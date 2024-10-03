أبوظبي- بالتزامن مع الاحتفالات بشهر التوعية العالمي بسرطان الثدي (أكتوبر الوردي) وكجزء من التزامها بتعزيز الكشف المبكر وزيادة الوعي بسرطان الثدي، أطلقت برجيل القابضة مبادرتها خلال شهر أكتوبر تحت شعار "افحصي من أجل الحياة"، حيث تهدف هذه الحملة إلى التأكيد على الأهمية القصوى لفحوصات الثدي المنتظمة، ودعماً لذلك سيتم تسيير القافلة الوردية أو العيادة المتنقلة المميزة لبرجيل في مواقع متعددة طيلة الشهر الجاري في عدة مواقع ، لتقديم فحوصات الشاملة للنساء عبر فحص الماموجرام الدقيق.

وتؤكد حملة "افحصي من أجل الحياة" على أن فحصًا واحدًا يمكن أن يوفر معلومات تساهم في إنقاذ الحياة، مما يضمن الكشف المبكر من خلال فحوصات سرطان الثدي المتقدمة التي تقدمها برجيل بواسطة فحص الماموغرام الدقيق، فيما تسعى الحملة إلى جعل فحوصات سرطان الثدي أكثر سهولة، والوصول إلى النساء في مختلف القطاعات، وخاصة اللاتي هن فوق سن الأربعين، وتشجع الحملة النساء على إعطاء الأولوية لصحتهن والاستفادة من فحوصات الثدي المجانية هذه، مما يؤكد على إمكانية إنقاذ الحياة من خلال الكشف المبكر.

ومن المقرر أن تزور شاحنة برجيل الوردية خلال هذا الشهر، مواقع رئيسية بما في ذلك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ووزارة العدل، ومطار زايد الدولي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات والمؤسسات، وستعمل هذه الحملة على تمكين النساء في مختلف القطاعات من إعطاء الأولوية لصحتهن من خلال الخضوع لفحوصات الثدي بأشعة الماموجرام والتعرف على الوقاية من سرطان الثدي، كما ستتنقل الشاحنة إلى مراكز التسوق ومراكز الأعمال والمؤسسات التعليمية مثل مارينا مول، وفندق روزوود أبوظبي، ومجموعة الدار، وحرم أكاديمية ياسمينة البريطانية، ومدرسة ديونز الدولية.

وفي كل موقع من المواقع المذكورة، سيقدم الأطباء فحوصات تصويرية للثدي، وسيعلّمون النساء كيفية عمل الفحص الذاتي المنتظم، إلى جانب توفير معلومات طبية عن أعراض سرطان الثدي وعوامل الخطورة.

وأكد البروفيسور حميد الشامسي الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، على أهمية هذه الحملة، قائلاً: "يظل سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي تصيب النساء في جميع أنحاء العالم، ويعد الكشف المبكر أمر بالغ الأهمية للعلاج الناجح، ومن خلال توفير فحوصات الثدي مباشرة إلى أماكن العمل والهيئات الحكومية والأماكن العامة، فإننا نزيل الحواجز ونسهل على النساء إعطاء الأولوية لصحتهن، ومن خلال "الفحص من أجل الحياة"، نأمل في تشجيع المزيد من النساء على اتخاذ الخطوة الأولى نحو الوقاية والمتمثلة بالفحص المبكر".

كما تعمل شركة برجيل القابضة بشكل وثيق مع شركائها في جميع أنحاء دولة الإمارات، لتنظيم جلسات توعية يقودها خبراء طبيون، حيث ستركز هذه الجلسات على تثقيف المشاركين حول أعراض سرطان الثدي والعلاجات المتاحة وتغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تقلل من المخاطر.

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