شراكة جديدة بين "ماجنوم العقارية" و"ديزاين ووركس"، استوديو الابتكار التابع لمجموعة "بي إم دبليو" (BMW) ، ستثري المظهر الخارجي لبرج "فوربس إنترناشيونال تاور" المستقبلي، وتسهم بدعم أهداف البرج في الحد من الانبعاثات الكربونية وإطالة دورة استدامة المبنى

ميونيخ، ألمانيا: عقدت شركة ماجنوم العقارية، التابعة لمجموعة "روابي القابضة" السعودية، شراكة مع "ديزاين ووركس" (Designworks)، إحدى شركات مجموعة "بي إم دبليو" (BMW)، لتصميم تجربة حسية متميزة لواجهة "فوربس إنترناشيونال تاور". وستسهم هذه الخطوة في دعم أهداف البرج التجاري المستقبلي والمزمع تشييد مشاريع على غراره في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، في الحد من الانبعاثات الكربونية وإطالة دورة استدامة المبنى. وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين الجانبين في "بي إم دبليو ويلت" في مدينة ميونيخ الألمانية.

سيتم تشييد "فوربس إنترناشيونال تاور" بالشراكة مع "فوربس" ليكون في طليعة حركة التصميم المستدام. وسيكون أول مشروع من نوعه في العالم تنفذه "ديزاين ووركس"، استوديو الابتكار وشركة الاستشارات الإبداعية العالمية التابعة لمجموعة "بي إم دبليو".

وتعليقاً على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال عثمان إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روابي القابضة" ونائب رئيس مجلس إدارتها ونائب رئيس مجلس إدارة "ماجنوم العقارية": "استجابةً للسياق الطبيعي والبيئي الأوسع للبرج المستقبلي، ستعمل ’ديزاين ووركس‘ على إثراء تصاميمه والتجارب التي ينضوي عليها، عبر استخدام مؤثرات حسية مذهلة تضمن التواصل العميق مع شاغلي البرج وزواره والمجتمع المحيط".

وستستند "ديزاين ووركس" في تصميم تجربة البرج على نهج " بي إم دبليو" المتميز في الجمع بين التصميم والتكنولوجيا والابتكار، وستركز على تلبية الاحتياجات والتوقعات البشرية لخلق تجربة حسية فريدة لواجهات البرج المنسجمة مع سياقها الطبيعي بمكوناتها المتنوعة من زجاج وفولاذ وألواح كهروضوئية. وتماشياً مع الرؤية الإبداعية لمصممي المبنى "أدريان سميث آند جوردون جيل"، سيضمن التعاون اندماجاً متناغماً بين عناصر العمارة والتجربة الحسية، كما سيتم التركيز على حلول الإضاءة الجمالية بما يضمن تحويل الهيكل المعماري إلى عمل فنيٍّ ديناميكيٍّ آسر، وبالتالي خلق تجربة بصريةً استثنائية يتردد صداها لدى المقيمين والزوار على حد سواء.

وبموجب الاتفاقية الموقعة حديثاً، ستقوم "ديزاين ووركس" بتطوير منظومة إضاءة استثنائية لواجهة برج "فوربس إنترناشيونال تاور". وتهدف هذه الخطوة إلى تزويد زوار البرج بتجارب غامرة عبر جميع نقاط التفاعل المادية والرقمية تركز بالدرجة الأولى على احتياجات المستخدم وتجمع بسلاسة بين عناصر الهندسة المعمارية والتكنولوجيا لإثراء كل لحظة يقضيها الزوار داخل البرج.

وباعتبارها استشاري التصميم الرئيسيين للتصميم الخارجي في برج "فوربس إنترناشيونال تاور"، تعمل "ديزاين ووركس" على نقل المشاعر والتجارب الفريدة التي تجسدها طرازات "بي إم دبليو" الفاخرة إلى التصميمات الخارجية والداخلية للبرج.

وأضاف ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم العقارية: "يعد برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘ مشروعاً طموحاً يهدف إلى الارتقاء بمعايير التصميم المستدام وتوسيع آفاق البناء الحديث. ويتماشى تعاوننا مع ’ديزاين ووركس‘ كشريك للتصميم مع رؤيتنا في دمج التقنيات المبتكرة لخلق تجربة استثنائية لشاغلي المبنى وزواره. وباعتبارهم ’معماريي المستقبل‘، تتمتع شركة ’ديزاين ووركس‘ بخبرة كبيرة في مجال التنقل المستقبلي والتصميم الحضري بالإضافة إلى معرفتهم العميقة بصناعة السيارات الفاخرة. وستنعكس هذه المعرفة حتماً في تصميم ’فوربس إنترناشيونال تاور‘ عبر توفير تجربة عاطفية وحسية غنية لجميع مستخدميه وزواره".

من جانبه، قال هولجر هامف، مدير شركة "ديزاين ووركس" التابعة لمجموعة "بي أم دبليو": "في عام 1973، أصبحت مجموعة ’بي إم دبليو‘ أول شركة لصناعة السيارات في العالم توظف مسؤولاً مختصاً بحماية البيئة. واليوم غدت الاستدامة محور تركيز الشركة عبر جميع عملياتها دون أن يقتصر ذلك فقط على قطاع صناعة السيارات. وباعتبارنا شركة تابعة لمجموعة ’بي إم دبليو‘، نفخر بأن نكون شريك التصميم الخارجي لبرج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘. وننطلق في رؤيتنا لهذا المشروع من إيماننا الراسخ بأن التصميم الجيد يمكن أن يساهم في تغيير عقليات وسلوك العملاء وتكريس المزيد من الإجراءات المسؤولة".

وبعد نشر الحلول المناخية الذكية والمستدامة في بيئته المبنية، سيتم تجهيز برج "فوربس إنترناشيونال تاور" بمجموعة من الحلول الذكية الحديثة التي تبشّر بإزالة الانبعاثات الكربونية من العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتسريع تحول نظام الطاقة. وتهدف هذه الحلول المستدامة، والتي تم تحقيقها من خلال شراكات إقليمية ودولية متميزة، إلى خفض البصمة الكربونية، وإدارة المياه، ودمج الذكاء والمرونة في البرج التجاري المكون من 55 طابقاً. وتعكس الرؤية المستدامة للبرج التزام شركة ماجنوم العقارية برفع مستوى الممارسات المسؤولة بيئياً في قطاع العقارات في المنطقة، واستكشاف حلول مبتكرة لمبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية. يتمتع برج "فوربس إنترناشيونال تاور" في مصر بإطلالة رائعة على متنزه "فوربس بارك" البالغة مساحته 20 ألف متر مربع من تصميم شركة SWA

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