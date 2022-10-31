· برنامج "آفاق" يدعم المواطنين السعوديين الراغبين في أن يصبحوا مستشارين لتطوير مهاراتهم من خلال مهام واقعية في المملكة

· يعمل زملاء برنامج "آفاق" جنبًا إلى جنب مع خبراء «آرثر دي ليتل» وعملاء الشركة في مجالات البحث والتحليل والمشاريع

· حصلت حصه البواردي، زميلة برنامج "آفاق" في نسخة 2022، على وظيفة بدوام كامل في شركة «آرثر دي ليتل» في غضون ستة أشهر من انضمامها للبرنامج

أعلنت «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، إطلاق النسخة الثانية من برنامج "آفاق"، برنامج التدريب الذي يمتد لعام كامل ويستهدف تمكين المواهب السعودية من الشروع في مسارات مهنية ناجحة في قطاع الاستشارات. ويأتي إطلاق النسخة الثانية من البرنامج في إطار الجهود التي تبذلها «آرثر دي ليتل» والتزامها بصقل مهارات المواهب السعودية الناشئة وتزويدها بخبرات ومهارات جديدة في مجال الاستشارات. وتسعى «آرثر دي ليتل» من خلال هذا البرنامج إلى بناء علاقات مع الجيل القادم من الاستشاريين في المملكة من خلال أجندة تعليمية تفاعلية أثناء العمل على أرض الواقع تسهم في تمكين نموهم الشخصي ومساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية.

ويفتح برنامج "آفاق" مسارات جديدة أمام المواهب الناشئة للمضي قدماً في حياة مهنية مليئة بالنجاحات في مجال الاستشارات الإدارية. ويجسّد البرنامج الجهود المبذولة والمتواصلة التي تبذلها «آرثر دي ليتل» للاستثمار في إمكانات وقدرات المواهب السعودية، والمساهمة في دعم تسريع برامج (السعودة) بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. ويعمل زملاء برنامج "آفاق" على تعزيز مهاراتهم من خلال العمل مع فرق الشركة وخبرائها وكذلك العملاء، والاستفادة من ثقافة الشركة والتزامها بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل المواهب السعودية.

وقال ريّان النصيان، أول سعودي يشغل منصب شريك في «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط: "يساهم الاستثمار في المواهب المحلية في دعم توجهات المملكة العربية السعودية ومساعيها المستمرة لتسريع وتيرة الابتكار، وضمان استدامة رأس المال البشري، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. ويستهدف برنامج "آفاق" تزويد المواهب السعودية بالمعرفة والمهارات والخبرات التي يحتاجونها للنمو في حياتهم المهنية، بالإضافة إلى المساعدة في تشكيل ملامح مستقبل المملكة. وإلى جانب مساهمته في تعزيز أعمالنا، وتحقيق قيمة إضافية لعملائنا، يمنح برنامج "آفاق" المشاركين القدرة على التعاون والتواصل، وإيجاد حلول للمشكلات التي تعترضهم بما يضمن لهم تحقيق النجاح في عصر الاقتصاد الرقمي".

وضم البرنامج في نسخة 2022 خمسة مشاركين استثنائيين أتيحت لهم فرصة التعاون مع قادة القطاع والمبتكرين الذين قاموا بتوجيههم ودعمهم.

وانضمت حصه البواردي إلى النسخة الأولى من برنامج "آفاق"، وفي غضون ستة أشهر، تم تأهيلها لشغل منصب في شركة «آرثر دي ليتل» بدوام كامل وتعمل الآن على مشروع مهم في المملكة العربية السعودية. وتعليقاً على مشاركتها في البرنامج، قالت البواردي: "لقد أتاح لي برنامج "آفاق" فرصة استثنائية للتعرف أكثر على مجال الاستشارات واستكشاف الفرص والآفاق التي يوفرها. وقد أتاحت لي فرص التطوير المهني والتعلم بصفتي زميلة في البرنامج إلى جانب التدريب والتوجيهات المستمرة من فريق «آرثر دي ليتل» اكتساب معرفة واسعة في مجالات متنوعة في قطاع الاستشارات الإدارية. كما ساعدني البرنامج أيضاً على اكتساب مجموعة من المهارات والخبرات الجديدة، واتخاذ خطوات مهمة في عملية التخطيط والشروع في مسيرتي المهنية".

ويكرّس خبراء «آرثر دي ليتل» المشرفين على البرنامج جهودهم لتعزيز القدرات الاستشارية للمشاركين، وتعزيز التفكير الابداعي المبتكر لديهم، ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة تنسجم مع متطلبات المستقبل وذلك بما يتماشى مع الرؤية الوطنية السعودية.

ويهدف برنامج "آفاق" إلى تحقيق هذه الأهداف، وتمكين المشاركين من استكشاف فرص النمو في سوق اليوم المتغيرة باستمرار، إضافة إلى دفع عجلة الابتكار والتغيير، وكتابة قصص نجاح خاصة بهم.

هل أنت مهتم بالتسجيل في برنامج آفاق؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته

هذا البرنامج مخصص للمواطنين السعوديين المهتمين بدخول عالم استشارات الأعمال، بداية من الخريجين الجدد إلى أولئك الذين يقتربون من الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير. ويتم قبول طلبات التسجيل في البرنامج من تخصصات الهندسة وإدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر والاقتصاد – بشرط إتقان اللغة الإنجليزية وحصولهم على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5. ويشير اسم البرنامج "آفاق" إلى البدايات الجديدة التي يمكن للمشاركين استكشافها والوصول إليها من خلال البرنامج. ويُطلب من الأشخاص المهتمين إرسال سيرهم الذاتية، وخطاب تعريفي ونسخة عن الشهادة المطلوبة إلى com.meast@adlittle.careers.

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نبذة عن «آرثر دي ليتل»

لا تزال شركة «آرثر دي ليتل» في طليعة الابتكار منذ عام 1886. وتتمتع بسمعة عالمية مرموقة كشركة استشارات رائدة في ربط الإستراتيجية والابتكار والتحول عبر مختلف القطاعات التي تقودها التكنولوجيا. وتعمل الشركة على مساعدة عملائها على التحول من خلال تغيير منظومات الأعمال للكشف عن فرص نمو جديدة. وتمكّن الشركة عملائها من بناء قدرات الابتكار وإحداث تحولات إيجابية في مؤسساتهم.

ويتمتع مستشارو الشركة بخبرة عملية قوية عبر مختلف القطاعات بالإضافة إلى معرفة ممتازة بالاتجاهات والتحولات الرئيسية في الأسواق. وتتواجد شركة «آرثر دي ليتل» في أهم مراكز الأعمال حول العالم. وتفخر الشركة بتقديم خدماتها لمعظم الشركات المدرجة في قائمة مجلة فورتشن "Fortune 1000" بالإضافة إلى الشركات الرائدة الأخرى ومؤسسات القطاع العام.