفاعل على النهوض بمستقبل زراعي مرن ومستدام. إلى جانب البحث عن حلول، نحن نرعى توجهاً، ونوفر منصة لأولئك المستعدين للانتقال من البحث إلى تطبيقات العالم الحقيقي المؤثرة. نسعى لتضافر جهودنا لبناء مستقبل مستدام للزراعة في واحدة من أكثر البيئات تحدياً في العالم."

يوفر برنامج مشروع الزراعة المتجددة منصة للمشاركين تمكنهم من المساهمة بنشاط في إحداث تغيير مستدام وطويل الأجل، وتعزيز الفوائد الاقتصادية، البيئية والاجتماعية المصممة خصيصاً لتناسب الظروف الزراعية الفريدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. هي مبادرة تتجاوز حدود كونها مجرد برنامج، فهي تتطور لتصبح حركة مزدهرة نحو مستقبل مرن ومستدام متجذّر بقوة في الأبحاث، العلوم والحلول العملية.

وأضافت تاتيانا: "لقد لاقى البرنامج صدى واسعاً لدى الباحثين والطلاب الذين يبحثون بنشاط عن التوجيه والدعم في مساعيهم، فهو يقدم موارد ودعماً جدياً لمشاريعهم. ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الطلبات، فإننا نشجع صنّاع التغيير الطموحين على اغتنام هذه الفرصة كي ينضموا إلى هذه المبادرة الرائدة ويمارسوا دورهم المحوري في دفع التغيير التحوّلي في الزراعة وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ".

يُتوّج البرنامج بعرض نهائي، حيث يقدم المشاركون حلولهم أمام لجنة من الحكام الموقرين وستُتاح للمرشحين الثلاثة الأوائل فرصة فريدة للتعاون مع المزارعين لتحسين مفاهيمهم، وضمان التطبيق العملي والتأثير العالي لحلولهم.

يمكن للأفراد المهتمين الانضمام إلى المجموعة الاستثنائية من صانعي التغيير من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج مشروع الزراعة المتجددة قبل الموعد النهائي على www.RegeneativeAgricultureVenture.com.

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لمحة حول غومبوك:

تعمل غومبوك كمؤسسة اجتماعية مستدامة غير ربحية. اكتسبت غومبوك، بفضل سجلها الحافل الذي يمتد على مدار 14 عاماً في الدفاع عن الاستدامة الاجتماعية والبيئية، مكانة مرموقة كمعهد خبير مستقل ومتخصص في الحلول المتعلقة بقضايا الاستدامة الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع. تتعاون غومبوك مع كافة القطاعات من خلال الركائز الثلاث الأساسية وهي التوعية (التثقيف)، والعمل (الحملات)، والنصائح (الاستشارات). تتمتع المؤسسة بتاريخ قوي في التعامل مع المجتمع وجيل الشباب، ولديها قدرة رائعة على الاتحاد والشراكة مع المعنيين عبر القطاعين العام والخاص، الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني في مبادراتها وحملاتها، مما يحقق تأثيراً مستداماً طويل الأمد.

تشمل قائمة أحدث مشاريع غومبوك وأبرزها ما يلي:

• دبي تبادر للاستدامة لصالح دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. تم تصميم الحملة وتنفيذها بواسطة غومبوك باعتبارها الشريك الاستراتيجي وخبير الاستدامة الموثوق به، وهي مبادرة استدامة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

• تحدي فوود وايز بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز دبي التجاري العالمي، لإشراك طلاب الجامعات والمدارس في تقديم حلول للأمن الغذائي.

• وصفة التغيير كشريك تنفيذ محلي للمبادرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لمعالجة الوعي بالهدر الغذائي والحد منه.

• حملة ريفل باعتبارها شريك التوصيل المحلي لشركة Refill global، مما يسهل إعادة تعبئة المياه أثناء التنقل، مع تجنب استخدام زجاجات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

• قمة وشبكة المحيطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة - أول منتدى مخصص في الشرق الأوسط لاتخاذ إجراءات بشأن البحار والمحيطات والمجتمعات الساحلية.

• حديقة القرم في عجمان - بالشراكة مع بلدية عجمان، يركز المشروع على التقييم البيئي وإعادة التأهيل، وتشجير أشجار القرم مع تعزيز التعليم والبحث.

• تناوله أو احفظه - حملة "أوقف هدر الطعام" التي تم إطلاقها في عام 2018. "تناوله أو احفظه" هي حملة توعية تعمل على زيادة الوعي حول التداعيات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لفقد الغذاء وهدر الطعام والإجراءات التي يمكن تنفيذها لمعالجة هذا الأمر مشكلة.

• فير كير - حملة صحية يسهل الوصول إليها تم إطلاقها في عام 2017. Fair Care هي حملة ذات تأثير اجتماعي وتوعية تدعم المجتمعات ذات الدخل المنخفض في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز إمكانية وصولهم إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية والرفاهية.

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