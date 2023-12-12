يهدف البرنامج إلى تخريج دفعة من حكام التنس المؤهلين

يتيح البرنامج للخريجين فرصة لإدارة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2024

التسجيل في البرنامج متاح للجميع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للتنس، تم تصميم برنامج تدريبي على أعلى مستوى، بهدف إعداد حكام خط محليين مؤهلين بالكامل للوقوف في الملعب وادارة المباريات بشكل احترافي في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2024 المرتقبة، وتقام البطولة في المركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في الفترة من 3 إلى 11 فبراير.

يوفر برنامج تدريب حكام الخط المحليين دروسًا عملية في الملعب، بما في ذلك التقنيات والنداءات والإشارات، قبل أن يتم تكليف المشاركين بإدارة المباريات كجزء من برنامج الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوح المجتمعي.

وبعيدًا عن الملعب، يتم تعريف المشتركين في برنامج تدريب حكام الخط المحليين على بعض العناصر الأساسية المرتبطة بالتنس الاحترافي في جميع أنحاء العالم، مثل فهم الهيئات الإدارية الثلاث والحصول على نظرة ثاقبة لهيكل ومستوى البطولات، إلى جانب دور الحكام المسؤولين.

وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: “مع تزايد شعبية رياضة التنس داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن على ثقة من أن برنامج تدريب حكام الخط المحليين سيشجع المزيد من الناس على الاهتمام بهذه الرياضة من المنظور الرسمي. هذه فرصة رائعة للمسؤولين الطموحين للتعرف على الجوانب الرئيسية للتنس داخل وخارج الملعب، مع تطوير السمات المطلوبة ليس فقط للتقدم في البرنامج، ولكن أيضًا للمضي قدمًا وإحداث تأثير إيجابي داخل اللعبة."

وأضاف: "نأمل أن نرى العديد من خريجي هذا البرنامج يتولون إدارة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة العام المقبل أمام أصدقائهم وعائلاتهم، إلى جانب جمهور عالمي كبير."

ومن جانبه قال نايجل جوبتا، مدير فعاليات التنس في آي إم جي ومدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: "تعد هذه المبادرة الرائعة عنصراً رئيسياً في تعزيز نمو التنس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. سيوفر برنامج تدريب حكام الخط المحليين، الذي يشرف عليه مسؤولون يتمتعون بخبرة كبيرة على أعلى مستوى في اللعبة، للمشاركين جميع المهارات اللازمة المطلوبة في الملعب، فضلاً عن فرصة بناء مسيرة مهنية في هذه الرياضة."

وأضاف: "مع حصولنا على فرصة إدارة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2024 بعد التخرج من البرنامج، ليس هناك حافز أكبر للتسجيل والمشاركة."

بالإضافة إلى المساهمة في النمو الشامل لرياضة التنس في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير مجموعة من الحكام المحليين للمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة 2024، تم إنشاء البرنامج الرائد بهدف توفير مسار ليصبح لاعب تنس مؤهلًا رسميًا وتمكين المزيد من حكام الخط المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الأحداث الدولية.

يبدأ برنامج تدريب حكام الخط المحليين في الفترة من 5 إلى 28 يناير.

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