نيويورك: أعلنت كلٌ من مجموعة آرتشي وبيوغرابي ليفينج ومؤسسة ذا سابير ومجموعة بلوكس وفينفيست جورجيا، بالتعاون مع مؤسسة ترامب، عن إطلاق مشروع برج ترامب تبليسي، ليسجل الحضور الأول لعلامة ترامب التجارية في المنطقة. كما يسلط المشروع الضوء على أهمية العاصمة الجورجية كمركز أساسي للأعمال وبوابة للتجارة الدولية بين أوروبا الشرقية وآسيا، إضافة إلى تنامي مكانتها لدى المستثمرين العالميين في قطاع العقارات الفاخرة.

وقد تولّت جينسلر، أكبر شركة للهندسة المعمارية في العالم، تصميم البرج الذي من المتوقع أن يصل ارتفاعه إلى نحو 70 طابقاً، ليصبح معلماً معمارياً جديداً وأطول مبنى في جورجيا.

وبفضل موقعه المتميز المطلّ على "سنترال بارك"، سيشكّل برج ترامب تبليسي القلب النابض لوجهة حضرية متكاملة متعددة الاستخدامات، تجمع بين الوحدات السكنية الفاخرة، والمتاجر الراقية، وخيارات الطعام العالمية، إلى جانب مرافق نمط الحياة المُنتقاة بعناية. ويأتي البرج الجديد ضمن محفظة مشاريع تحمل علامة ترامب التجارية المعروفة بإرساء معايير جديدة للفخامة الفائقة والتميّز المعماري، ويستعد لأداء دور محوري في ترسيخ مكانة تبليسي كمركز للاستثمار الدولي والثقافة والحياة الراقية عند ملتقى أوروبا الشرقية وآسيا. ويمثّل المشروع أحدث إضافة إلى مسيرة التوسع العالمي المستمر لمؤسسة ترامب، التي تتخذ من بالم بيتش بولاية فلوريدا مقراً لها، وقد طوّرت عدداً من أبرز المعالم العقارية الفاخرة في العالم، بما في ذلك برج ترامب الشهير في مانهاتن، إلى جانب مجموعة من الفنادق والمنتجعات والمشاريع السكنية في أبرز الأسواق الدولية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب: "إن علامة ترامب التجارية اسمٌ مرافقٌ لمجموعة من أكثر مشاريع التطوير العقاري فخامة في العالم؛ ويأتي برج ترامب تبليسي امتداداً لهذا الإرث العريق. نحن فخورون بتقديم هذا المستوى العالمي من التميّز في جورجيا، ويسعدنا على وجه الخصوص التعاون مع مطوّرين عقاريين يحظون بمكانة رفيعة في هذا المشروع".

مجموعة آرتشي هي واحدة من أكبر التكتلات الاستثمارية في المنطقة، حيث ترتكز إلى ذراعها التطويرية آرتشي العقارية، أكبر مطوّر عقاري في جورجيا بحصة سوقية تتجاوز 18%. وقد تأسست الشركة عام 2006 على يد إيليا تسولايا وشركائه، ولعبت دوراً محورياً في رسم ملامح المشهد السكني الحديث في الدولة؛ فقد أنجزت أكثر من 55 مشروعاً، ووفّرت وحدات سكنية لأكثر من 52,000 مقيم ومستثمر من 34 دولة، وهو رقم يفوق أي مطوّر آخر في جورجيا. كما أقامت آرتشي علاقات شراكة متينة مع أبرز علامات الضيافة العالمية مثل ماريوت وأكور وويندهام، إلى جانب حضورها في قطاع الطاقة المتجددة.

من جانبه، قال إيليا تسولايا، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة آرتشي: "تمتلك جورجيا إرثاً تاريخياً عريقاً وطموحاً مستقبلياً جريئاً. ومن خلال برج ترامب تبليسي، فإننا نجسد هذا الطموح عبر إنشاء معلم معماري سيعيد رسم ملامح أفق المدينة ويرتقي بمكانة جورجيا على الساحة العالمية. فمن خلال التعاون مع مؤسسة ترامب، تفخر آرتشي بدورها المحوري في رسم مستقبل جورجيا لتكون وجهة رائدة للاستثمار العالمي ونمط الحياة الفاخرة".

بيوغرابي ليفينج هي واحدة من أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في جورجيا، وهي مدعومة من إنفيا المعروفة سابقاً باسم مجموعة ويسول، إحدى أكبر وأكثر المجموعات التجارية تنوعاً في الدولة، إلى جانب ريفرسايد إنفست، وهي منصة استثمارية دولية. وتبلغ إيرادات إنفيا السنوية ما يصل إلى 700 مليون دولار أمريكي، إذ تشمل عملياتها قطاعات الطاقة والتجزئة والعقارات، لتؤدي بذلك دوراً مؤثراً في الاقتصاد الجورجي. كما تمتلك حقوق امتياز مجموعة من العلامات التجارية العالمية مثل وينديز ودانكن وسابواي، وتحقق إيرادات تعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يعكس حجم تأثيرها الاقتصادي الواسع.

بدوره، قال فاسيل فخاكادزه، الرئيس التنفيذي لشركة بيوغرابي ليفينج: " لا تقتصر أنشطة شركتنا على تطوير المشاريع فحسب، بل نعمل على صياغة مستقبل الحياة الحضرية في جورجيا. فمن خلال مشاريع بارزة مثل برج ترامب تبليسي، الذي يتم تطويره بالشراكة مع مؤسسة ترامب، فإننا نقدم مستوى جديداً من الطموح والجودة والحضور العالمي إلى العاصمة".

