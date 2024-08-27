دبي، الإمارات العربية المتحدة: تقدم وحدة خدمات السياحة لدى "في إف إس جلوبال" بالتعاون مع Visit Qatar النسخة الثانية من "برنامج حوافز قطر" لعام 2024، والمخصص حصرياً لوكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية من الإمارات العربية المتحدة. ويسلط هذا البرنامج الضوء على أهمية سوق الإمارات العربية المتحدة بالنسبة لقطر ويهدف إلى تعزيز قطاع السياحة في الدولة.

تعد قطر وجهة سياحية عائلية لا بد من زيارتها، حيث توفر للمسافرين مزيجاً متناغماً من التقاليد والابتكار من خلال المعالم السياحية والفعاليات على مدار العام. وتأخذ حملة "صيفك يبدأ هنا" التي أطلقتها Visit Qatar في صيف هذا العام ، الزوار عبر مجموعة كبيرة من العروض السياحية، من الشواطئ الخلابة والعجائب الطبيعية إلى الترفيه الداخلي الذي يشمل التسوق والطعام والحدائق الترفيهية.

وفي إطار برنامج الحوافز الحصري، يمكن لوكلاء السفر في الإمارات العربية المتحدة كسب مكافآت مقابل كل باقة يتم بيعها مع إقامة لا تقل عن ثلاث ليالٍ في قطر. وتستمر فترة المبيعات لهذا الإصدار من أغسطس إلى ديسمبر 2024. ويوفر هذا العرض لوكلاء السفر الفرصة لتأمين خطط العطلات لعملائهم في إحدى أكثر الوجهات جذباً في الشرق الأوسط.

وقال فادي مؤقت، مدير الأسواق الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى Visit Qatar: "يسعدنا في Visit Qatar الشراكة مع وحدة خدمات السياحة لدى "في إف إس جلوبال" لإطلاق النسخة الثانية من برنامج حوافز قطر هذا العام. لقد شكل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي 43٪ من إجمالي المسافرين الدوليين إلى قطر في النصف الأول من عام 2024، مع أكثر من 75,000 مسافر من الإمارات العربية المتحدة. نعتقد أن هذه المبادرة ستشجع المزيد من المسافرين من الإمارات العربية المتحدة على استكشاف قطر. نرحب بالزوار لتجربة مجموعة الأحداث الرائعة التي تقدمها Visit Qatar في النصف الثاني من العام، بما في ذلك سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 1".

وبدوره قال جي بي سريثار، رئيس وحدة خدمات السياحة لدى في إف إس جلوبال: "يسعدنا إطلاق النسخة الثانية من برنامج حوافز قطر لوكلاء السفر في الإمارات العربية المتحدة لترويج باقات العطلات في قطر من الصيف إلى عطلة الشتاء في نهاية العام. كانت النسخة الأولى ناجحة ونحن سعداء بالتعاون مع Visit Qatar لإعادة البرنامج والعمل مع وكلاء السفر لزيادة عدد الزوارإلى قطر".

للتأهل وللاستفادة من هذا البرنامج، هناك ثلاث خطوات يجب على وكلاء السفر اتباعها:

الترويج بشكل فعال لباقات العطلات في قطر.

بيع باقات سفر إلى قطر مع إقامة لمدة لا تقل عن ثلاث ليال.

التأكد من أن جميع الباقات التي سيتم المطالبة بها للحصول على المكافآت تحتوي على حجوزات فندقية صالحة وحجوزات طيران مع فترة سفر صالحة.

ستقوم وحدة خدمات السياحة لدى "في إف إس جلوبال" بتزويد وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتدريبات والأدوات اللازمة للوجهة لتمكين العروض الترويجية والمبيعات ذات الصلة من خلال قنواتها.

يمكن لممثلي قطاع السفر من دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل اهتمامهم بأن يكونوا جزءاً من النسخة الثانية من "برنامج حوافز قطر" عبر البريد الإلكتروني tourism@vfsglobal.com.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 68 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 153 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 292 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة بدعم من شركة بلاكستون مالك حصة الأغلبية، إلى جانب Kuoni and Hugentobler Foundation و EQT. تلتزم شركة «في إف إس جلوبال» بتوفير قيمة لجميع الشركاء والريادة في الحلول المسؤولة والمبتكرة التي تجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية وكفاءة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال tourism@vfsglobal.com.

نبذة عن Visit Qatar

إن Visit Qatar هي الذراع الرئيسية لهيئة السياحة القطرية، وهي الهيئة التنظيمية لقطاع السياحة في قطر. تتمثل مهمتها في تعزيز وتوسيع السياحة في قطر من خلال تنمية ثقافتها الغنية، وتطوير مناطق الجذب المثيرة، وتعزيز أجندة قطر، لتصبح وجهة للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الرائدة في المنطقة، وتنويع الأحداث والتجارب الفاخرة. ترتكز Visit Qatar على التميز في الخدمة، وتعزيز سلسلة القيمة السياحية بأكملها، وزيادة الطلب المحلي والدولي على الزوار في قطر. ومن خلال شبكة مكاتب Visit Qatar الدولية في الأسواق ذات الأولوية، والمنصات الرقمية المتطورة، والحملات التسويقية، تعمل Visit Qatar على توسيع حضور قطر عالمياً وتعزيز قطاع السياحة.

الموقع الإلكتروني: www.visitqatar.com

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