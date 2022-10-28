الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن حصول برنامجها للصحة النفسية "سلامة"، على جائزة "أفضل مزايا للموظَّفين وأفضل استراتيجية لرفاهية الموظَّفين" ضمن جوائز الموارد البشرية الحكومية 2022.

وقد وسعت الإمارات العالمية للألمنيوم نطاق برنامجها للصحة النفسية الموجه لموظفيها بشكل كبير خلال فترة تفشي جائحة "كوفيد -19". حيث تضم الشركة حالياً ما يزيد على 170 موظفاً حاصل على التدريبات الأساسية و مؤهلاً لتقديم الدعم الأولي والنصائح والإرشادات في مجال الصحة النفسية في مختلف مواقع الشركة. ويقدم برنامج "سلامة" الذي تتولى قيادته مجموعة من المتطوعين بشكل أساسي، جلسات وورشات توعوية حول القضايا المهمة المتعلقة بالصحة النفسية، وتشجيع الموظفين على إعطاء الأولوية لهذا الجانب المهم من صحتهم العامة، والتخلص من الصورة النمطية الخاطئة التي قد تحول دون البحث عن مساعدة عند الإصابة بأي من الأمراض النفسية.

وتمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم هدف طموح للقضاء على مخاطر هذه الأمراض، إلى جانب العمل على تعزيز الصحة النفسية، في إطار مساعيها للوصول إلى هدفها "معاً نبتكر من الألمنيوم حياة عصرية متكاملة".

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نسعى بأن نكون نموذجاً يحتذى به في حماية الصحة النفسية للعاملين في قطاع صناعة الألمنيوم العالمية، وذلك من خلال التركيز على خلق بيئة آمنة نفسياً، مع توفير الدعم لمن يحتاجون إليه، إلى جانب نشر ثقافة المناقشات المفتوحة حول الصحة النفسية. وتعود هذه الجهود بالنفع على مختلف العمليات، لأن الشركات التي تهتم بالصحة النفسية لموظفيها يمكنها تبني الابتكار، واستقطاب أفضل المواهب، مع القدرة على الاحتفاظ بها".

وتُعرّف الصحة النفسية على أنها حالة يمكن للفرد من خلالها إدراك إمكاناته، ويكون قادراً على التعامل مع الضغوط اليومية العادية، إلى جانب قدرته على تعزيز إسهاماته في عمله.

يذكر أن برنامج "سلامة" أُطلق في العام 2017 لمساعدة موظفي الإمارات العالمية للألمنيوم وعائلاتهم، وتقديم النصائح العملية، وتوفير مختلف الموارد اللازمة لمعالجة القضايا الشخصية.

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