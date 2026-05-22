الاتحاد للطيران ستشغّل طائرتها الرائدة A380 على رحلات بانكوك اعتباراً من أكتوبر، ما سيسهم في زيادة السعة بشكل كبير على أحد أكثر الوجهات شعبية لديها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلق برنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء الحائز على جوائز من الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، شراكة جديدة لبرنامج المسافر الدائم مع برنامج FlyerBonus التابع لـخطوط بانكوك الجوية، ما يتيح لأعضاء البرنامجين استبدال المكافآت عند السفر عبر شبكة الناقلتين.

ويمكن لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد الآن استبدال أميالهم بتذاكر سفر ضمن شبكة خطوط بانكوك الجوية، بما يشمل وجهات ترفيهية شهيرة في أنحاء تايلاند وجنوب شرق آسيا مثل ساموي ولوانغ برابانغ وسييم ريب. كما يمكن لأعضاء برنامج FlyerBonus استبدال نقاطهم لاستكشاف شبكة الاتحاد للطيران العالمية المتنامية، بما في ذلك وجهات جديدة مثل بالما دي مايوركا وكراكوف وصلالة عبر مقرها في أبوظبي.



كما يستطيع أعضاء برنامج ضيف الاتحاد استبدال أميالهم بمجموعة واسعة من المكافآت، تشمل تذاكر الطيران، وترقيات درجات السفر، والإقامة الفندقية، والعطلات، والتسوّق عبر متجر مكافآت ضيف الاتحاد، بما يمنح الأعضاء مرونة وخيارات متعددة في مختلف مراحل رحلتهم.



في هذه المناسبة قال مارك بوتر، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد في الاتحاد للطيران: "تعزز شراكتنا مع خطوط بانكوك الجوية القيمة التي يقدمها برنامج ضيف الاتحاد، من خلال إتاحة المزيد من الفرص للأعضاء لاستبدال أميالهم في كل رحلة، أينما اختاروا السفر. وتُعد تايلاند واحدة من أكثر أسواقنا أهمية وطلباً، وتمنح هذه الشراكة أعضاءنا وصولاً سلساً إلى بعض أكثر الوجهات المرغوبة في المنطقة، مع إمكانية استبدال أميال ضيف الاتحاد خلال رحلاتهم. كما نتطلع بحماس إلى الترحيب بأعضاء برنامج FlyerBonus على متن رحلات الاتحاد للطيران، وتعريفهم بكرم الضيافة الإماراتية المميز لدينا، واصطحابهم إلى وجهات تتجاوز الحدود عبر شبكة الاتحاد العالمية."



وصرّحت أمورنرات كونغساوات، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في خطوط بانكوك الجوية قائلة:"يسرنا التعاون مع الاتحاد للطيران لتعزيز القيمة والمزايا التي يقدمها برنامجFlyerBonus . ويعكس هذا التعاون التزامنا بتوفير تجارب سفر مميزة لأعضائنا، وإتاحة فرص أوسع لاستبدال المكافآت عبر شبكة عالمية متكاملة. ومن خلال شبكة الربط الدولية الواسعة التي توفرها الاتحاد للطيران، سيتمكن أعضاء FlyerBonus الآن من الوصول بسلاسة إلى وجهات في أوروبا والشرق الأوسط وخارجها، مع الاستمرار في الاستمتاع بالخدمة البوتيكية المميزة التي تشتهر بها خطوط بانكوك الجوية."

وتأتي هذه الشراكة الجديدة في وقت تواصل فيه الاتحاد للطيران توسيع حضورها في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا. وخلال عام 2025، أطلقت الاتحاد عدداً من الوجهات الجديدة في المنطقة، من بينها كرابي وشيانغ ماي وبنوم بنه وهانوي وهونغ كونغ، ما عزز الربط الجوي بين أبوظبي والأسواق الآسيوية الرئيسية، وأتاح المزيد من الفرص لأعضاء ضيف الاتحاد لاستبدال أميالهم عبر شبكة متنامية وأكثر تنوعاً.



وتشغل الاتحاد للطيران رحلات مباشرة من أبوظبي إلى أربع وجهات ترفيهية رئيسية في تايلاند، تشمل بانكوك وبوكيت وكرابي وشيانغ ماي. وتبقى بانكوك واحدة من أكثر الوجهات شعبية ضمن شبكة الاتحاد، حيث يتم تشغيل ست رحلات يومياً حالياً. واعتباراً من أكتوبر، ستشغل الاتحاد طائرتها الرائدة من طراز A380 على الرحلة المسائية، ما سيسهم في زيادة السعة بشكل ملحوظ قبيل موسم السفر الشتوي، ويوفر للمسافرين خيارات أوسع وربطاً سلساً بين جنوب شرق آسيا وأبوظبي وما بعدها.



وترتقي هذه الطائرة بتجربة السفر من خلال منتجاتها الفاخرة المتميزة، بدءاً من مقصورة الإيوان الأيقونية المكونة من ثلاث غرف، مروراً بأجنحة الدرجة الأولى الفخمة، ومقصورات درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسرّة مسطحة مع إمكانية الوصول المباشر إلى الممر، وصولاً إلى مقاعد الدرجة السياحية المطوّرة والمصممة لتعزيز الراحة.



وتؤكد شراكة برنامج المسافر الدائم الجديدة مع خطوط بانكوك الجوية التزام برنامج ضيف الاتحاد بمكافأة الولاء، وتوسيع الخيارات المتاحة للأعضاء، وبناء علاقات أعمق مع المسافرين في مختلف أنحاء آسيا وخارجها.

