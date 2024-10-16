ستعمل العيادات ال9 بكامل طاقتها خلال الشهرين المقبلين

أبوظبي: أعلنت برجيل القابضة عن إطلاق تسع عيادات رعاية أولية جديدة في أبوظبي والعين ودبي، وستعمل هذه المرافق على تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية الشاملة، وتلبية احتياجات شرائح ديموغرافية متنوعة وتحسين نتائج الصحة المجتمعية.

وتؤكد استراتيجية الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية الرعاية الأولية في تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وإدارة الحالات المزمنة من خلال الكشف المبكر والعلاج، وتماشياً مع هذه الرؤية، ستقدم العيادات الجديدة مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة لتلبية الاحتياجات الصحية المحددة لمختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك المناطق السكنية والصناعية، وتوفير رعاية عالية الجودة يمكن الوصول إليها بالقرب من منازل المرضى وأماكن عملهم.

وستعزز العيادات الجديدة للرعاية الأولية شبكة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها والتي أنشأتها شركة برجيل القابضة، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 300 ألف زيارة للمرضى الخارجيين سنويًا وتدفع الحالات عبر مستشفيات المجموعة، وستعمل المرافق كمراكز مجتمعية، وتوفر وصولاً ملائمًا إلى مجموعة متنوعة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك التوليد وأمراض النساء وأمراض القلب ورعاية الأسنان وطب الأسرة والأشعة، وللاحتياجات الطبية الأكثر تعقيدًا، يتم إحالة المرضى إلى مستشفيات برجيل ومراكز جراحة اليوم الواحد، والتي توفر الرعاية الثانوية والثالثية والرباعية.

مع هذا التوسع، سيتم افتتاح ست عيادات في منطقة أبوظبي (ميديور آل نهيان، إل إل إتش، النجدة، إل إل إتش، غياتي، لايف كير المفرق، إل إل إتش الناصر، إل إل إتش رزين)، بالإضافة إلى عيادتين في منطقة العين (إل إل إتش النود وإل إل إتش الهلال) وعيادة واحدة في دبي (إل إل إتش مجمع دبي للاستثمار)، ومن المتوقع أن تبدأ المرافق الجديدة، والتي تعد نتيجة استثمار بقيمة 20 مليون درهم إماراتي من قبل شركة برجيل القابضة، العمل بكامل طاقتها خلال الشهرين المقبلين.

وفي تعليقه على التوسع، قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "نحن سعداء بإطلاق هذه العيادات التسع الجديدة كجزء من جهودنا المستمرة لتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد هذا التوسع على التزامنا بدعم أهداف الرعاية الصحية في الدولة وضمان حصول كل مقيم على خدمات طبية من الدرجة الأولى، بغض النظر عن موقعه أو ديموغرافيته، وتقع المرافق الجديدة في مواقع استراتيجية لتلبية احتياجات المجتمعات المتنوعة التي نخدمها، مع التركيز بشكل خاص على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للعمال والسكان".

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