من المفترض أن يحقق برنامج التوقف هدفه مع 75،000 زائر في 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتفل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، ودائرة الثقافة والسياحة –(أبوظبي) بالنجاح الاستثنائي الذي حققه برنامج التوقّف المجاني في أبوظبي، حيث أن إعادة إطلاقه تخطت التوقعات، وعززت بشكل كبير قطاع السياحة في الإمارة.

وقد شهد البرنامج الذي تقدّمه الاتحاد للطيران، نمواً ملحوظاُ منذ إنشائه حيث رحّب بـ24،000 زائر في النصف الأول من 2024، مقارنة بـ7،000 زائر في النصف الأخير من 2023، أي زيادة بنسبة 242%. ويضع هذا الأداء القوي، مصحوباً بتزايد الطلب وزيادة الحجوزات للنصف الثاني من العام، البرنامج على المسار الصحيح لتحقيق هدفه الطموح مع 75,000 زائر دولي خلال 2024.

تعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "تخطى نجاح برنامج التوقف المجاني في أبوظبي توقعاتنا بشكل كبير. وقد رأينا أعداد الزوار الدوليين يتضاعف ثلاث مرات خلال ستة أشهر فقط. ويعكس هذا التجاح ليس فقط جاذبية أبوظبي كوجهة سياحية، بل يؤكد فعالية البرنامج في تشجيع المسافرين على استكشاف روائع الإمارة".

ويغتنم المسافرون الفرصة لاكتشاف أبوظبي، بمتوسط ​​إقامة ليلتين. وقد لاقى البرنامج ترحيباً واسعاً وبخاصة مع المسافرين من الأسواق الرئيسية بما في ذلك إنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي والهند.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: "يجسد برنامج التوقف في أبوظبي قوة الشراكات الاستراتيجية في دفع نمو السياحة. ومن الواضح أن هذه المبادرة المبتكرة تلقى صدى لدى المسافرين الدوليين، حيث تقدم لهم سببًا مقنعًا لاستكشاف إمارتنا. ويعزز نجاح البرنامج مكانة أبوظبي كوجهة لا بد من زيارتها ويشجع المسافرين على التخطيط لإقامات أطول في المستقبل".

وقد تعززت شعبية البرنامج من خلال التحسينات التي طرأت على عملية الحجز، فقد أدت صفحة البرنامج الجديدة السهلة الاستخدام على موقع etihad.com إلى زيادة بنسبة 43% في حركة المرور على الموقع من قبل الزوار المحتملين الذين يبحثون عن معلومات حول أبوظبي.

ويمكن للمسافرين الذين يحجزون رحلاتهم مع الاتحاد إضافة رحلة توقف بسهولة واختيار إقامة فندقية مجانية لمدة ليلة أو ليلتين من مجموعة من الفنادق المتميزة في جميع أنحاء العاصمة. وتتيح هذه العملية السلسة للمسافرين تحويل عبورهم إلى تجربة ثرية في أبوظبي، واستكشاف الفنادق العالمية المستوى في الإمارة، والشواطئ المذهلة، والمطاعم النابضة بالحياة، وأماكن الترفيه الممتعة والتي ترضي كافة الأذواق.

وبالاعتماد على هذا النجاح، تبحث الاتحاد ودائرة السياحة عن سبل لتعزيز البرنامج بهدف منح المزيد من القيمة والتجارب الاستثائية للزوار.

وتربط الاتحاد للطيران 80 وجهة حول العالم من خلال مطار زايد الدولي الفريد من نوعه، والمتواجد على أطراف المدينة، ما يجعل من السهل على المسافرين الذين يختارون برنامج التوقف استكشاف أبوظبي قبل التوجه إلى وجهتهم الأخيرة.

لمزيد من المعلومات حول البرنامج، يرجى زيارة موقع etihad.com

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