بموقع مثالي على الواجهة البحرية على جزيرة ياس قريبًا!

تقدم بركة للتطوير العقاري (أحدي شركات مجموعة بن حم) عقارات سكنية في جنوب جزيرة ياس علي ياس باي لتكون جزءً من الواجهة البحريه ، وهي منطقة ترفيهية نابضة بالحياة بما بها من مقاهي ونوادي مع 19 متنزهًا و 3 مساجد ومدرستين ومتاجر للبيع بالتجزئة في الجوار ، ومنطقة إعلامية مع ياس كرييتيف. مركز لاستقبال أفضل المواهب من صناعة الإعلام العالمية.

سيشكل السكن أكثر من 230 وحدة بهدف إنجاز البناء بالكامل في 368 يومًا من يوم الإطلاق. سوف يصور نمط حياة ياس باي بالكامل من خلال فلل تاون هاوس والشقق الفاخرة والنادي الصحي.

سيكون ياس باي ريزيدنس على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من أعظم مناطق الجذب في أبوظبي ، حيث يوفر أفضل نمط حياة وبيئة عمل.

تبدأ أسعار العقارات من 600.000 درهم إماراتي ويمكن الاستفادة من عرض ما قبل الإطلاق

تم تحديد موعد الإطلاق بعد شهر رمضان مباشرة.

قال المدير العام للتطوير العقاري في بركة ، الدكتور حسام محمد العامري:تم بناء المشروع على أسس علمية ومهنية متطورة لنقدم للمقيمين تجربة إنساينة مثالية متكاملة تبعث في نفوسهم الطمأنينة والسرور حيث نتبع أعلى المعايير الهندسية والإنشائية في بناء صرح حضاري يسر الجمهور ويلبي طموحهم ويتجاوز توقعاتهم.

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