إن جورجيا وجهة جذابة بشكل خاص للمستثمرين الدوليين ومشتري المنازل للمرة الثانية، فيما تواصل عاصمتها تبليسي تسجيل طلب مستقر ومتنامٍ على المشاريع السكنية عالية الجودة. وقد ارتفعت قيم العقارات السكنية المتميزة في المناطق الرئيسية بنسبة تتراوح بين 7 و10% سنوياً، في مؤشرٍ يعكس تنامي مكانة المدينة لدى المشترين العالميين. وباعتبارها ممراً راسخاً لطرق التجارة والطاقة، باتت تبليسي في مقارنة مع وجهات فاخرة ناشئة مثل لشبونة ودبي في مراحلها الأولى، مع استمرار توسّع وجهات الضيافة ونمط الحياة فيها.

وإلى جانب جاذبيتها الاستثمارية الكبيرة، تتميز جورجيا بإرثٍ ثقافي غني وتقاليد عريقة تمتد لقرون في صناعة مشروب العنب، حيث تُعرف عالمياً بأنها مهد صناعة هذا المشروب الفاخر. كما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة مستقبلية، في ضوء ما تتمتع به من عمارة تاريخية ومشهد طهو نابض بالحياة وقطاع ضيافة سريع التطور.

ويمثّل برج ترامب تبليسي أول مشروع تطوير تجاري دولي لمؤسسة ذا سابير، في خطوة بارزة تعكس توسعها خارج الولايات المتحدة بعد سجل حافل بالمشاريع المرموقة في نيويورك وميامي. وتحت قيادة رئيسها التنفيذي أليكس سابير، أشرفت الشركة على أصول تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار أمريكي في قطاعات السكن والضيافة والتجارة، كما قامت بتطوير وبناء وإدارة ما يقارب 8 ملايين قدم مربعة من العقارات المتميزة. وتربط الشركة علاقة شخصية ومهنية طويلة الأمد مع عائلة ترامب، تعزّزت عبر سنوات طويلة من التعاون المشترك.

وفي هذا الشأن، قال أليكس سابير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة ذا سابير: "كانت عودتي إلى جورجيا لأول مرة منذ أن كنت في الخامسة من عمري تجربة مؤثرة للغاية؛ فقد أعادت إليّ عمق ارتباطي بهذه الدولة، وألهمتني للتفكير في كيفية الإسهام الفعّال في اقتصادها. أشعر بفخر واعتزاز كبيرين لبناء ثاني مشروع يحمل علامة ترامب التجارية في الدولة التي وُلد ونشأ فيها والداي. وأثق أن التأثير الأعمق الذي يمكنني تحقيقه يكمن في تطوير مشاريع استثنائية وتقديم مفهوم العقارات الفاخرة العالمية في جورجيا، استناداً إلى الرؤية الطموحة وفلسفة التطوير التي انتهجتها عائلة سابير وعلامتها التجارية على مدى عقود".

لاشا كفاشادزه هو رجل أعمال ومؤسس مشارك في مجموعة بلوكس، وهي شركة قابضة متنوعة تحظى بحضور قوي في منطقة القوقاز. وبالاستفادة من شبكة واسعة من الشراكات الدولية، فقد نجح لاشا في بناء محفظة ذات تأثير كبير في قطاعات متعددة تشمل الضيافة وتطوير العقارات. ويضم قطاع التطوير لدى المجموعة 16 مشروعاً سكنياً بمساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، تتوزع بين مشاريع مكتملة وأخرى قيد التنفيذ.

وفي هذا الصدد، قال لاشا كفاشادزه، المؤسس المشارك لمجموعة بلوكس: "سعداء بالتعاون مع مؤسسة ترامب لتطوير هذا المشروع البارز، الذي يعكس ثقة دولية قوية ويخلق قيمة مستدامة للسوق. إننا فخورون بالمشاركة في هذه المحطة المفصلية ضمن مسيرة التطور الاقتصادي لجورجيا".

لاشا ميلادزه هو المؤسس المشارك لشركة فينفيست جورجيا، وهي شركة استثمارية متنوعة تنشط في جورجيا والأسواق الدولية. وتركّز محفظة المجموعة على الأصول الحقيقية ذات الأثر الكبير، بما في ذلك أصول الضيافة الفاخرة مثل ويندهام جراند بورجومي، ومشاريع الطاقة التي تتجاوز قدرتها 286 ميغاواط، إلى جانب استثمارات في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وعلّق لاشا ميلادزه، المؤسس المشارك لشركة فينفيست جورجيا، على المشروع الجديد بقوله: " يسعدني أن أكون جزءاً من هذا المشروع الاستثنائي؛ فبرج ترامب تبليسي يمثل محطة بارزة في رحلة ترسيخ مكانة جورجيا على خريطة الاستثمار العالمية، كما أنه إنجازٌ تاريخي لمنطقتنا".

من المقرر خلال الأشهر المقبلة الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك الجوانب المعمارية والتصاميم ومعلومات المبيعات.

لمحة حول مؤسسة ترامب

مؤسسة ترامب هي مجموعة عالمية مرموقة في قطاعيّ العقارات والضيافة، تمتلك أكثر من 20 منشأة بارزة من ملاعب الجولف والمنتجعات حول العالم، بما في ذلك ترامب تيرنبيري في اسكتلندا، وترامب ناشيونال دورال في ميامي. وتتميز علامة ترامب التجارية بمحفظة دولية متنامية تضم مجموعة من أكثر المباني والوجهات شهرة على الصعيد العالمي، كما تُجسّد العلامة معاني الجودة والإرث العريق والفخامة الراقية، وترمز إلى التصميم الاستثنائي ونمط الحياة الراقي والقيمة المستدامة.

