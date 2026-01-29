سيحظى الأعضاء المؤسسين في برنامج “سفير” من طيران الرياض بفرصة الفوز بإحدى ثلاث جوائز كبرى، وذلك بالتعاون مع “موڤي سينما”.

برنامج الولاء المبتكر يواصل ترسيخ مكانته كمنصّة رقمية ترتقي بأسلوب الحياة وتفوق البرامج التقليدية لشركات الطيران.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن اليوم برنامج الولاء الرقمي المبتكر "سفير"، الذي أطلقه طيران الرياض، عن شراكة استراتيجية مع "موڤي سينما" تتيح لأعضاء "سفير" دخولاً حصرياً إلى عروض أفلام مميزة، إضافة إلى تذاكر مجانية لأفلام مختارة في صالات موڤي سينما الموزعة على 10 مدن في المملكة العربية السعودية.

واحتفاءً بهذه الشراكة الاستراتيجية، أطلق طيران الرياض بالتعاون مع موڤي سينما حملة حصرية ومميزة لفترة محدودة، تمتد من 28 يناير 2026 حتى 15 فبراير 2026. خلال هذه الحملة، سيحصل أول 250,000 عضو ينضمون إلى برنامج "سفير" على تذكرة سينما مجانية من "موڤي سينما". كما يمكن لجميع أعضاء البرنامج التسجيل للدخول في سحب للفوز بإحدى ثلاث جوائز كبرى، تشمل رحلات درجة الأعمال إلى لندن مع مرافق، بالإضافة إلى إقامة فاخرة في فندق كونراد سانت جيمس لندن، أحد فنادق هيلتون الفاخرة في قلب منطقة وستمنستر وعلى مقربة من أبرز المعالم السياحية، إلى جانب تجربة سينمائية حصرية ومميزة. سيتم الإعلان عن الفائزين في تاريخ 23 فبراير 2026.

وتعليقا على هذه الشراكة عبرت نائب الرئيس للولاء والاستدامة في طيران الرياض، كيم هارداكر: "صُمّم ’سفير‘ ليكون برنامج ولاء فريداً من نوعه في قطاع الطيران العالمي، مستفيداً من العمليات الرقمية والشراكات الاستراتيجية لتقديم قيمة استثنائية وتجارب مشتركة وحقيقية لأعضائنا. ويُعدّ تعاوننا الجديد مع ’موڤي سينما‘، إلى جانب الشراكات التي أعلنّا عنها مؤخراً مع ’ أوبر‘ و’هيلتون‘، وهو مثال على التطور المتسارع في برنامج ’سفير’ والذي سيصبح بموجبها نظاماً رقمياً غامراً بالمكافئات حيث يكمن جوهره في الكرم والتجارب المشتركة."

قال أدون كوين، الرئيس التنفيذي لـ"موڤي سينما":

"نؤمن في موڤي سينما بقوة السرد القصصي وقدرته على نقل الناس إلى عوالم جديدة. ومن خلال شراكتنا مع برنامج سفير من طيران الرياض لتمتد هذه الرحلة من الأجواء إلى شاشات السينما. هذه الشراكة لا تقتصر على تقديم المكافآت فحسب، بل تهدف إلى ابتكار تجربة نمط حياة راقية ومتكاملة لضيوفنا، تُحتفى فيها بولائهم في كل محطة، سواءً عند اكتشاف مدن جديدة أو الانغماس في تجربة السينما"

هذا وسوف يستمتع أعضاء برنامج "سفير" بميزات المشاركة المجتمعية وتجارب مصمّمة لإثراء رحلتهم. كما سيتمكن الأعضاء الأوائل من الوصول إلى مزايا فريدة، بما فيها أولوية الحجز على الرحلات المستقبلية والحضور الحصري للفعاليات والاستفادة من عروض الشركاء الحصرية.

ومع استعداد طيران الرياض لربط المملكة العربية السعودية بأكثر من 100 وجهة دولية بحلول العام 2030، فإن الشراكات الاستراتيجية مع شركاء مثل "موڤي سينما" من شأنها أن تدعم خطط الناقل الجديد للمملكة من حيث دمج التكنولوجيا وكرم الضيافة والرفاهية لتقديم تجربة سفر عالمية المستوى لضيوفها.

نبذة عن طيران الرياض

هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، ويتبنى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران.

بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر فريدة تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ليصبح الخيار الأول للراغبين في تجربة طيران راقية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.riyadhair.com

للاستفسارات الإعلامية، قسم العلاقات الإعلامية في طيران الرياض: Media@riyadhair.com

