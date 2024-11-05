الجائزة تهدف إلى تشجيع الابتكار لتطوير حلول تعزز الصحة والعافية في قطاع الطاقة العالمي

أبوظبي: أعلنت برجيل القابضة، المزود الرائد للرعاية الصحية التخصصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع ريسپونس بلس ميديكال، أكبر مزود لخدمات الرعاية الطبية الميدانية والطوارئ في المنطقة، عن إطلاق "جائزة الصحة والعافية للطاقة البشرية" بقيمة مليون دولار خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2024، بهدف تعزيز صحة العاملين وعافيتهم في قطاع الطاقة العالمي.

وأعلن الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وعمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسپونس بلس القابضة، من منصة معرض ومؤتمر (أديبك 2024)، عن إطلاق الجائزة، بهدف تشجيع الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في كبرى الشركات العالمية في قطاع الطاقة على تطوير مبادرات شاملة للصحة والعافية في هذا المجال، وذلك نظرا لما حققه قطاع الطاقة العالمي من تقدم ملموس في إعطاء الأولوية لسلامة وصحة العاملين به.

وتركّز "جائزة الصحة والعافية للطاقة البشرية" على المبادرات التي توظف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة البدنية والذهنية للقوى العاملة، وذلك ضمن فئتين هما؛ فئة "استثمار العافية" بقيمة مليون دولار، والتي تدعم دعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول صحية قابلة للتطبيق على نطاقات أوسع، و"تقدير التميّز"؛ وهي الفئة الثانية التي تكرّم المبادرات المبتكرة للشركات الكبيرة في مجال تعزيز صحة وعافية الموظفين لديها.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في النسخة القادمة من معرض ومؤتمر (أديبك) في أكتوبر 2025. وسيجري تقييم المشاريع، من قِبل لجنة مستقلة مؤلفة من خبراء دوليين، بناءً على ثلاثة معايير رئيسية هي؛ إيجاد بيئات عمل داعمة، وتقديم نهج مبتكر، وإظهار تأثير ملموس وقابل للقياس.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: "لقد حقق قطاع الطاقة، الذي يمثل دعامة أساسية للاقتصاد العالمي، تقدماً كبيراً في إعطاء الأولوية لصحة وسلامة العاملين فيه، سواء من الناحية البدنية أو النفسية.

وأوضح أن مجموعة برجيل القابضة؛ بصفتها شريكاً موثوقاً ومتمرساً في تقديم الرعاية الصحية لهذا القطاع، تعتبر أن من واجبها دعم وتعزيز ثقافة الصحة الشاملة في قطاع الطاقة العالمي، لافتاً إلى أن الجائزة تهدف إلى تكريم وتشجيع الحلول الابتكارية المعتمدة على التكنولوجيا التي تسهم في مواجهة تحديات الصحة في بيئات العمل القاسية والمعقدة على مستوى العالم، آملاً أن تساهم هذه الجهود في تحسين صحة العاملين في قطاع الطاقة بشكل ملموس عالمياً.

من جانبه، قال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسپونس بلس القابضة: "تأتي هذه الجائزة تقديراً للشركات والمبتكرين الذين يقدمون أفكاراً جديدة لتعزيز الصحة النفسية في قطاع الطاقة، كما تمثل منصة لتحويل الأفكار إلى حلول عملية تسهم في تعزيز مرونة القوى العاملة في هذا القطاع الحساس، خصوصاً في ظل التحولات الجوهرية التي يمر بها قطاع الطاقة حالياً."

وتتوافق المبادرة مع رؤية "نحن الإمارات 2031" والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، مما يعزز دور دولة الإمارات كمركز لإيجاد الحلول للتحديات العالمية. وبعد الإعلان عن الجائزة من منصة (أديبك 2024)، أصبح تقديم الترشيحات مفتوحاً عبر الموقع الإلكتروني https://hewaward.com . وسيتم الإعلان عن مزيد من تفاصيل مواعيد الجائزة وآلياتها وأعضاء لجنة التحكيم في وقت لاحق تباعاً.

حول برجيل القابضة

تأسست شركة برجيل القابضة في عام 2007، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتدير قطاعًا متناميًا للرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية. طورت المجموعة نظامًا بيئيًا متكاملًا ومتعدد العلامات التجارية للرعاية الطبية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية، مما يضمن تقديم رعاية متكاملة للمرضى من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية. تتألف الشبكة من 97 مرفقاً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك 19 مستشفى و27 مركزًا طبيًا و 28 مركز للعلاج الطبيعي و15 صيدلية وخدمات أخرى، وتشمل العلامات التجارية لشركة برجيل القابضة برجيل وميدور وأل أل إتش ولايف كير وفيزيوثيرابيا وتجميل.

حول ريسپونس بلس ميديكال

تأسست شركة ريسبونس بلس القابضة في عام 2010، وتعدّ أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحيّة وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبيّة في الإمارات العربية المتحدة. تمّ إدراج شركة ريسبونس بلس ميديكال في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة عام 2010، تحت اسم ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ، وهي مدرجة حالياً أيضاً في مؤشر FTSE GEIS كشركة عالمية ذات رأس مال صغير. وبفضل امتلاكها لأكبر أسطول من المركبات الطبيّة في المنطقة والذي يقدّر بـِ 426 سيارة إسعاف، أصبحت شركة ريسبونس بلس ميديكال اسماً موثوقاً به وشريكاً مفضلاً في مجال عملها. حيث أجرت أكثر من 1.2 مليون جلسة تدريبية لمهنيي الرعاية الصحيّة وغير العاملين في مجال الرعاية الصحيّة، وأكثر من 10,000 عملية إخلاء طبي طارئ بطائرات الهليكوبتر، وتقدّم دعماً طبياً موثوقاً للأحداث الرياضيّة الكبرى في المنطقة.

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