· تتيح المبادرة الفرصة للطلاب للتعرف عن كثب على رؤية ورسالة مبادلة للرعاية الصحية والاطلاع على المهن والتخصصات الطبية المختلفة عبر شبكتها من مرافق الرعاية الصحية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبلت مبادلة للرعاية الصحية وشركاؤها، 60 من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في إطار برنامج تدريب طلاب المدارس الثانوية لهذا الصيف، الذي يهدف لتطوير الكفاءات المستقبلية في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات وتعريفهم بالمهن والتخصصات الطبية المختلفة المتاحة عبر شبكة مبادلة للرعاية الصحية.

وانطلق البرنامج في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في العام 2016، ليتم توسيع نطاقه ليشمل شركاء آخرين ضمن شبكة مبادلة للرعاية الصحية في أعقاب النجاح الذي حققه والإقبال الواسع الذي لاقاه من قبل الطلاب والمؤسسات التعليمية.

وأطلق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أحد مرافق مبادلة للرعاية الصحية، نسخة هذا العام من البرنامج الصيفي بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من مختلف المؤسسات التعليمية في أبوظبي. وكان المستشفى الحديث المتعدد التخصصات أول المرافق التي تستقبل الطلاب، حيث تلقوا جلسات تعريفية شاملة، مع فرصة حصرية لمرافقة كوادر الرعاية الصحية أثناء ممارسة مهامهم اليومية، الطبية منها وغير الطبية، في مختلف أرجاء المستشفى، وأتيحت لهم فرصة قيّمة للتعرف على مختلف جوانب عمل المهن الطبية.

وبعد خوض هذه التجربة في مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي، تنقّل الطلاب عبر العديد من مرافق شبكة مبادلة للرعاية الصحية، حيث تعرفوا عن كثب على مختلف التخصصات ومؤسسات الرعاية الصحية، الأمر الذي زاد من اهتمامهم بالفرص المهنية المتنوعة في مجال الرعاية الصحية. وبنهاية البرنامج، استضاف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي حفل تخرّج لمنح الطلاب شهادات المشاركة في البرنامج.

وفي هذا السياق، قالت سعاد الحمادي، رئيس الموارد البشرية لدى مبادلة للرعاية الصحية: "نحرص في مبادلة للرعاية الصحية على تطوير مهارات الجيل المقبل من الكفاءات المحلية، وتتيح مبادرات مثل برنامج تدريب طلاب المدارس الثانوية الفرصة لتعريف الطلاب بالمسارات المهنية التي تنتظرهم ضمن قطاع الرعاية الصحية الحيوي والمتنامي في دولة الإمارات. ويأتي هذا الحرص على تثقيف الأجيال المقبلة وتعريفهم بالفرص المهنية المتاحة أمامهم في مجال

الرعاية الصحية، في سياق جهودنا الأشمل نحو تغيير مشهد الرعاية الصحية في المنطقة، والمساهمة في بناء قطاع أكثر استدامة في دولة الإمارات".

من جانبه قال علي الجودر، رئيس الموارد البشرية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "نحن سعداء باستقبال طلاب المدارس الثانوية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ضمن هذا البرنامج التدريبي المكرّس خصيصًا لهم من مبادلة للرعاية الصحية، ونقدّر بشكل كبير جهود كوادرنا الطبية، التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من المستشفى، في دعم هذه المبادرة. ونأمل بأن يساهم هذا البرنامج، والبرامج المماثلة، في الاستفادة بشكل أكبر من الكفاءات المحلية المتميزة في دولة الإمارات. ويسرّنا أن تتاح لنا الفرصة لدعم الأجيال المقبلة والتأثير عليهم بشكل إيجابي، كما نأمل بأن تشجع هذه التجربة الطلاب على متابعة دراستهم في مجالات متصلة بالرعاية الصحية. وباعتبارنا أحد مرافق مبادلة للرعاية الصحية، نتطلع لتطوير مزيد من المنصات التي تدعم نمو وتطور القوى العاملة المستقبلية في دولة الإمارات".

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نبذة عن مبادلة للرعاية الصحية

مبادلة للرعاية الصحية هي شبكة مرافق رعاية صحية متكاملة تعمل تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار. وقد تأسست في العام 2021 لتشغيل وإدارة وتطوير محفظتها من مرافق الرعاية الصحية والتي تضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، هيلث بوينت، مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أمانة للرعاية الصحية، المختبر المرجعي الوطني، مركز العاصمة للفحص الصحي، مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، مستشفى دانة الإمارات، مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، مركز هيلث بلاس لصحة الأسرة، هيلث بلاس للإخصاب، مركز هيلث بلاس لصحة المرأة، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي. وتماشياً مع رؤيتها الرامية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة، تمثل مبادلة للرعاية الصحية معياراً جديداً للتميز في القطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة من خلال مرافقها المتطورة وكوادرها عالمية المستوى التي تحرص على تقديم تجربة استثنائية، وإعطاء الأولوية للمرضى. ويعد الابتكار والأبحاث والبرامج التعليمية والتدريبية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها مبادلة للرعاية الصحية في سعيها لتطوير قطاع صحي مستدام، يتماشى مع رؤية أبوظبي والمنطقة.

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نبذة عن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي هو جزء من مبادلة للرعاية الصحية، وهو مستشفى متعدد التخصّصات، يقع في جزيرة الماريه، في أبوظبي بدولة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعتبر المستشفى امتداداً فريداً ومثالياً لنموذج الرعاية الصحية المُعتمد في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية مجموعة من احتياجات الرعاية الحرجة لدى سكّان إمارة أبوظبي.

ويضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي خمسة مراكز امتياز متخصّصة هي: مراكز القلب والأوعية الدموية وأمراض الصدر، والأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي، والعيون، والجهاز التنفسي والرعاية الحرجة. ويضم أيضاً معاهد أخرى في التخصّصات الجراحية الدقيقة، والتخصصات الطبية الدقيقة، وطب الطوارئ، والتخدير، وعلم الأمراض وطب المختبر، والتصوير الشعاعي، والجودة وسلامة المرضى، والرعاية الطبية والتمريض. ويقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بشكل كٌلي أكثر من 40 تخصصاً طبياً وجراحياً.

تجمع المنشآت في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أفضل وأحدث وسائل الراحة وخدمات بمعايير عالمية المستوى. ويستوعب مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي 394 سريراً (قابل للزيادة إلى 490 سريراً)، مع خمسة طوابق مُخصّصة للعيادات، وثلاثة طوابق للتشخيص والعلاج، وثلاثة عشر طابقاً من وحدات الرعاية الحادة والحرجة المُخصّصة للمرضى الداخليين. ويُدير مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أطباء مُجازون من بورد أمريكا الشمالية/ البورد الأوروبي (أو ما يعادلهما). ويوفر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي للمرضى في المنطقة أفضل الخدمات الصحية ونموذج الرعاية الفريد الذي يتميّز به كليفلاند كلينك، من أجل الحدّ من الحاجة لإرسال المرضى إلى الخارج لتلقّي العلاج.

بدأ مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي - العين تقديم بعض الخدمات الصحية المختارة، وذلك منذ شهر ديسمبر 2017. يقع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي – العين ضمن الحرم الطبي لمستشفى توام، في مدينة العين.

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