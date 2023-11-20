إرساء عقود تطوير بقيمة 500 مليون درهم

- «برستيج وان»، من أسرع شركات التطوير العقاري نموًا في الإمارات العربية المتحدة

- في قيد التطوير: مشروعين سكنيين جديدين بمنتهى الفخامة والرفاهية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «برستيج وان» للتطوير عن تحقيقها نموًا قياسيًا لتصبح اليوم أسرع شركات التطوير العقاري نموًا في دولة الإمارات وذلك في أعقاب إطلاق الشركة لمشروعين سكنيين كبيرين في إمارة دبي تبلغ قيمتهما الإجمالية 500 مليون درهم (135 مليون دولار أمريكي). وسرعان ما اكتسبت سمعة طيبة بين المستثمرين لما تقدمه من مفاهيم مُبتكرة في قطاع العقارات وشقق سكنية فخمة تُحاكي أسلوب الحياة العصرية وذلك من خلال مشاريعها «ذا رزيدنس» في قرية جميرا الدائرية، و«فيستا» في مدينة دبي الرياضية.

ويرأس الشركة السيد أجمل سيفي، وهو قطب أعمال ناجح ورجل أعمال متمرس من ذوي أصحاب الخبرة في قطاع العقارات في الإمارات والعالم. وفي إطار سعيه لترسيخ مكانة الشركة باعتبارها من أسرع شركات التطوير العقاري نموًا في دبي أصبحت «برستيج وان» تحقق ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الأصول الجديدة التي في قيد التطوير خلال عام 2023.

وفي تعليقٍ له قال السيد أجمل سـيفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "برستيج وان" للتطوير: "إن الرؤية الشاملة والعالمية التي تتمتع بها دبي والفرص والمزايا التي تمنحها يزيد من الطلب على المشاريع العقارية كما يعزز دور القطاع في الإمارة. ومن أجل مواكبة متطلبات المستثمرين والمُلاك قُمنا بالتعاقد مع شركات عالمية لتصميم وبناء مشاريع تزيد قيمتها عن نصف مليار درهم إماراتي، في خطوة رائدة ضمن استراتيجية أهدافنا الطموحة لإطلاق عقارات مصممة بإتقان تناسب جميع أذواق سكان الإمارات من حول العالم".

ونظرًا لاستقطاب مشاريع «برستيج وان» السكنية الراقية مزيجًا من المستثمرين والمُلاك، تم بيع معظم الوحدات السكنية في «ذا رزيدنس» ولم يتبقى سوى عدد قليل منها في مشروع "فيستا".

ويُحقق النمو المتواصل لشركة "برستيج وان" للتطوير جزءًا أساسيًا من استراتيجية التوسع الشامل لـ "مجموعة برستيج" المرموقة التي لديها مشاريع هادفة في قطاعات عديدة مثل الإنشاءات، والنفط والغاز، والطيران، والضيافة، والأغذية والمشروبات وغيرها. وتتمتع المجموعة بمسيرة حافلة من النجاحات وساهمت في تطوير أكثر من 30 مشروعًا في جميع أنحاء إمارة دبي في كلٍ من نخلة جميرا، والخليج التجاري، ودبي مارينا، بالإضافة إلى تطوير فنادق ومشاريع سكنية في قارة أوروبا وكندا والولايات المتحدة.

وتجسيدًا لمفهوم الرفاهية ولضمان جميع وسائل الراحة، تم تصميم وتطوير المشاريع السكنية بإتقان وعناية فائقة، حيث يشمل أبرز معالم «ذا رزيدنس» في قرية جميرا الدائرية حمام سباحة ومركز لياقة بدنية ومساحات خضراء، فضلاً عن سطح علوي معزول وشاشة سينما مع مقاعد جلوس في الهواء الطلق. بينما يتمتع مشروع "فيستا" الواقع في مدينة دبي الرياضية بمنظر بانورامي وإطلالة فريدة على نادي جولف "إلس" ويشمل وسائل ترفيهية لجميع أفراد العائلة، مثل حوض سباحة منقطع النظير، ومنتجع صحي، وشاشة سينما خارجية، وملعب ميني جولف وكرة سلة وبادل. حيث من المتوقع تسليم الوحدات السكنية في الربع الأول من عام 2025.

وسوف تبدأ الشركة خلال الأشهر المقبلة ببناء المزيد من الوحدات السكنية وطرح مشاريع مستقبلية من المقرر أن يتم الكشف عنها قريبًا. كما تطمح إلى توسيع تواجدها من خلال افتتاح مركز مبيعات مطوّر بأحدث التقنيات والوسائل.

ومن أجل تسليم مشاريع استثنائية، كلفت "برستيج وان" للتطوير العقاري شركات عالمية ومرموقة تتمتع بسجل حافل من الانجازات ولديها خبرة واسعة لتصميم وبناء مشاريعها، مثل شركة LACASA للاستشارات المعمارية والهندسية، و"صالح للإنشاءات"، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال الإنشاء و إحدى الشركات الأكثر خبرةً في بناء المشاريع في المنطقة.

#بياناتشركات

- انتهى -