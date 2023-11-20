في خطوة استراتيجية نحو توسيع نطاقه الإقليمي

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، وقعت الجامعة الأمريكية في الشارقة مؤخرًا مذكرة تفاهم مع مدارس الكلية العلمية الإسلامية والتي تتضمن 12 مدرسة في الأردن في حفل توقيع نظمه مكتب إدارة الاستقطاب والقبول في الجامعة، يهدف لتوسيع نطاق برنامجها «شراكة»، المبادرة الجامعية الاستراتيجية لتعزيز شراكات الجامعة المستدامة مع مدارس مختارة في دولة الإمارات والمنطقة.

وتنص الاتفاقية على أن تقدم الجامعة الأمريكية في الشارقة منحًا دراسية جزئية للطلبة المستحقين الذين ترشحهم المدرسة، وتدعم الأنشطة البحثية والثقافية والاجتماعية والرياضية التي تنظمها المدرسة، وتنظم ورشات عمل لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في مدارس الكلية العلمية الإسلامية. وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى استقطاب طلبة متميزين للدراسة في الجامعة الأميركية في الشارقة من خلفيات اجتماعية وثقافية واقتصادية متنوعة.

حضر حفل التوقيع الدكتور محمد الترهوني، وكيل مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، وعلي الشحيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاستقطاب والقبول في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ولمى سلهب، مديرة البرامج الدولية في مدارس الكلية العلمية الإسلامية، والدكتور محمد شطناوي، المرشد الأكاديمي والجامعي، وعدد من مسؤولي كلتا المؤسستين.

قال الشحيمي: "إن قرارنا بتوسيع نطاق برنامج "شراكة" ليشمل المنطقة يؤكد على رؤية الجامعة الأمريكية في الشارقة لتعزيز نظامها التعليمي العالمي. وتعد الشراكة مع مدارس الكلية العلمية الإسلامية في الأردن خطوة نحو تحقيق هذه الرؤية للاستفادة من المواهب المتنوعة وتعزيز الإثراء الأكاديمي بين الثقافات. هذه هي الشراكة الإقليمية الرابعة التي نعقدها ضمن برنامج شراكة".

ومن جانبها قالت سلهب:" إن لتوقيع الشراكة بين الجامعة الأمريكية في الشارقة ومدارس الكلية العلمية الإسلامية في الأردن فوائد كثيرة لطلبتنا وهي خطوة مهمة جدًا لتعزيز التعليم وتوسيع الفرص التعليمية لطلبة المدارس لما تتمتع به الجامعة الأمريكية في الشارقة من مكانة مرموقة و بعد عالمي غني بالعلم والثقافة. وقد تتيح هذه الشراكة فرصًا متعددة للتبادل الثقافي والتعليمي بين المؤستتين، كما أنها ستحسن من جودة التعليم وتوسع مجالات الدراسة والبحث".

تعزز الجامعة الأمريكية في الشارقة من خلال برنامج "شراكة" العلاقات مع مدارس مختارة في الدولة والمنطقة لإشراك طلبة المدارس والمعلمين في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنظمها الجامعة. لمزيد من المعلومات حول برنامج "شراكة" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aus.edu/sharakah

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حول الجامعة الأمريكية في الشارقة

أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.

ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضاً من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقراً لأعضاء هيئة تدريس وطلاب على مستوى عالمي، يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل.

حول مدارس الكلية العلمية الإسلامية

تقع مدارس الكلية في عمان، اذ تأسست مدارس الكلية العلمية الإسلامية في عام 1947 وقد افتتحها جلالة الملك عبد الله الأول ودرس في رحابها عدد من الملوك والامراء والنبلاء من المملكة الأردنية ودول أخرى. وتعدّ مدارس الكلية العلمية الإسلامية مؤسسة غير ربحيّة تطبق فلسفة تعليمية نابعة من رسالة ورؤية جمعية الثقافة الإسلامية والتي تهدف الى انشاء أجيال واعية مثقفة مستندة على التعاليم الإسلامية السّمحة في بيئة محفزّة ومتطورة ومواكبة لكل ما هو جديد. وتقدم مدارس الكلية العلمية الإسلامية البرامج الوطنية بالإضافة الى دبلوم البكالوريا الدولية IB والبرنامج البريطانيIGCSE-IAL والبرنامج البريطاني التعليمي التطبيقي BTEC والبرنامج الأمريكي American HSD ويبلغ عدد طلبتها بنحو 7200.