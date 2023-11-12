انطلقت الاتحاد للطيران في أولى رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت في 12 نوفمبر 2003

احتفالاً بالذكرى العشرين، الاتحاد للطيران ترتقي بتجارب ضيوفها وتقدم حقائب مستلزمات السفر ووجبات على متن الطائرة مستوحاة من تصاميم الريترو، وتكشف عن صالاتها للانتظار الفاخرة في مبنى المسافرين A في مطار أبوظبي الدولي

خصومات خاصة على أسعار التذاكر احتفالًا بالذكرى العشرين إلى العديد من الوجهات عبر شبكة الاتحاد للطيران العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بالذكرى العشرين على تأسيسها من خلال عرض مذهل أنار فيه برج خليفة، الرمز الأيقوني البارز في دبي، صاحبته عروض موسيقية رائعة، احتفاءً بتاريخ الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

وتأتي هذه الاحتفالية الخاصة في مثل اليوم الذي انطلقت فيه أولى رحلات الاتحاد للطيران التجارية من أبوظبي إلى بيروت في 2003، رمزاً لعشرين عاماً من التميز في مجال الطيران والالتزام تجاه ضيوفها.

ومنذ بدايتها، شهدت شركة الاتحاد للطيران نموًا ملحوظاً حيث زادت القوى العاملة من 1,761 موظفًا في عام 2004 إلى ما يقرب من 10,000 في عام 2023. وشملت التطورات نموًا كبيرًا في برنامج الولاء ، ضيف الاتحاد، وتوسعًا في أسطول الطائرات إلى 79 طائرة، وزيادة في الأسواق العالمية التي تسّير إليها الناقلة لتصل إلى أكثر من 70 وجهة حول العالم.

وتعليقاً على هذه المناسبة الخاصة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: " تعبيراً عن فخرنا بالاتحاد للطيران وعقدين من الانجازات، كان برج خليفة، أطول برج في العالم، هو الموقع الأمثل للاحتفاء بمسيرتنا الرائعة. واليوم، نتطلع بشغف لما هو آت. لقد تجاوزت مسيرتنا حتى الآن مفهوم الرحلات الجوية، فقد عملنا على تقريب الشعوب والثقافات من بعضهما البعض، وإرساء روابط قوية، وتحويل أبوظبي لتصبح محوراً رئيسياً للسفر، بفضل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات. ونحن نتطلع للمستقبل، مع خطط طموحة. فبحلول عام 2030، نهدف إلى مضاعفة أسطولنا واستقبال ثلاثة أضعاف عدد الضيوف، لنصل إلى 30 مليون شخص كل عام، مرحبين بعدد أكبر من الأشخاص للاستمتاع بمعالم الجذب والضيافة في موطننا أبوظبي. وتمتد طموحاتنا لتتجاوز الأرقام ، حيث نسعى أن نجعل من كل رحلة تجربة فريدة نصل فيها إلى المزيد من الأماكن حول العالم. إن ماضينا هو الدعامة الراسخة لخطواتنا الواثقة نحو الأمام، مسترشيدن بشغفنا الذي رافقنا منذ البداية."

تحتفل شركة الاتحاد للطيران طوال شهر نوفمبر بمرور 20 عامًا على انطلاقها مع سلسلة من الترقيات في تجارب الضيوف حيث طرحت قائمة طعام جديدة على متن رحلات هذا الشهر، تضم أطباقًا مستوحاة من دولة الإمارات موطن الاتحاد للطيران، وقوائم خاصة تعكس الوجهات التي تسيّر إليها الناقلة.

ومن أجل إضفاء لمسة من الحنين، تقدم الاتحاد مجموعة من حقائب مستلزمات السفر ذات الإصدار المحدود للضيوف على الدرجة الأولى ودرجة الأعمال. وتأتي الحقيبة بتصميم ريترو يحمل الشعار الأيقوني لطلاء طائرات الاتحاد في 2003، وتحوي مستحضرات عناية شخصية ذات أحجام خاصة بالسفر من إنتاج العلامة التجارية الشهيرة ESPA.

أما الضيوف على الدرجة السياحية على متن الرحلات الطويلة والمتوسطة المدى، فسيحصلون على حقيبة محدودة الاصدار. وتأتي بتصميمين مختلفين. وتتميز الحقيبة العملية بسهولة طيها إلى جيبها الخاص وتحتوي على بطانية يمكن للضيوف استخدامها أثناء الرحلة، بالإضافة إلى كريم اليد Beekman، وقناع للعيون يحمل نفس التصميم بالإضافة إلى سدادات الأذن، ومجموعة فرشاة الأسنان لتوفير رحلة مريحة للجميع.

الاحتفال بالذكرى العشرين يتزامن مع انتقال الاتحاد إلى مقرها الجديد، مبنى المسافرين A في مطار أبوظبي الدولي بين 9 و14 نوفمبر. في وقت سابق هذا الأسبوع، افتتحت الاتحاد صالات جديدة رائعة في مبنى المسافرين A تمتد على ثلاثة طوابق من ضمنها مساحة لتناول الطعام والاستراحة، بالإضافة إلى "مطعم كونستلايشون" ومطعم "ليوان العالمي".

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